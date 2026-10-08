Varias protestas interrumpen un mitin de Trump en Texas

Con la camiseta “SOS Cuba”, un manifestante interrumpió el acto y fue sacado entre abucheos de parte del público.

Uno de los manifestantes llevaba una camiseta con el mensaje “SOS Cuba” y terminó escoltado fuera del recinto

Washington/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue interrumpido en varias ocasiones durante un mitin celebrado este miércoles en San Antonio, Texas, en apoyo a candidatos republicanos para las elecciones legislativas de noviembre. En una de las protestas, una persona llevaba una camiseta con el mensaje “SOS Cuba”.

La primera interrupción se produjo cuando un manifestante comenzó a gritar durante el discurso y terminó abandonando el auditorio mientras parecía grabarse con su teléfono móvil.

Trump reaccionó con una burla y afirmó que la persona regresaría “a casa con su madre”, para añadir después que su madre probablemente había votado por él.

Poco después se produjo otra protesta. Una persona con la camiseta “SOS Cuba” interrumpió el acto y una pareja acabó siendo escoltada fuera del recinto, entre abucheos de parte del público y gritos de “Estados Unidos, Estados Unidos”.

Trump reaccionó con una burla hacia el primer manifestante y afirmó que la persona regresaría “a casa con su madre”. / EFE/ Carlos Ramírez

Hasta el momento no se conoce la identidad de la persona que llevaba la camiseta ni qué reclamaba exactamente con el mensaje relacionado con la Isla.

El acto se celebró en San Antonio como parte de la campaña republicana de cara a las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre. Trump acudió para respaldar al candidato republicano al Senado por Texas, Ken Paxton, y al aspirante a la Cámara de Representantes Carlos de la Cruz.

Durante el mitin, el mandatario pidió a sus seguidores que afrontaran las elecciones como si él mismo estuviera en la papeleta y advirtió de que una derrota republicana en cualquiera de las dos cámaras limitaría la capacidad de su Administración para continuar aplicando su agenda.

Trump volvió además a prometer un pago de 5.000 dólares a los ciudadanos adultos si los republicanos consiguen controlar la Cámara de Representantes o el Senado. Según explicó, ese dinero procedería de los ingresos obtenidos mediante los aranceles impuestos por su Gobierno y tendría que gastarse dentro de Estados Unidos.

Aunque Trump ganó cómodamente el estado en las presidenciales de 2024, varias contiendas legislativas se han vuelto más competitivas

El presidente ya había planteado anteriormente ese denominado “dividendo Trump”, aunque tampoco esta vez explicó cómo se distribuiría ni qué personas quedarían excluidas.

Durante su intervención volvió a defender medidas como la eliminación de impuestos sobre las propinas y las horas extraordinarias y reducciones fiscales sobre algunas prestaciones de la Seguridad Social.

Trump también presentó las elecciones de noviembre como una disputa sobre inmigración, energía, impuestos y seguridad y llamó a sus seguidores a votar para conservar las estrechas mayorías republicanas en el Congreso.

La visita a San Antonio fue la tercera del mandatario a Texas en menos de un mes. Aunque Trump ganó cómodamente el estado en las presidenciales de 2024, varias contiendas legislativas se han vuelto más competitivas, especialmente en distritos del sur con una elevada población hispana.

El presidente tiene previsto continuar esta semana su campaña por varios estados antes de las elecciones legislativas.