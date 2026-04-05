El proyecto mexicano Sembrando Vida dona otros 33 millones de dólares a Cuba

No hay datos oficiales sobre los resultados de este programa implantado en las provincias de Mayabeque, Artemisa y Villa Clara

La Habana/México desembolsó otros 588.000.000 pesos (32.889.565 dólares) para el programa Sembrando Vida en Cuba, anunciado en 2022 en la Isla y del que asegura que benefició a 5.000 campesinos con la entrega de semillas y equipos para el campo, además de apoyo técnico. Sin embargo, no se han publicado datos oficiales sobre la producción en las provincias de Mayabeque, Artemisa y Villa Clara donde se desarrolló el proyecto.

Pese a ello, la segunda fase del programa insiste en que “el objetivo es fomentar la autosuficiencia alimentaria y la creación de empleos en las zonas rurales de la Isla, utilizando el esquema de donación de recursos bajo el fideicomiso del Fondo México”, señala el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

En el mismo oficio, se confirma el pago de 1.479.600 pesos a la empresa Dragon Charge, un integrante de los comités de apoyo que evaluó el proyecto en Cuba.

De acuerdo con el Gobierno de México, “el 69% de las personas beneficiarias en Cuba reportan que sus ingresos mensuales aumentaron en comparación con los que tenían antes de entrar al proyecto”, pero no existen documentos que así lo certifiquen.

La Administración de Claudia Sheinbaum precisó que en 2025, se favoreció a 21.000 personas en Centroamérica y el Caribe. Además, se entregaron 150 becas a extranjeros en 180 países convocados por la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid).

En el documento no se señala a quiénes se destinará el dinero ni cuántos campesinos y zonas agrícolas serán favorecidos. La Isla atraviesa una crisis generalizada y el campo está particularmente castigado. En diciembre del año pasado, el director agrícola de la Empresa Agroindustrial Fernando Echenique, Odisnel Traba Ferrales, denunció la falta del kit que antiguamente repartía el Estado a los productores y que incluía fertilizantes, herbicidas y pesticidas de importación, trascendentales para algunos cultivos, en este caso, el del arroz.

Vívero de Sembrando Vida en la Isla. / Amexcid

La provincia de Granma, otrora entre la élite de las productoras arroceras, prevé sembrar 41.000 hectáreas de este cereal, de las 200.000 previstas en todo el país, pero los datos no invitan al optimismo ya que el propio directivo puso en duda esta meta.

Desde sus inicios, el proyecto Sembrando Vida, al que México destinó inicialmente 63.500.000 dólares para implementarlo en El Salvador, Honduras, Guatemala, Haití, Belice y Cuba, recibió críticas. Según la plataforma informativa Connectas se presenta una “expulsión de beneficiarios de manera discrecional, la opacidad en la gestión de los ahorros de los agricultores y el retraso en las investigaciones que denuncian su mal manejo".

El arranque de la primera etapa en la Isla se dio en julio de 2023. A un grupo de campesinos se les entregó una bolsa con tijeras y botas. Felicia Mesa Pérez, una de las beneficiarias, dijo que además les ofrecieron “maquinaria, químicos, semillas de granos y vegetales”, sin especificar fechas.

En diciembre de ese mismo año, el proyecto donó media docena de tractores a Cuba e inauguró dos viveros de árboles frutales y maderables en los municipios de Artemisa y Mayabeque. El proyecto se centraba en contener el éxodo irregular de personas a través de la implementación de programas sociales en el Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por Guatemala, Honduras, El Salvador, Cuba y Belice.