Putin, acorralado por el miedo a un dron ucraniano y a un golpe interno, reduce sus actividades

El medio ruso ‘Important Stories’ publica un documento atribuido a un servicio de inteligencia europeo, que describe un clima de paranoia en el Kremlin en vísperas del desfile militar por la celebración del Día de la Victoria sobre los nazis, el 9 de mayo

Madrid/El pánico de Vladimir Putin a ser asesinado ha transformado el panorama en el Kremlin, según un informe de inteligencia de un país europeo al que ha tenido acceso el medio ruso Important Stories. De acuerdo con el documento, el presidente ruso pasa semanas completas metido en búnkeres dotados con alta tecnología y elaborando videos en los que simula estar en Moscú.

Mientras, su agenda decrece, frente a la alta actividad que mantenía el pasado año con visitas a infraestructuras militares, por temor a exponerse a los peligros de un dron o, más grave aún, a un misil lanzado gracias a una filtración que proceda de su propio entorno.

El documento, filtrado por un alto funcionario de un país europeo sin especificar, sostiene que el Servicio Federal de Protección (FSO) ha pasado a ser mucho más que un cuerpo de seguridad del mandatario y es ahora un Estado dentro del Estado. Liderado por Dmitry Kochnev, el FSO ha impuesto un régimen de terror en torno a Putin que abarca desde los cocineros y los fotógrafos a los guardaespaldas y otros servicios del presidente.

Dmitry Kochnev, el FSO ha impuesto un régimen de terror en torno a Putin que abarca desde los cocineros y los fotógrafos a los guardaespaldas y otros servicios del presidente

Este servicio secreto, que ha desplazado al FSB (antiguo KGB) en el entorno del Kremlin, ha instalado sistemas de vigilancia incluso en las casas del personal, que no puede usar transporte público, solo vehículos oficiales También tienen prohibido tener internet en el teléfono móvil para impedir que cualquiera acceda a datos del presidente o sus coordenadas. Además, las visitas son sometidas a dos niveles de inspección, que incluyen registros corporales completos.

La obsesión llega hasta tal punto, dice la inteligencia europea, que los cortes de internet que hay en la capital rusa no son fallos técnicos, sino maniobras para neutralizar drones. Ningún diputado, señala el informe, ha sido invitado al desfile anual de la Victoria sobre los nazis, que se celebrará este sábado 9 de mayo y donde solo se prevé que haya personas de la completa confianza de Putin, cada vez más compleja de obtener, así como militares.

Pese a ello, es precisamente en ese sector donde están las grandes amenazas hacia el presidente. Según el texto, existe una fractura total entre los siloviki, denominación que reciben desde hace años los políticos del país que provienen de los servicios de seguridad y de inteligencia, como el propio Putin.

El pasado 25 de diciembre de 2025, sostiene el texto, se celebró una reunión en la que los jefes de seguridad acabaron gritándose y culpándose mutuamente de la muerte del general Fanil Sarvárov. El militar fue víctima de un explosivo colocado en los bajos de su vehículo tres días antes, presuntamente por los servicios de inteligencia de Ucrania, que se han atribuido el asesinato de varios altos cargos del Ejército ruso.

La información difundida hoy afirma que el jefe del Estado mayor, Valery Gerasimov, está muy molesto con la idea de que sus generales se hayan convertido en un blanco fácil mientras el FSB (inteligencia civil) y la Guardia Nacional miran a otro lado. Alexander Bortnikov, director del FSB, alegó que es imposible prever todos los ataques y reprochó a Defensa la falta de unidades propias de protección, mientras que Viktor Zolotov (jefe de la Guardia Nacional) se negó a entregar recursos para ello, provocando la ira de Gerasimov.

La reunión se saldó con una concesión por parte de Putin a Gerasimov: otorgar protección directa a diez de sus oficiales más importantes, incluyendo los líderes de la inteligencia militar (GRU). Este gesto, al parecer, ha sembrado la sensación de agravio comparativo con otros cuerpos de seguridad, agrandando la brecha.

En el centro de la cuestión está el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia y ex ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, a quien se considera capaz de liderar un golpe. El pasado 5 de marzo fue arrestado Ruslan Tsalikov, su mano derecha y confidente, lo que se considera un punto de inflexión que puede romper la calma tensa que hasta ahora había. El informe cree que esa detención prueba que Putin está dispuesto a acorralar a su ex ministro de Defensa, lo que podría provocar un estallido en su contra.

En el centro de la cuestión está el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia y ex ministro de Defensa, Serguéi Shoigú, a quien se considera capaz de liderar un golpe

Roman Anin, fundador de Important Stories, considera que la incapacidad de Rusia de ganar la guerra a Ucrania como esperaba repercuta en el giro que está dando a su Gobierno. En ello influyen los ataques que está sufriendo recientemente la infraestructura petrolera rusa. El sistema ha decidido encerrarse en sí mismo, considera el experto, y hay dos opciones para salir del callejón en el que se encuentra.

La primera es la oprichnina o vía iraní, un camino según el cual el FSO y la Guardia Nacional formarían un cuerpo de élite análogo a la Guardia Revolucionaria rodeando a Putin. Esto implica intensificar la represión sobre la población, incluyendo los sectores que antes se consideraban intocables, y el control de internet.

El otro camino es el de la inestabilidad. La primera oprichnina [ese ejército personal] surgió en la época en que Iván el Terrible intentaba mantener el control sobre las élites y fortalecer el régimen autocrático en un contexto de guerra prolongada y crisis interna, explica Anin. “El terror de la oprichnina, el agotamiento económico y la devastación condujeron a la ‘Época de la Inestabilidad’ y a una guerra civil. Cuál de estos escenarios es más probable en Rusia no es tan relevante. Lo que importa es que ambos tienen una alta probabilidad de ocurrir”.