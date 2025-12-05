Putin dice que "liberará" el Donbás mediante una acción militar si Ucrania no se retira

Moscú exige la retirada incondicional ucraniana del Donbás, un punto sin el que el Kremlin no ve una solución a la crisis.

El Kremlin endurece su postura mientras continúan sin avances las negociaciones con Washington y Kiev

México/El presidente de Rusia, Vladímir Putin, advirtió en una entrevista con el canal de televisión India Today que “liberará” los territorios del este de Ucrania mediante la acción militar si las tropas de Kiev no se retiran de la zona. La declaración fue emitida durante su visita oficial a la India, pero registrada antes de partir de Rusia.

“Ahora todo ha llegado a un punto crítico y todo se reduce a una sola cosa: o liberamos los territorios mediante la acción militar, o las tropas ucranianas se retiran y abandonan el país”, dijo Putin en la declaración grabada en Moscú el pasado 3 de diciembre, víspera del viaje diplomático del líder ruso a Nueva Delhi.

El repliegue de la región del Donbás, así como la renuncia ucraniana a ingresar en la OTAN, las garantías de seguridad y las reparaciones rusas tras la posguerra son algunos de los asuntos que ni los bandos ni los mediadores que buscan detener la guerra en Ucrania han podido consensuar.

En la última semana, las negociaciones han estado marcadas por las reuniones del enviado especial estadounidense Steve Witkoff con Putin en Moscú y con el negociador ucraniano Rustem Umérov en Bruselas, sin que por el momento se haya alcanzado un acuerdo.

Putin aprovechó la entrevista para abordar las negociaciones con Washington y reconoció que Moscú no comparte algunas partes del plan propuesto por Donald Trump. El jefe del Kremlin aseguró que tuvieron que repasar “cada punto” del documento presentado en Rusia por el enviado estadounidense Steve Witkoff.

Putin reconoció que Moscú no comparte algunas partes del plan propuesto por Donald Trump

Aunque confirmó las discrepancias, Putin optó por la cautela y señaló que es prematuro detallar qué aspectos no convienen a Moscú, ya que eso podría “perturbar el modo de funcionamiento que el presidente Trump está intentando establecer”.

“Decir ahora qué no nos conviene o dónde podríamos llegar a un acuerdo es prematuro, ya que podría perturbar el modo de funcionamiento que el presidente Trump está intentando establecer”, añadió Putin, que no especificó los puntos conflictivos del acuerdo.

Actualmente, Rusia controla casi un 20 % del territorio ucraniano, entre él la totalidad del óblast de Lugansk y el 80 % del de Donetsk, los dos que componen la región oriental del Donbás, principal frente entre Moscú y Kiev desde que Rusia iniciara la invasión de Ucrania en 2022.

En los últimos días, el Ejército ruso ha llevado a cabo operaciones militares en Donetsk, donde, según Moscú, ha conquistado el bastión de Pokrovsk.

