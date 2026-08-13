Putin no podrá declarar la victoria en Ucrania, afirma el Nobel ruso Dmitri Murátov

En los primeros siete meses de 2026, la guerra ha dejado 1.939 muertos y 10.638 heridos entre la población civil, un 44% más que durante el mismo periodo de 2025.

Los ataques rusos dejaron en julio más de 3.000 civiles muertos o heridos, la cifra mensual más alta desde marzo de 2022

Londres/El periodista ruso Dmitri Murátov, Premio Nobel de la Paz en 2021 y cofundador del diario independiente Novaya Gazeta, considera que Vladímir Putin nunca podrá declarar una victoria en Ucrania porque, aunque pueda destruir el país, no podrá conquistarlo.

“¿Qué está ocurriendo desde hace casi cinco años? Independientemente de cómo termine, ya no puede considerarse una victoria”, afirmó Murátov en una entrevista con la BBC divulgada este jueves. “No puede haber victoria cuando dos naciones eslavas han hecho pedazos a un millón de personas. O a más de un millón”.

Para el periodista, la guerra ha entrado en una dinámica en la que Rusia puede seguir provocando una devastación creciente, pero difícilmente conseguirá someter a la sociedad ucraniana. “Se la puede destruir, pero no conquistar”, dijo.

Murátov, que abandonó la dirección de Novaya Gazeta después de que las autoridades rusas bloquearan y terminaran por silenciar al medio, advirtió además sobre el incremento de las referencias a un posible uso de armas nucleares. Según su análisis, desde comienzos de año se ha mencionado esa posibilidad en más de 500 ocasiones.

Murátov señaló que el uso de armas nucleares ha sido defendido incluso en espacios vinculados al Estado ruso, incluida la televisión estatal y el Foro Económico Internacional de San Petersburgo

El Nobel ruso rechazó, sin embargo, las interpretaciones de quienes aseguran conocer las intenciones del presidente ruso. “Nadie sabe qué pasa por la cabeza de Vladímir Putin. Y yo tampoco lo sé”, afirmó. Su conclusión se basa, dijo, en el análisis periodístico de grandes volúmenes de información.

La preocupación, añadió, no procede únicamente de declaraciones marginales. Murátov señaló que el uso de armas nucleares ha sido defendido incluso en espacios vinculados al Estado ruso, incluida la televisión estatal y el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

El periodista también describió el deterioro de las condiciones para la prensa independiente en Rusia. Novaya Gazeta, referente durante décadas del periodismo de investigación y de la denuncia de abusos de poder, corrupción y violaciones de derechos humanos, dejó de publicarse después de que las autoridades bloquearan su actividad y las imprentas fueran nacionalizadas.

“La mayoría de los líderes de opinión han sido declarados ‘agentes extranjeros’, ‘extremistas’ o ‘terroristas’. Cientos de ellos”

El sitio web continúa disponible en línea, aunque el acceso desde Rusia está bloqueado y sus lectores deben recurrir a conexiones desde el extranjero o a redes privadas virtuales (VPN).

“La mayoría de los líderes de opinión han sido declarados ‘agentes extranjeros’, ‘extremistas’ o ‘terroristas’. Cientos de ellos”, afirmó Murátov.

En 2021, el periodista compartió el Nobel de la Paz con la filipina María Ressa. El Comité Nobel reconoció entonces los esfuerzos de ambos por salvaguardar la libertad de expresión y recordó que seis periodistas de Novaya Gazeta habían sido asesinados, entre ellos Anna Politkóvskaya, célebre por sus investigaciones sobre la guerra de Chechenia.

Las advertencias de Murátov coinciden con un nuevo balance de Naciones Unidas que muestra el aumento del coste humano de la guerra. Las fuerzas rusas mataron o hirieron en julio a al menos 3.047 civiles en territorio bajo control ucraniano, según la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania. La cifra, que todavía podría aumentar, es la más alta registrada en un solo mes desde marzo de 2022, poco después del comienzo de la invasión.

En julio murieron al menos 437 civiles y otros 2.610 resultaron heridos. El número de víctimas aumentó un 30% respecto de junio y un 70% en comparación con julio de 2025. La cifra de fallecidos fue, además, la más alta desde mayo de 2022, mientras que el número de menores víctimas alcanzó su nivel más elevado desde abril de ese mismo año. “Cada mes de este año el número de civiles muertos y heridos ha ido en aumento. La tendencia se ha acelerado bruscamente en julio”, declaró Danielle Bell, jefa de la misión de la ONU.

Para Murátov, sin embargo, incluso una eventual ocupación de nuevos territorios no resolvería el problema central del Kremlin

En los primeros siete meses de 2026, la guerra ha dejado 1.939 muertos y 10.638 heridos entre la población civil, un 44% más que durante el mismo periodo de 2025. Entonces se contabilizaron 1.434 muertos y 7.216 heridos. Frente a 2024, el deterioro es todavía mayor: las víctimas de este año son más del doble de las registradas durante el mismo periodo de aquel año. Kiev fue una de las ciudades más golpeadas en julio, con 54 muertos y 202 heridos.

La ONU también registró víctimas en territorio ruso. Las autoridades de ese país informaron de 79 muertos y 601 heridos por ataques ucranianos durante julio, aunque la misión internacional aclaró que no ha podido verificar esas cifras de manera independiente.

El informe señala asimismo un incremento significativo del empleo de misiles balísticos y de crucero por parte de las fuerzas rusas. En julio fueron lanzados 429, más del doble que el mes anterior. Los misiles y drones de largo alcance provocaron el 38% de las bajas civiles y constituyeron la principal causa de víctimas, seguidos por los bombardeos aéreos y los drones de corto alcance utilizados cerca del frente.

Desde el inicio de la invasión, el 24 de febrero de 2022, la ONU ha verificado la muerte de 16.876 civiles en territorio bajo control ucraniano, incluidos 820 niños, y 51.273 heridos, entre ellos 3.126 menores. Para Murátov, sin embargo, incluso una eventual ocupación de nuevos territorios no resolvería el problema central del Kremlin. La destrucción puede continuar, pero convertirla en una victoria política y militar sobre Ucrania es, a su juicio, otra cuestión.