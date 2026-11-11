La región siberiana de Omsk sufre un ataque de drones ucranianos durante más de 6 horas

Militares ucranianos operan un dron de batalla en el centro de Járkov, en una imagen de archivo.

Moscú/Dublín/La región siberiana rusa de Omsk sufrió este miércoles un ataque prolongado de drones ucranianos que se extendió durante más de seis horas, según medios locales.

"Pido a los ciudadanos que no salgan de casa", escribió en redes sociales el gobernador local, Vitali Jotsenko, quien agregó que en la región trabajan activamente las defensas antiaéreas.

En tanto, los habitantes de Omsk informaron sobre explosiones e incendios en distintos lugares. Debido al ataque, se cancelaron varios eventos previstos para este miércoles, confirmaron las autoridades. En algunos barrios de la capital regional se interrumpió temporalmente el suministro eléctrico.

Zelenski afirmó que Estados Unidos tendrá que regresar con "propuestas concretas" tras sus contactos con Moscú

Por otra parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, expresó este miércoles su escepticismo sobre la posibilidad de que las conversaciones que mantendrá mañana el presidente ruso, Vladímir Putin, con los enviados estadounidenses permitan avanzar hacia el final de la guerra, y rechazó que su país pueda negociar el abandono de la región del Donbás.

En una comparecencia en Dublín junto al primer ministro irlandés, Micheál Martin, Zelenski afirmó que Estados Unidos tendrá que regresar con "propuestas concretas" tras sus contactos con Moscú, aunque dijo dudar de que Putin esté dispuesto a facilitar avances.

"Espero que haya resultados este año y el próximo", señaló el mandatario, quien recordó que los ucranianos continúan viviendo bajo los efectos de la guerra.

Al término hoy de dos días de reuniones en Abu Dabi entre los representantes rusos y los mediadores estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff, Zelenski también insistió en la capital irlandesa en que Europa debe participar en las negociaciones de paz "en igualdad de condiciones".

"Esta guerra está en Ucrania y terminarla sin la participación de Europa sería injusto y sería imposible"

"Esta guerra está en Ucrania y terminarla sin la participación de Europa sería injusto y sería imposible", afirmó el presidente ucraniano, al agradecer a Irlanda los paquetes de ayuda proporcionados y su disposición a seguir apoyando a Kiev.

Zelenski descartó asimismo negociar el abandono de la región del Donbás y señaló que el resultado de las negociaciones dependerá en buena medida de la voluntad de EE UU para ejercer presión sobre Rusia.

"Necesitamos señales positivas de Estados Unidos", indicó Zelenski, quien volvió a reclamar garantías de seguridad y dijo que Kiev está a la espera de conocer las respuestas de Washington y Moscú sobre esta cuestión.

Otro de los asuntos abordados fue la liberación de prisioneros de guerra, sobre lo que Zelenski dijo estar esperando nuevos detalles del equipo estadounidense, al tiempo que cuestionó la demora en las excarcelaciones, al señalar que hay más de 5.000 prisioneros entre Rusia y Ucrania.

El mandatario ucraniano expresó su expectativa de que Moscú acepte una liberación humanitaria de hasta 1.200 prisioneros.

El mandatario ucraniano expresó su expectativa de que Moscú acepte una liberación humanitaria de hasta 1.200 prisioneros

Martin, por su parte, insistió en que "tiene que haber voces europeas en la mesa" de negociación y avanzó que las conversaciones celebradas en Abu Dabi serán también objeto de debate durante la reunión de la Comunidad Política Europea (CPE) prevista para este jueves en Dublín.

El jefe del Ejecutivo irlandés afirmó que el futuro de Ucrania está "dentro de la Unión Europea" y expresó su esperanza de que puedan abrirse otros dos grupos de negociación en el proceso de adhesión, después de los avances registrados con Moldavia.

Asimismo, indicó que las conversaciones sobre esta iniciativa continúan abiertas y confirmó que Irlanda prestará todo el apoyo logístico necesario para el encuentro que Zelenski mantendrá mañana jueves con Witkoff y Kushner en Dublín.

Pese a su escepticismo, el presidente ucraniano consideró positivo que las negociaciones no estén bloqueadas y sostuvo que Ucrania y Europa deberán decidir quiénes participarán en las conversaciones para alcanzar un acuerdo de paz, una decisión que, a su juicio, debería adoptarse este mismo mes.