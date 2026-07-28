Regresa a Cuba el equipo de rescatistas y médicos enviado a Venezuela tras el doble sismo

La brigada de cubana regresó de su misión en Venezuela la noche del 26 de julio.

Según las últimas cifras oficiales, al menos 5.546 personas han muerto a causa de los sismos, mientras el número de heridos es de 16.740

La Habana/Los equipos cubanos de militares, médicos e ingenieros que se desplazaron a La Guaira (Venezuela) para colaborar en las tareas de rescate y atención a la población tras el doble terremoto de junio han regresado a la Isla, informaron este lunes las autoridades cubanas.

Por un lado, la brigada de Salvamento y Rescate del ejército, con 18 efectivos, fue recibida en La Habana por los ministros de Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Lázaro Alberto Álvarez Casas y Álvaro López Miera, informó el medio oficialista Cubadebate.

Por su parte, el Ministerio de Salud Pública informó del regreso de un equipo de médicos cirujanos, peritos forenses e ingenieros en estructuras, a quienes recibió en la capital cubana la viceministra de Relaciones Exteriores Josefina Vidal.

El Ministerio de Salud Pública informó del regreso de un equipo de médicos cirujanos, peritos forenses e ingenieros en estructuras, a quienes recibió en la capital cubana la viceministra de Relaciones Exteriores Josefina Vidal

La misión cubana, conformada parcialmente por el Contingente Internacional Henry Reeve, fue despedida oficialmente en Venezuela por la presidenta del país, Delcy Rodríguez, quien agradeció su apoyo técnico, médico y humanitario.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela el 24 de junio han dejado daños cuantiosos en viviendas, activos económicos, comercios y otro tipo de construcciones, así como en pérdidas humanas, que aún se siguen actualizando.

Según las últimas cifras oficiales, al menos 5.546 personas han muerto a causa de los sismos, mientras el número de heridos es de 16.740.

De acuerdo con la información difundida por la ONU, al menos 17 países movilizaron total de 25 equipos formados por unos mil efectivos para tareas de búsqueda y rescate.

El portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), Jens Laerke, mencionó que los primeros en desplazarse fueron equipos de Chile, Colombia, El Salvador, España, Italia, México, Suiza y Estados Unidos.

Pocos días después, llegaron más profesionales desde Reino Unido, República Checa, Ecuador, Francia, Alemania, Jordania, Países Bajos, y Catar.

A día de hoy, la mayoría de equipos internacionales se han retirado, pero quedan sobre el terreno algunos especialistas técnicos

A día de hoy, la mayoría de equipos internacionales se han retirado, pero quedan sobre el terreno algunos especialistas técnicos de evaluación de estabilidad de infraestructuras, saneamiento del agua, gestión de albergues temporales y la mitigación de crisis sanitarias.

La mayoría procede de EE UU, España, México, El Salvador, Jordania, Catar y Turquía. Además, el mayor grupo lo forman trabajadores de agencias de Naciones Unidas, tanto de los programas de evaluación y coordinación, como de la Organización Mundial de la Salud, el Programa Mundial de Alimentos y la agencia de refugiados Acnur.

Por último, Cruz Roja también mantiene desplegado personal técnico internacional en agua, saneamiento y apoyo psicosocial para la atención continuada de damnificados.