Fotografía de archivo que muestra una escultura de balancín de petróleo de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), en Caracas.

Las petroleras española e italiana prevén más que duplicar la producción de gas en el campo Cardón IV

Caracas/La petrolera española Repsol y la italiana Eni invertirán conjuntamente 2.000 millones de dólares (unos 1.800 millones de euros) durante los próximos cinco años en sus empresas mixtas con Venezuela, según un informe divulgado por el Gobierno venezolano para la recuperación económica del país.

En el documento Plan Venezuela Renace, un extenso informe económico publicado esta semana, el Ejecutivo encargado de Delcy Rodríguez revela que tanto Repsol como Eni "se comprometieron a invertir conjuntamente 2.000 millones de dólares durante los próximos cinco años en sus empresas mixtas" con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Asimismo, detalla que la petrolera española firmó en abril un acuerdo con el Ministerio de Hidrocarburos y Pdvsa para "incrementar la producción petrolera" en la empresa conjunta Petroquiriquire y "fortalecer su marco operativo en el país".

El pacto contempla "exportar" el gas "en forma de gas natural licuado (GNL) a través de una terminal flotante"

Añade que Repsol alcanzó, junto a Eni, acuerdos para más que duplicar la producción de gas mar adentro en el campo Cardón IV, que ambas empresas europeas operan y que se encuentra en el estado de Falcón (noroeste).

El pacto contempla "exportar" el gas "en forma de gas natural licuado (GNL) a través de una terminal flotante, con el inicio de las exportaciones previsto para finales de 2031", explica el documento.

En febrero, Repsol informó que se estaba preparando para "restablecer y reanudar" las operaciones diarias en Venezuela tras haber recibido licencias para operar en el país, según dijo entonces el consejero delegado de la petrolera, Josu Jon Imaz.

Repsol ha firmado al menos tres acuerdos con el Gobierno venezolano y Pdvsa para aumentar la producción de gas natural y de crudo

En este sentido, Imaz señaló que la primera contribución sería continuar suministrando gas, necesario para el sistema eléctrico venezolano, y, al mismo tiempo, incrementar su producción.

En el marco de las licencias generales emitidas por la Administración estadounidense para flexibilizar las actividades en distintos sectores del país, Repsol ha firmado al menos tres acuerdos con el Gobierno venezolano y Pdvsa para aumentar la producción de gas natural y de crudo.

El primero tiene como objetivo reforzar la estabilidad a largo plazo de la producción de gas en Cardón IV y definir los mecanismos de pago, incluida la asignación progresiva de cargamentos de petróleo.

El segundo permite a Repsol retomar el control de las operaciones en Petroquiriquire, incrementar su producción de petróleo en el país y garantizar los mecanismos de pago, mientras que el tercero permitirá evaluar la posibilidad de desarrollar el área de Horcón, ubicada al sureste del lago de Maracaibo.