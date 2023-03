Los republicanos denuncian la "caza de brujas" y el uso político de la Justicia contra Trump

(EFE).- Un gran jurado de Nueva York votó este jueves imputar al ex presidente Donald Trump (2017-2021) en una causa relacionada con el pago a la actriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio, según adelantó el diario The New York Times y confirmaron minutos después otros medios.

Esta es, como recuerdan este jueves todos los medios estadounidenses, la primera imputación por delitos criminales a un ex presidente de EE UU. Oficialmente se anunciará en los próximos días y para entonces la Fiscalía de Manhattan habrá solicitado a Trump entregarse para ser citado por los cargos, que aún no se conocen.

Un gran número de cargos del Partido Republicano consideraron, como el propio Trump, que se trata de una "caza de brujas" y advirtieron de que la población estadounidense "no la tolerará". Aunque todo apunta a que el ex mandatario se entregará voluntariamente, el gobernador de Florida, Ron DeSantis anunció que el estado no atenderá una solicitud de extradición.

A los pocos minutos de hacerse pública la imputación, Trump emitió un comunicado en el que reitera ser víctima de "una caza de brujas" y afirmó que esta decisión "se va a volver masivamente contra (el presidente) Joe Biden".

Acto seguido, posteó en su red, Truth Social, que la imputación "es un ataque contra nuestro país de un calado nunca visto (....) Estados Unidos es ahora un país del Tercer Mundo, una nación en grave declive".

El gran jurado, un órgano que estudia los casos y decide si hay base o no para la celebración de un juicio, ha sido seguido con gran atención mediática desde que hace diez días el propio Trump asegurara que sus 23 miembros iban a confirmar su imputación y acto seguido sería detenido, lo que finalmente no se produjo.

Hasta el mismo jueves, se creía que el gran jurado pospondría su decisión hasta fines de abril, pero la decisión se produjo ayer por sorpresa. Hay que recordar que la decisión del gran jurado se produce en vísperas del llamado spring break, las vacaciones de primavera que suelen coincidir con la Semana Santa cristiana y la Pascua judía, unos días en los que muchas instituciones cierran o trabajan a medio gas.

Por su parte, The Wall Street Journal sostiene que el gran jurado examinó en sus últimas reuniones –que no son públicas, por lo que su contenido solo se conoce por filtraciones– un segundo caso de otra modelo de Playboy que también acusa a Trump de haberle pagado a cambio de callar sobre una relación sexual.

La modelo Karen McDougal, que fue "chica Playboy" del año en 1998, asegura que mantuvo una relación sexual con Trump durante diez meses en 2006, y llegó a un acuerdo para publicar su historia con The National Enquirer a cambio de 150.000 dólares, pero el diario –cuyo propietario es amigo de Trump– compró su testimonio para ocultarlo.

El detalle es importante, porque significaría que la acusación de Stormy Daniels ya no es aislada y que existe un patrón de conducta por parte de Trump, lo cual hace más factible su culpabilidad. Hasta el momento, no se han producido movimientos de sus simpatizantes para protestar contra la decisión judicial, como él pidió si esto llegaba a ocurrir.

El ex abogado de Trump Michael Cohen también emitió un comunicado, de tono muy comedido, en el que recordó fundamentalmente dos pilares del derecho: que todo imputado tiene derecho a la presunción de inocencia pero que al mismo tiempo dijo que le "consolaba" el hecho de que "nadie está por encima de la ley, ni siquiera un antiguo presidente".

El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, que abrió el caso señaló que está en coordinación con el equipo del ex presidente para coordinar "su entrega" y ha recordado que la imputación "permanece bajo sello", por lo que pueden pasar varios días hasta conocerse su contenido exacto.

"Esta tarde hemos contactado con el abogado del señor Trump para coordinar su entrega en la oficina de la Fiscalía de Manhattan", precisa Bragg en su mensaje de cuatro líneas.

Mientras tanto, en un breve mensaje en Twitter, DeSantis dijo que "el hacer del sistema jurídico un arma para avanzar en la agenda política pone patas arriba el Estado de derecho". Trump tiene su domicilio en una mansión y club privado con el nombre de Mar-a-Lago, en Palm Beach, al este de Florida.



A pesar de su enfrentamiento con Trump, que este mismo miércoles lo acusó de falta de sofisticación e imprudencia en política exterior, DeSantis se hizo eco de la afirmación del ex presidente de que el fiscal de distrito de Nueva York Alvin Bragg esta financiado por el magnate George Soros que es donante del Partido Demócrata.



"Florida no ayudará en una solicitud de extradición dadas las circunstancias cuestionables en cuestión con este fiscal de Manhattan respaldado por Soros y su agenda política", dijo el gobernador republicano en su mensaje.



Los republicanos han respaldado casi sin excepciones estas teorías. El senador por Florida Rick Scott, sin mencionar a Trump, señaló en un mensaje en Twitter que "la gente no puede confiar en el proceso legal, el FBI, el DOJ (Departamento de Justicia) o el IRS (Fisco)".



"Primero, nuestros medios fueron invadidos por la izquierda, luego nuestro gobierno fue armado por los demócratas y ahora nuestro sistema legal ha sido completamente trastornado por un fiscal de distrito financiado por Soros que está apuntando a un oponente político mientras permite que los criminales violentos corran desenfrenados por Nueva York", señaló.

El senador Lindsey Graham, aliado de Trump e involucrado en otro de los casos legales del ex presidente, también criticó la imputación

"La población estadounidense no tolerará esta injusticia, y la Cámara de Representantes pedirá cuentas a (el fiscal) Alvin Bragg y su abuso de poder sin precedentes", dijo el presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy. Para el legislador conservador, el fiscal "ha dañado de forma irreparable el país en un intento por interferir en la elección presidencial".

El senador Lindsey Graham, aliado de Trump e involucrado en otro de los casos legales del ex presidente –el del intento de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia–, también criticó la imputación, aunque se desmarcó de la idea de convocar protestas.

La presidenta del Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, coincidió en que se trata de una decisión con motivaciones políticas. "Cuando nuestro sistema de justicia se utiliza como herramienta política nos pone a todos en peligro. Este es un flagrante abuso de poder por parte de un fiscal de distrito enfocado en la venganza política en lugar de en mantener a las personas a salvo", dijo en Twitter.

Para el legislador conservador Jim Jordan, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, lo sucedido es simplemente "escandaloso", según publicó en esa misma red social.

El presidente de la conferencia política de acción conservadora CPAC, Matt Schlapp, calificó la decisión de la fiscalía de Nueva York de un "abuso de poder". "La persecución y la nueva acusación al presidente Trump es una violación escandalosa de las normas constitucionales y una continuación de un una persecución política demente", escribió Schlapp en un comunicado.

Quien no se ha pronunciado de momento a la noticia es el líder de los conservadores en el Senado, Mitch McConnell, principal figura de la oposición a Trump dentro del Partido Republicano y frecuente objeto de críticas del ex presidente.

Los demócratas, por su parte, insistieron en que "nadie está por encima de la ley", tal y como afirmó en un comunicado el congresista Jamaal Bowman.

Ser imputado por falsificar registros empresariales, en su opinión, "es solo el principio de la rendición de cuentas por sus delitos"

Ser imputado por falsificar registros empresariales, en su opinión, "es solo el principio de la rendición de cuentas por sus delitos"; entre ellos, "intentar revertir ilegalmente los resultados de las elecciones en Georgia e incitar a la insurrección del Capitolio, ambos en un esfuerzo por derrocar el Gobierno para hacer avanzar su causa fascista".

El presidente del Senado, Chuck Schumer, hizo un llamamiento a que se evite la interferencia política o la intimidación en el caso, y recordó que el ex mandatario republicano está sujeto "a las mismas leyes que cualquier estadounidense", según un comunicado de su oficina.

El secretario de prensa del Comité Nacional Demócrata, Ammar Moussa, reprochó además que sin importar lo que suceda en los próximos procedimientos legales, el partido permanezca "bajo el control" de Trump y de los MAGA, acrónimo del lema "Make America Great Again" (Hacer Estados Unidos grande de nuevo) que el ex presidente usó en su primera campaña electoral y con el que se conoce a sus fieles.

"Continuaremos responsabilizando a Trump y a todos los candidatos republicanos por la agenda extremista de tendencia MAGA que incluye prohibir el aborto, recortar el Seguro Social y el Medicare, y socavar las elecciones libres y justas", añadió en un comunicado.

