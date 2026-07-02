Rescatan con vida a un hombre tras 8 días atrapado y crece la ayuda mundial para Venezuela

Hernán Gil había quedado atrapado en la garita de vigilancia del bloque donde trabajaba, en la localidad de Catia La Mar

Madrid/El rescate con vida de Hernán Gil, superviviente que pasó ocho días bajo 140 toneladas de escombros en La Guaira, marcó este jueves los esfuerzos desplegados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela la semana pasada, aunque las víctimas siguieron aumentando. Además, se reforzó la ayuda internacional con aportes de Hungría, Rumanía, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Cruz Roja española y México.

Gil fue rescatado por la mañana tras ocho días bajo los escombros de un edificio en el estado de La Guaira (norte del país, aledaño a Caracas) y una operación de salvamento de casi 72 horas. Había quedado atrapado en la garita de vigilancia del bloque donde trabajaba, en la localidad de Catia La Mar.

Las labores de salvamento comenzaron formalmente a las 10:00 hora local del lunes y, desde entonces, el grupo de unos 100 rescatistas, entre ellos chilenos, estadounidenses, portugueses, costarricenses y salvadoreños, estuvo en constante comunicación con él, hidratándole y suministrándole medicación.

Entre otras lesiones, según el personal del hospital, sufrió una luxación de la clavícula izquierda

Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela, saludó así en X su rescate: "Celebramos la grandeza del ser humano cuando se une por un solo fin: salvar a otro. ¡Gracias a nuestros rescatistas y al apoyo de los rescatistas internacionales!".

Ya se encuentra en el Hospital de Clínicas Caracas recibiendo atención médica y en proceso de observación. Entre otras lesiones, según el personal del hospital, sufrió una luxación de la clavícula izquierda.

Según datos de la ONU, desde que los grupos internacionales de rescate empezaron sus operaciones se ha rescatado con vida a 13 personas.

El número de españoles muertos por el doble terremoto se elevó hoy a 27, uno más que ayer, mientras que son 137 los ciudadanos desaparecidos y 11 los que permanecen localizados bajo los escombros. Por su parte, el Gobierno de Portugal informó de que ascendió a 79 el número de portugueses fallecidos. Entre los muertos había 69 personas que también tenían la nacionalidad venezolana y, asimismo, hay 64 nacionales desaparecidos.

La cifra de fallecidos total asciende a 2.295 y la de heridos ha subido a 11.267, según los últimos datos disponibles, ofrecidos por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, el miércoles por la mañana.

La cifra de fallecidos total asciende a 2.295 y la de heridos ha subido a 11.267, según los últimos datos disponibles

Hungría enviará a Venezuela un paquete de ayuda humanitaria por valor de 705.000 euros que incluye monitores, materiales de primer auxilio y productos medicinales, y aportará también una contribución financiera de 282.000 euros para apoyar la atención a las víctimas, anunció el primer ministro húngaro, Péter Magyar.

Rumanía, a su vez, ha enviado un avión con ayuda humanitaria, incluidos suministros médicos. La carga contiene también tiendas de campaña, mantas y sacos de dormir.

El Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) anunció que donará al menos un millón de dólares a Venezuela para apoyar los trabajos de emergencia. Sus recursos van destinados a asistencia humanitaria inmediata y a la evaluación de daños y pérdidas para comenzar a orientar las tareas de recuperación.

La asistencia humanitaria incluye 350.000 dólares aportados por el BID, contribuciones de sus países miembros de entre 300.000 y 400.000 dólares, y entre 100.000 y 200.000 dólares recaudados a través de la campaña interna de solidaridad del Grupo BID "Todos con Venezuela".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su Gobierno, probablemente este viernes, mandará un buque de la Secretaría de Marina con ayuda humanitaria para reforzar las labores de apoyo. En su rueda de prensa matutina detalló que su Ejecutivo desplegó un contingente de 250 elementos especializados y que envió, hasta ahora, más de 71 toneladas de ayuda.

La Cruz Roja española preparó este jueves también en su centro logístico de Leganés (Madrid) un envío de 21 toneladas de material humanitario con destino a Venezuela que según Cruz Roja saldrá en las próximas horas. El cargamento incluye una clínica de emergencia, una excavadora, una carretilla elevadora y el equipamiento necesario para el montaje de un espacio de "vida y oficina" para las personas intervinientes en la operación.