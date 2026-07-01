EE UU asume en Venezuela un papel predominante en el rescate tras los terremotos

En la zona de desastre hay en total 3.660 rescatistas extranjeros, 148 perros, 49 vehículos de apoyo y 26.121 efectivos venezolanos

El Gobierno venezolano ha sido criticado por no haber actuado con mayor rapidez para enviar equipos de búsqueda y rescate, dejando solos a los damnificados

La Habana/Estados Unidos ha tomado un papel predominante en los trabajos de rescate tras los terremotos registrados en Venezuela hace una semana. La Casa Blanca ha desplegado más de 900 efectivos dentro del país y otros 800 en Puerto Rico y Curazao, en el Caribe, según informa la agencia Reuters a partir del general Francis Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos.

El militar señaló que las fuerzas estadounidenses han participado en operaciones de búsqueda y rescate, así como facilitar la llegada de ayuda humanitaria y la reactivación del aeropuerto. El Ejército también desplegó al menos cinco drones MQ-9 Reaper sobre Venezuela, los cuales, junto con una unidad de inteligencia en Miami, rastrean “amenazas hemisféricas para asegurar que las carreteras estén abiertas y saber dónde están los edificios dañados”, dijo Donovan, debido a la dificultad de recopilar esa información en tierra.

La presencia de elementos militares para estas labores hubiera sido impensable al inicio del año. Sin embargo, tras la captura de Nicolás Maduro por el mismo Ejército que hoy colabora con el país, el vínculo entre ambos países ha dado un giro radical. “El 3 de enero no fue hace tanto tiempo, y piensen en cómo ha evolucionado esta relación”, dijo Donovan a Reuters.

Al mismo tiempo, es inobjetable la tensión entre EE UU y María Corina Machado, quien desde Panamá ha denunciado que Caracas le ha impedido su ingreso. “El régimen cerró el espacio aéreo de nuestro país para impedir mi entrada. Quiero volver a Venezuela para acompañarlos en estas horas desgarradoras, quiero que mis manos se sumen a las suyas en la búsqueda, en el consuelo y en el abrazo”, expresó la máxima dirigente de Vente Venezuela a través de un video el pasado lunes.

Es inobjetable la tensión entre EE UU y María Corina Machado, quien desde Panamá ha denunciado que Caracas le ha impedido su ingreso

Según Reuters, Machado se ha puesto en contacto en los últimos días con varios responsables del Gobierno estadounidense para pedirles ayuda a fin de facilitar su regreso a Venezuela, explicó un funcionario bajo condición de anonimato.

“Apoyamos su regreso a Venezuela, pero ¿tiene que ser 24 horas después de una catástrofe humanitaria de gran magnitud en la que el número de víctimas mortales sigue aumentando?”, cuestionó el funcionario de la Casa Blanca.

The New York Times señaló también que el Gobierno de Donald Trump ha rechazado varias veces sus peticiones y le ha hecho saber a la opositora que se ha convertido en una “distracción”, lo que “ha transformado meses de tensiones latentes en una ruptura abierta con la política más popular de Venezuela”, según seis personas que hablaron con el diario neoyorquino.

En cuanto al desastre provocado por los sismos, la respuesta del Gobierno venezolano ha sido criticada por no haber actuado con mayor rapidez para enviar maquinaria pesada y equipos de búsqueda y rescate, dejando a los residentes solos, utilizando sus manos, palas y cuerdas mientras buscaban desesperadamente a sus familiares en los cruciales primeros días tras el desastre.

La Plataforma Unitaria Democrática reiteró “graves debilidades” del Estado para responder al doble terremoto

La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), reiteró este miércoles “graves debilidades” del Estado para responder al doble terremoto que ha dejado 2.295 muertos y 11.267 heridos, según cifras del Gobierno este miércoles, que no ha actualizado el número de desaparecidos.

“Esta tragedia también ha dejado en evidencia las graves debilidades del Estado para responder a una emergencia de esta magnitud, consecuencia de años de deterioro institucional que hoy pagamos los venezolanos”, manifestó la PUD en su cuenta de X.

La coalición se puso al servicio de todos los venezolanos afectados por los terremotos y manifestó su compromiso de “acompañar y contribuir con los esfuerzos de solidaridad que hoy necesita el país”.

Un total de 80.870 familias han sido atendidas, mientras que en la zona de desastre hay en total 3.660 rescatistas extranjeros, 148 perros, 49 vehículos de apoyo y 26.121 efectivos venezolanos, según el Gobierno. Además, 15.467 personas se han registrado como voluntarias en labores de rescate.

Conforme pasan los días, las dificultades para realizar labores de rescate y la reducción de las posibilidades de encontrar a personas con vida ha llevado a que el equipo neerlandés de búsqueda y rescate urbano anunciara este miércoles la conclusión de su misión en el país.

“Las posibilidades de encontrar ahora a personas con vida ya son muy reducidas. En este momento se necesita mucho más otro tipo de ayuda”

“Las posibilidades de encontrar ahora a personas con vida ya son muy reducidas. En este momento se necesita mucho más otro tipo de ayuda”, señaló Jorg van Waardhuizen, integrante del grupo al canal público NOS.

Martin Evers, subcomandante del equipo neerlandés, afirmó que regresarán a Países Bajos “con sentimientos encontrados, porque queda muchísimo por hacer en un país que ya atravesaba una crisis humanitaria antes de estos terremotos”.

Hasta el momento, el Gobierno ha confirmado que 6.461 personas han sido rescatadas y que 855 edificios sufrieron afectaciones, de los cuales 189 colapsaron totalmente.

Los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró duelo nacional durante siete días

Este miércoles, al cumplirse una semana de la tragedia, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró duelo nacional durante siete días a partir de las 18:00 hora local. “En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar duelo nacional por siete días, indicó la mandataria en un mensaje publicado en Telegram.

Rodríguez señaló que, “en estos momentos de profunda tristeza”, abraza a quienes sufren esta tragedia y reafirmó su compromiso de “acompañarlos y protegerlos”.