El retorno del sector petrolero en Venezuela "se acelera" por el interés de más empresas

Balancín de petróleo de la estatal Petróleos de Venezuela, en Caracas.

La proliferación de operadores mejora las proyecciones de producción de crudo, según un análisis de Rystad Energy

Washington/El retorno del sector petrolero en Venezuela "se acelera" y está atrayendo al "grupo más amplio de operadores internacionales y capital en décadas", lo que mejora las proyecciones de producción de crudo, divulgó este jueves la firma de análisis Rystad Energy.

"El grupo de compañías que actualmente busca expandirse u operar en Venezuela es realmente distinto de todo lo que hemos visto en años", indicó en una nota Radhika Bansal, vicepresidenta sénior de Petróleo y Gas de Rystad Energy.

La firma señaló que se trata de grandes compañías ya establecidas que amplían su presencia, como Chevron, Eni, Repsol y Shell, y nuevos operadores que entran bajo marcos contractuales revisados, como GeoPark, Hunt Oil, Fluxus Oil, Gas & Energy y North American Blue Energy Partners (Nabep).

Sobre Nabep, destacó que ha "ampliado considerablemente" su posición existente, aunque "no ha divulgado una estructura detallada de financiación"

Sobre Nabep, destacó que ha "ampliado considerablemente" su posición existente, aunque "no ha divulgado una estructura detallada de financiación", y aludió al crecimiento de producción que supondrá la reactivación de pozos y la perforación de relleno en el lago de Maracaibo.

"Nabep había empezado a cambiar este panorama mediante su participación en las antiguas operaciones de Petrozamora, vinculadas a Rusia, en torno al lago de Maracaibo: la producción combinada de esos activos parece haberse elevado de 90.000 bpd a finales de 2024 a casi 200.000 bpd hoy", sostuvo.

Rystad Energy proyectó que la producción venezolana de crudo alcance unos 1,6 millones de barriles diarios (bpd) en 2028 y 1,8 millones de bpd en 2030 si el despliegue de capital, disponibilidad de plataformas de perforación y servicios petroleros "aumentan conforme a las necesidades".

La firma, no obstante, destaca que la limitación "operativa" es la más determinante, puesto que la energética Baker Hughes reportó dos plataformas de perforación activas en Venezuela en agosto, frente al objetivo del Ministerio de Hidrocarburos de unas 93 para 2028.

Rystad estimó que la actividad "tendría que alcanzar alrededor de 50 plataformas en 2028 y casi 80 en 2030 para respaldar la trayectoria de producción proyectada".

Aún así, aseguró que existe potencial para un crecimiento mayor en paralelo al interés de los inversores.

En ese sentido, apuntó a recientes acuerdos de Continental Resources y TotalEnergies, a "conversaciones" de ExxonMobil sobre su regreso y al avance de un "inversor vinculado a Turquía" en el campo productor Cema, así como acuerdos de Halliburton con Eneva y Wesca "para explorar oportunidades de desarrollo de petróleo y gas".