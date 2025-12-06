Reuters revela contactos secretos entre Cuba y Estados Unidos sobre el futuro de Maduro

Washington/La presión política, diplomática y militar que Estados Unidos ha ejercido sobre Venezuela durante los últimos meses ha generado movimientos inesperados en el entorno regional. Dos fuentes con conocimiento directo del asunto aseguraron a Reuters que “algunos miembros del régimen cubano” se han acercado discretamente a funcionarios estadounidenses para explorar posibles escenarios en caso de que Nicolás Maduro dejara el poder en Venezuela. Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, evitaron identificar a los funcionarios cubanos involucrados o detallar el contenido exacto de los intercambios, pero coincidieron en que se trataba de conversaciones orientadas a imaginar “un mundo sin el régimen de Maduro”.

El reporte señala que estos contactos contrastan con la postura oficial de Cuba, expresada en un comunicado del 25 de noviembre, donde La Habana acusó a Washington de impulsar un derrocamiento violento del Gobierno venezolano. En ese comunicado, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, calificó de “agresiva” la presencia militar estadounidense en la región y advirtió de que cualquier intento de acción contra Maduro sería una violación grave del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

Mientras tanto, Estados Unidos ha intensificado su presión mediante sanciones, acciones contra el narcotráfico, amenazas de intervención y un despliegue militar que incluye el portaaviones Gerald Ford, ocho buques adicionales, un submarino a propulsión nuclear y aviones F-35. Reuters subraya que esta acumulación de poder militar ha elevado significativamente la tensión en la región.

En paralelo a estas maniobras, el presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvo recientemente una conversación telefónica con Nicolás Maduro, aunque evitó revelar públicamente el contenido de la llamada. Sin embargo, Reuters informó, citando cuatro fuentes distintas, de que durante esa conversación Maduro habría expresado su disposición a abandonar Venezuela si Estados Unidos garantizaba una amnistía completa para él y su familia, incluidas la eliminación de sanciones y la terminación de un caso clave ante la Corte Penal Internacional. Esa aparente apertura se produce tras meses de creciente aislamiento internacional y presión económica sobre su Gobierno.