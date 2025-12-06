Venezuela perdió casi dos tercios de sus vuelos internacionales en las últimas dos semanas

Entre las compañías internacionales que han cancelado sus vuelos a Venezuela se encuentran Iberia, TAP, Avianca, Gol, Latam Colombia y Turkish Airlines.

Tras las advertencias de seguridad sobre su espacio aéreo, el país perdió la mayor parte de sus frecuencias

Caracas/Según datos suministrados a EFE por la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), a principios de noviembre Venezuela tenía 105 vuelos internacionales a 16 destinos semanales, operados por doce aerolíneas extranjeras.

Esta primera semana de diciembre, esas doce compañías aéreas han suspendido sus viajes en el contexto de las tensiones con Estados Unidos. Además, dos líneas nacionales cancelaron sus itinerarios con destino a España.

En total, las suspensiones afectaron a 63 de los 105 itinerarios internacionales. Así, la oferta de destinos al extranjero se redujo un 60 %.

En la actualidad, quedan activos 48 vuelos gestionados por líneas nacionales.

En la primera semana de diciembre, doce compañías aéreas han suspendido sus viajes en el contexto de las tensiones con Estados Unidos

La pérdida de conectividad aérea afecta principalmente al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas, donde llegaban y salían 96 de los vuelos internacionales.

Este viernes, el terminal aéreo, el principal del país, tenía solo nueve salidas y seis llegadas internacionales programadas en su web oficial, todas de líneas locales.

Las frecuencias internacionales fuera de Maiquetía, según los datos de ALAV, conectan con tres ciudades: dos en Porlamar (Nueva Esparta, insular), una en Puerto Ordaz (Bolívar, sur, fronterizo con Brasil) y seis en Valencia (Carabobo, norte).

De los vuelos a Valencia se suspendieron dos, entre esa ciudad y la capital colombiana, ambos de la estatal colombiana Satena.

Algunas aerolíneas venezolanas -entre ellas Laser, que opera en alianza con la española Plus Ultra- han informado sobre nuevos itinerarios que sumarían a sus frecuencias actuales.

Por su parte, la Aeronáutica Civil (Aerocivil) de Colombia informó el jueves que trabajan con las aerolíneas venezolanas Laser, Avior y Turpial para ampliar la oferta de vuelos entre ambos países.

Hace dos semanas, el 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EE UU instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona.

El anunció dio pie a una seguidilla de cancelaciones de vuelos de líneas aéreas internacionales, iniciando con Iberia (España), TAP (Portugal), Avianca (Colombia), Gol (Brasil), Latam Colombia y Turkish Airlines (Turquía).

Les siguieron las españolas Air Europa y Plus Ultra, luego de que la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) lanzara su propia recomendación de no sobrevolar el territorio del país.

El 21 de noviembre EE UU instó a "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa"

Como respuesta, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela revocó la concesión de tráfico aéreo de todas estas aerolíneas, tras darles un plazo de 48 horas para retomar sus vuelos con el país y que las líneas no cumplieran esta exigencia.

Esta semana, las compañías internacionales que seguían activas -Copa (Panamá), Wingo (Colombia), Satena y Boliviana de Aviación (Bolivia)- también anunciaron suspensiones limitadas y Boliviana de Aviación canceló dos vuelos previstos para ayer, jueves, "de manera preventiva".

En medio de este panorama, arribó este viernes a Venezuela el segundo vuelo proveniente de Estados Unidos, con 172 migrantes repatriados, pese a lo que las autoridades locales han llamado "bloqueo aéreo".

Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este viernes que su país es "garantía de seguridad" en todo el continente americano y calificó como desproporcionado el despliegue militar en el mar Caribe.