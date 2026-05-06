Rubio, sobre la recompensa por Diosdado Cabello: "La política de EE UU no ha cambiado"

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en una reunión con Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello en marzo.

EE UU relaja sanciones en favor de la reestructuración de la deuda de Venezuela y Pdvsa

Washington/El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este martes que la política de su país "no ha cambiado", al ser consultado sobre si se mantiene la recompensa por la captura del ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello.

"La política de Estados Unidos en este tema no ha cambiado y cuando cambie te lo dejaremos saber", respondió en español el jefe de la diplomacia estadounidense en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Diosdado Cabello, número dos del chavismo y actualmente Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, está acusado por la Justicia estadounidense de narcotráfico, y el Departamento de Estado ofrece en su página web una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.

El Departamento de Estado ofrece en su página web una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto

Tras la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, por parte de fuerzas estadounidenses en Caracas, Cabello ha seguido en el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Maduro.

En lo que va de año, la Administración de Donald Trump ha restablecido las relaciones diplomáticas con Venezuela y ha reconocido la legitimidad del Gobierno de Delcy Rodríguez, con el que trabaja para abrir el sector petrolero venezolano a las inversiones estadounidenses.

Este miércoles, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos ha informado de la concesión de una licencia que permitirá a algunas entidades legales asesorar al Gobierno venezolano y a la compañía estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) sobre una posible reestructuración de su deuda.

Así lo ha dispuesto el Departamento del Tesoro norteamericano en una licencia en la cual ha dado por "autorizadas" transacciones anteriormente prohibidas que sean "habitualmente inherentes y necesarias para la prestación de servicios jurídicos, de asesoramiento financiero y de consultoría" al Ejecutivo central venezolano, así como a Pdvsa y "cualquier entidad en la cual Pdvsa posea, directa o indirectamente, una participación del 50% o superior" de cara a una posible reestructuración de la deuda.

Tales servicios, según reza la licencia general 58 que recoge esta disposición, también contemplan la "evaluación, el desarrollo o la preparación de opciones de reestructuración de la deuda, propuestas y materiales de apoyo relacionados". No obstante, no autoriza "la reestructuración, transferencia o liquidación" de la deuda ni las negociaciones directas entre Miraflores, Pdvsa y sus subsidiarias, y los acreedores.

Esa decisión se produce semanas después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciara la reanudación de sus relaciones con Caracas

Tampoco incluye condiciones de pago por los servicios prestados al amparo de esta licencia general "que no sean comercialmente razonables, que impliquen canjes de deuda o pagos en oro, o que estén denominadas en moneda digital, monedas digitales o tokens digitales emitidos por, para o en nombre del Gobierno de Venezuela, incluido el petro", criptomoneda cuya preventa fue lanzada en enero de 2018, estando esta respaldada por las riquezas naturales del país.

En esa misma línea, el Tesoro norteamericano seguirá sancionando toda transacción realizada por personas ubicadas en Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba, China o "cualquier entidad propiedad o controlada por dichas personas". También cualquier transacción en la que participen personas físicas o jurídicas incluidas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de la Ofac.

Esa decisión se produce semanas después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciara la reanudación de sus relaciones con Caracas, tras más de siete años de suspensión. No obstante, la disposición estadounidense sigue sin permitir operaciones relacionadas con la renegociación, transferencia o quita de deuda con el Gobierno del país y la petrolera estatal, ni tampoco de reestructuración de los déficits de sus cuentas públicas.