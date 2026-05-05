Rubio resta importancia a la foto tomada junto a un militar ante un mapa de Cuba

Fotografía cedida por el Comando Sur de EE UU que muestra el comandante al mando, el general Francis L. Donovan, con el secretario de Estado, Marco Rubio, y un mapa de Cuba detrás.

El secretario de Estado dice que quiere hablar con León XIV sobre el envío de ayuda humanitaria a la Isla

Washington/El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, restó importancia este martes al hecho de que se fotografío junto al líder del Comando Sur estadounidense ante un mapa de Cuba y a la aparente posibilidad de que Washington prepare una ofensiva militar inminente contra la Isla.

"Cuba se encuentra dentro del Comando Sur. Ya saben, es la parte más cercana", dijo Rubio en una inusual conferencia de prensa en la Casa Blanca, en la que explicó que la decisión de retratarse con el mapa de Cuba durante su visita al cuartel general del mando militar fue simplemente porque había uno en la sala donde se tomó la instantánea.

El Comando Sur es uno de los diez comandos de combate unificado y su zona de influencia incluye todos los países de Latinoamérica, a excepción de México.

"Casualmente, había un mapa de Cuba, y comenté: sería buena idea que nos tomáramos una foto frente a ese mapa, ya que es lo más cercano a EE UU que hay dentro del Comando Sur"

El secretario de Estado visitó hoy mismo las instalaciones principales de este comando, situadas en Miami, su ciudad natal. "En mi segunda visita allí, estaban presentes nuestros jefes de misión de todo el hemisferio occidental. Me estaba dirigiendo a ellos y, en ese momento, conocí al general que acababa de asumir el mando del Comando Sur", explicó.

"Casualmente, había un mapa de Cuba, y comenté: sería buena idea que nos tomáramos una foto frente a ese mapa, ya que es lo más cercano a los Estados Unidos que hay dentro del Comando Sur", agregó el jefe de la diplomacia estadounidense.

El propio Marco Rubio, nieto de cubanos, ha sido uno de los principales defensores de que Washington aplique mano dura sobre el Gobierno de Miguel Díaz-Canel. Esto incluye el bloqueo petrolero que la Administración Trump aplica sobre la Isla desde enero después de que el Pentágono capturara al ex presidente venezolano Nicolás Maduro y cortara el flujo de crudo que llegaba a la Isla desde Caracas.

En la misma conferencia de prensa, Rubio afirmó que quiere hablar con el papa León XIV sobre la posibilidad de que Washington brinde más ayuda humanitaria a Cuba y que sea distribuida por la Iglesia, pero subrayó que las autoridades cubanas deben permitir la operación.

El jefe de la diplomacia estadounidense explicó que el viaje al Vaticano servirá para abordar la posibilidad de ampliar la cooperación con la Iglesia para canalizar asistencia en la Isla.

Rubio insistió en que Estados Unidos ya ha intentado enviar ayuda pero enfrenta obstáculos por parte de La Habana

De igual manera, insistió en que Estados Unidos ya ha intentado enviar ayuda pero enfrenta obstáculos por parte de La Habana, y recordó que en febrero la Casa Blanca envió 6 millones de dólares que serían distribuidos a través de Cáritas. "Estamos dispuestos a dar más ayuda humanitaria a Cuba (…) pero el régimen cubano tiene que permitirnos hacerlo", señaló el secretario de Estado.

Rubio añadió que su agenda con la Santa Sede, que arranca este jueves, también incluirá temas más amplios, como la defensa de la libertad religiosa a nivel global. "Tenemos preocupaciones compartidas sobre la libertad religiosa, nos gustaría hablar con ellos sobre eso", indicó Marco Rubio, al destacar la coincidencia de intereses entre Washington y el Vaticano en ese ámbito.

En ese sentido, Rubio comentó el reciente viaje de León XIV a África occidental, donde trató la problemática de la libertad de culto, un asunto que ha preocupado mucho a la Administración Trump en países como Nigeria, donde en Navidad Washington bombardeó a grupos islamistas en represalia por la matanza de cristianos.

En medio de la polémica reciente, Rubio restó importancia a las tensiones entre el presidente, Donald Trump, y León XIV, y negó que el mandatario haya acusado directamente al pontífice. Desde enero, Estados Unidos impuso un bloqueo petrolero como medida de presión contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel, y la semana pasada Trump amenazó con tomar control de Cuba de forma inmediata luego de finalizar la guerra en Irán.