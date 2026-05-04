Marco Rubio se reunirá con León XIV para tratar la guerra en Irán y asuntos de Latinoamérica

La Santa Sede ha intervenido en anteriores momentos de distensión entre el Gobierno cubano y EE UU.

La visita coincide con tensiones entre Trump y el Papa y con el endurecimiento de la política de Washington hacia Cuba

Washington/El secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, viajará a Italia esta semana para reunirse con el papa León XIV, en un encuentro que incluirá en la agenda la guerra en Irán y asuntos relacionados con América Latina.

“El secretario Rubio se reunirá con la cúpula de la Santa Sede para analizar la situación en Oriente Medio y los intereses comunes en el hemisferio occidental. Las reuniones con sus homólogos italianos se centrarán en los intereses compartidos en materia de seguridad y la alineación estratégica”, detalló el Departamento de Estado en un comunicado.

La visita al Vaticano y a Italia busca reconducir la relación tras los duros ataques del presidente Donald Trump contra León XIV por su condena de la guerra de Irán, y las declaraciones del republicano contra Meloni, una de sus principales aliadas en Europa, quien salió en defensa del pontífice ante las críticas del líder estadounidense.

Las reuniones con sus homólogos italianos se centrarán en los intereses compartidos en materia de seguridad y la alineación estratégica

El Vaticano es además un actor clave en la mediación con Cuba, en un momento en que la Administración Trump intensifica su estrategia de presión contra el régimen, con medidas dirigidas a debilitar al Gobierno de Miguel Díaz-Canel y forzar un cambio político en la Isla.

La Santa Sede ha intervenido en anteriores momentos de distensión entre el Gobierno cubano y EE UU, como el acuerdo de la liberación de 51 presos políticos cubanos el pasado marzo. En febrero, el pontífice estadounidense había hecho un llamado a Washington y La Habana para realizar “un diálogo sincero y eficaz para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del pueblo cubano”.

El encuentro sucederá el jueves, según informó la Santa Sede. Con este viaje, el jefe de la diplomacia estadounidense, de origen cubano y católico, habrá visitado Italia y el Vaticano al menos tres veces como máximo diplomático del presidente republicano.

León XIV, primer pontífice estadounidense de la historia y que ya antes de su elección, hace ahora un año, había criticado las políticas migratorias de Trump, ha mantenido un choque a distancia con el mandatario republicano debido a la guerra en Irán.