Rubio sitúa las elecciones en Venezuela "idealmente" en 2027

Este grupo de familiares asegura que lleva unos 150 días a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Caracas para pedir al Gobierno de Donald Trump su ayuda para la liberación de los presos políticos en Venezuela.

Machado llama a reconstruir Venezuela con "innovación" una vez que se elija un nuevo gobierno

Washington/ Caracas/El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este jueves que las elecciones en Venezuela se celebrarían "idealmente" el próximo año, aunque advirtió de que el país debe completar una serie de reformas institucionales, económicas y de seguridad antes de convocar unos comicios libres.

En una entrevista con The New York Times en la Casa Blanca, Rubio señaló que Venezuela necesita renovar su Tribunal Supremo y su consejo electoral, avanzar en la reestructuración de su deuda y reformar sus fuerzas de seguridad antes de celebrar elecciones "idealmente" en 2027.

El jefe de la diplomacia estadounidense evitó garantizar que las elecciones se celebren antes de que termine el mandato del presidente Donald Trump. Rubio expresó su expectativa de que las conversaciones auspiciadas por Washington entre el Gobierno venezolano y un sector de la oposición permitan reformar el máximo tribunal a mediados de diciembre.

También indicó que los negociadores prevén reunirse la próxima semana para abordar el nombramiento de nuevos integrantes del consejo electoral. Rubio consideró que la deuda venezolana, estimada en más de 200.000 millones de dólares, es un obstáculo para recuperar la economía y atraer inversiones.

El jefe de la diplomacia estadounidense evitó garantizar que las elecciones se celebren antes de que termine el mandato del presidente Donald Trump

"Es un problema enorme que enfrenta Venezuela y creo que todos los sectores de la sociedad deberían apoyar su solución", afirmó.

Sobre cooperación militar, Rubio agregó que a Estados Unidos le gustaría en algún momento "tener un acuerdo de presencia militar, principalmente desde un punto de vista legal".

Las declaraciones de Rubio se producen una semana después de que la Administración de Trump respaldara la hoja de ruta acordada entre el Gobierno venezolano y un sector de la oposición, que contempla la renovación del Tribunal Supremo y del Consejo Nacional Electoral.

Una vez completadas esas reformas, Delcy Rodríguez debería declarar la vacante permanente de la Presidencia, lo que abriría un plazo de seis meses para convocar elecciones.

La líder opositora María Corina Machado estuvo este jueves en Buenos Aires, donde recibió un título honorífico concedido por una universidad argentina. Allí afirmó que, una vez que se elija un nuevo Gobierno en su país, debe abordarse la reconstrucción de Venezuela con "innovación".

"Venezuela será libre para siempre", aseveró Machado en un mensaje por videoconferencia al recibir el título de doctora honoris causa concedido por la Universidad Siglo 21, con sede en Córdoba (Argentina).

Machado, premio Nobel de la Paz 2025, sostuvo que la "transición" política en su país "avanza" desde que el pasado 3 de enero el Gobierno de Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

"Muchos hemos podido regresar ya a Venezuela. Otros lo harán en los próximos meses. Y, tal como lo ha señalado el Departamento de Estado de los Estados Unidos, las elecciones presidenciales deberán ser convocadas para el año 2027", subrayó.

"Muchos hemos podido regresar ya a Venezuela. Otros lo harán en los próximos meses"

La líder del partido Vente Venezuela (VV) aseguró que, una vez que el país cuente con "un gobierno legítimo y democráticamente electo, Venezuela nuevamente será un país de prosperidad, de seguridad y esperanza".

Machado instó a recurrir a la "innovación" para "reconstruir desde cero" las instituciones y la economía y "para que Venezuela de un salto histórico".

"Ante la devastación que deja detrás de sí el chavismo, nuestra única oportunidad para retomar la senda del desarrollo pasa por hacer el mejor uso de los recursos que ofrece la increíble revolución tecnológica que vive hoy la humanidad", sostuvo.

"Pronto veremos a nuestro país convertido en la mejor oportunidad de desarrollo para los nuevos tiempos", insistió Machado, quien volvió el 25 de octubre a Venezuela tras haber dejado Caracas en diciembre de 2025.

La Universidad Siglo 21 concedió a Machado su máxima distinción académica en reconocimiento a su "liderazgo cívico" y su "resiliencia y compromiso inclaudicable con los derechos humanos".

Mientras, en las afueras de la Embajada de EE UU en Caracas, n grupo de activistas de la ONG Alianza por la Libertad de los Presos Políticos pidió ayuda a Washingtonpara liberar a los presos políticos en Venezuela.

"Nuestra exigencia aquí es que Estados Unidos, que está tutelando a Venezuela, que nos ayuden, que nos escuchen. (…) No vamos a descansar hasta que liberen hasta el último de los presos políticos", dijo a EFE Mayra Morales, hermana del preso político Ricardo Fonseca.

Asimismo, aseguró que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, «no está liberando a los presos políticos como ella le dice a los Estados Unidos», dado que en el país hay 322 detenidos por estos motivos, según cifras de la ONG Foro Penal.

Por su parte, María Altagracia Spiezia Vásquez, hermana del preso político José Alberto Vásquez, exigió justicia para todos los detenidos que fallecieron bajo custodia del Estado, así como para aquellos familiares que murieron a la espera de que sus parientes salieran de prisión.

Este grupo de familiares asegura que lleva unos 150 días a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Caracas para pedir al Gobierno de Donald Trump su ayuda para la liberación de los presos políticos en Venezuela.

washi

Este grupo de familiares asegura que lleva unos 150 días a las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Caracas para pedir al Gobierno de Donald Trump su ayuda para la liberación de los presos políticos en Venezuela

El lunes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con el canciller de Venezuela, Oliver Blanco, a quien instó "a continuar con la liberación de los presos políticos que aún permanecen en Venezuela", según un comunicado.

En agosto pasado, Delcy Rodríguez aseguró que 1.046 venezolanos habían sido liberados desde enero de 2026, cuando comenzó un proceso de excarcelaciones de presos políticos pocos días después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en un ataque militar en Caracas.

Tras la captura de Maduro, el Gobierno encargado ordenó un proceso de excarcelaciones que se ha extendido durante todo el año. El Parlamento, de mayoría chavista, también aprobó en febrero una ley de amnistía que benefició a más de 8.000 personas, aunque la mayoría de ellas ya se encontraban en libertad restringida.

El Gobierno niega que en el país haya presos políticos y asegura que estas personas fueron detenidas porque cometieron delitos, una afirmación rechazada por varias organizaciones y partidos opositores.