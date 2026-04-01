Rubio sugiere que Venezuela debe tener "elecciones libres y justas" pero pide paciencia

Las declaraciones de Rubio suceden horas después de haberse reunido en Washington con la líder de la oposición venezolana, Maria Corina Machado

Washington/El secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, dijo este martes que el proceso de transición y las elecciones deben llegar a Venezuela pero pide paciencia recordando que hace apenas tres meses ocurrió la captura del ex presidente Nicolás Maduro.

"Finalmente debe haber una fase de transición" en el país suramericano, apuntó Rubio durante una entrevista con el periodista Sean Hannity en la cadena Fox News.

El secretario de Estado agregó que Venezuela merece "elecciones libres y justas" pero pidió "ser pacientes" para llegar a ese punto, recordando que hace solo tres meses se iniciaron las relaciones con Caracas cuando Delcy Rodríguez asumió la presidencia de forma interina por la captura de Maduro en Caracas por parte de las fuerzas armadas estadounidenses.

Donald Trump habló en enero de 2026 de un plazo aproximado de 18 meses para la celebración de comicios, aunque la oposición considera que deben ser antes de que acabe el año.

Las declaraciones de Rubio suceden horas después de haberse reunido en Washington con la líder de la oposición venezolana, Maria Corina Machado, en Washington.

"Excelente reunión con el secretario de Estado, Marco Rubio. Gracias por su compromiso con la democracia, la libertad y el bienestar de los venezolanos", escribió Machado en una publicación en Instagram, acompañada de una fotografía del encuentro en el Departamento de Estado.

"¡Se acerca el día en que reuniremos a nuestras familias en Venezuela! ¡Avanzamos!", añadió la ganadora del Premio Nobel de la Paz, quien en los últimos meses en Washington ha tenido reuniones tanto con el presidente Donald Trump como con Rubio.

La opositora regresará a Venezuela "en los próximos días", reiteró el sábado su partido Vente Venezuela (VV), sin precisar una fecha de retorno de la dirigente, que recientemente también expresó que si fuera por ella ya habría vuelto.

Según varios medios, el propio Donald Trump le ha desaconsejado que vuelva, ya que se enfrentaría a un escenario "volátil" y potencialmente inseguro para ella.

En paralelo, la presidenta Rodríguez envió a Washington una delegación diplomática la semana pasada para sostener reuniones con altos funcionarios del Departamento de Estado en busca de mejorar los vínculos entre ambos gobiernos.

Además, la delegación venezolana adelantó que uno de los puntos principales de su viaje fue iniciar trabajos para retomar su sede diplomática en la capital estadounidense.

Rubio también dijo en Fox que la Administración del presidente, Donald Trump, se encuentra complacidos con los avances obtenidos con el gobierno actual de Caracas, con el que ha generado un marco legal para que empresas estadounidenses puedan iniciar a comercializar el petróleo del país suramericano.