Rusia admite haber gastado este año el 5,1% del PIB en la guerra con Ucrania

Redes antidrones protegen una carretera en Ucrania, una de las pocas medidas contra los ataques rusos aéreos con drones explosivos.

Moscú/Berlín/Rusia gastó este año en defensa un 7,3% de su producto interior bruto (PIB), de lo que un 5,1% correspondió a gastos vinculados directamente con la guerra en Ucrania, reconoció este miércoles el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov, durante la reunión anual de la plana mayor del Ejército ruso.

"Los gastos totales del Ministerio de Defensa en 2025 fueron de un 7,3% del PIB. En 2026 la priorización (de gastos) permitirá estabilizarlos al mismo nivel o incluso reducirlos un poco", afirmó.

A su vez, señaló que las medidas de austeridad económica implementadas en el país permitieron reducir los gastos en Defensa no vinculados a la guerra de un 2,7% del PIB en 2024 al 2,2% en 2025, por lo que Rusia habría gastado el 5,1% de su PIB en las acciones bélicas.

"Respecto a la segunda parte del presupuesto militar, vinculada directamente a la operación militar especial, esta se incrementó. Pero al respecto se tomaron toda una serie de medidas que permitieron limitar considerablemente este incremento", sostuvo. Indicó que Rusia implementó el sistema de planificación presupuestaria "tomando en cuenta una priorización muy estricta" y se centralizaron los recursos financieros, "lo cual permitió garantizar el control de su uso".

Además, señaló que Rusia ha tomado medidas para establecer el "control continuo de la ejecución del presupuesto con el objetivo principal de la búsqueda permanente de reservas internas", una política que permitió ahorrar en 2020 casi un billón de rublos (12.453 millones de dólares).

"En 2025 el Ministerio de Defensa ruso trabajó en condiciones de limitaciones financieras severas, vinculadas a las posibilidades del presupuesto federal", indicó, al reconocer que las acciones bélicas "condujeron a un incremento de los gastos militares".

El presupuesto federal aprobado a fines de 2024 para el próximo trienio (2025-2027) preveía un gasto en Defensa de 13,5 billones de rublos (133,630 millones de dólares), lo que representaba un incremento del 22,4% respecto al año anterior. Este gasto previsto en el presupuesto representaba un 6,31% del PIB, por debajo de gasto anunciado hoy por Beloúsov, quien fue nombrado ministro de Defensa precisamente para gestionar los ingentes recursos asignados al gasto militar, después de que la cartera y el ejército se vieran salpicados por numerosos casos de corrupción.

También este miércoles, el presidente ruso, Vladímir Putin, anunció que el nuevo misil balístico hipersónico ruso Oreshnik entrará en servicio en las Fuerzas Armadas antes de final de año. El jefe del Kremlin subrayó la necesidad de modernizar las Fuerzas Armadas y mantener la paridad nuclear al intervenir ante la plana mayor del Ejército y el Ministerio de Defensa de Rusia.

Putin agregó que la prioridad de Rusia es perfeccionar sus fuerzas nucleares estratégicas. "Como antes, desempeñarán un papel importante a la hora de disuadir al agresor y mantener el equilibrio de poder en el mundo", aseveró.

El Oreshnik, de alcance medio y que puede portar ojivas nucleares, podría teóricamente golpear objetivos situados a incluso miles de kilómetros de distancia con un margen de error de apenas unas pocas decenas de metros. Los misiles fueron utilizados por primera vez a finales de 2024 durante un ataque a una fábrica militar en la región oriental de Dnipropetrovsk.

Según fuentes oficiales, Bielorrusia, fiel aliado de Rusia en la guerra de Ucrania, también desplegará misiles Oreshnik cedidos por Moscú, antes de que termine el 2025. Hace dos años, en 2023, Rusia también desplegó armas nucleares tácticas en Bielorrusia.

Putin aseguró, asimismo, que el Ejército ruso conquistará militarmente lo que llamó "territorios históricos rusos" en Ucrania, en alusión a las cuatro regiones ucranianas anexionadas por Moscú, si fracasa la diplomacia.

"Nosotros preferiríamos hacerlo y eliminar las causas originales del conflicto con la ayuda de la diplomacia. Si el adversario y sus patrocinadores extranjeros se niegan a hablar de ello, Rusia logrará la liberación de sus territorios históricos por la vía militar", dijo al dirigirse a la plana mayor del Ejército y el Ministerio de Defensa rusos.

Putin, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, subrayó que Moscú logrará, "sin lugar a dudas, todos los objetivos de la operación militar especial" que comenzó hace casi cuatro años.

Destacó que este año las tropas rusas han liberado más de 300 localidades, aunque expertos independientes como el Instituto sobre el Estudio de la Guerra estiman en menos del 1% del territorio ucraniano la superficie conquistada por Moscú. Además, subrayó "la alta capacidad de combate" de los soldados rusos pese a que Kiev cuenta "con el potencial de los países miembros del mayor bloque político militar en el mundo: la Otan".

"El año saliente ha sido una importante etapa en el cumplimiento de las misiones de la operación militar especial. El ejército ruso mantiene la iniciativa estratégica en toda la línea del frente", subrayó. De hecho, alegó que las tropas rusas están "machacando" a las unidades de élite ucranianas adiestradas en los centros de instrucción occidentales y equipados con armamento extranjero moderno.

También destacó que Rusia seguirá ampliando la franja de seguridad en las regiones ucranianas de Járkov, Dnipropetrovsk y Sumi. A su vez, abogó por una cooperación "en pie de igualdad" con Estados Unidos y los países europeos "para la formación de un único sistema de seguridad en el espacio eurasiático".

Mientras tanto, en Berlín, fue inaugurado este miécoles el nuevo Centro Conjunto de Defensa contra Drones (GDAZ), creado para coordinar la actuación de las diferentes autoridades policiales y militares ante este tipo de amenazas.

"Con el Centro Conjunto de Defensa de Drones, el Estado central y los estados federados construyen un fuerte pilar de nuestra arquitectura de seguridad", declaró el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, según un comunicado. "Las (diferentes) autoridades trabajan aquí codo con codo, se juntan las competencias y se entrelazan las evaluaciones situacionales. Así incrementamos el ritmo y la seguridad de que damos en el blanco en la lucha contra las amenazas híbridas, el sabotaje y las provocaciones deliberadas", agregó.

El objetivo del nuevo centro es reunir en una sola plataforma las competencias de los cuerpos de seguridad federales y regionales, así como de la Bundeswehr (Fuerzas Armadas), con la meta de poder reaccionar "de forma rápida, coordinada y efectiva" ante incidentes con aparatos voladores no tripulados.

Además, se llevarán a cabo actividades de investigación y desarrollo para que las autoridades se mantengan actualizadas en cuanto a las más avanzadas posibilidades técnicas.

A principios de diciembre fue inaugurada una unidad especial de la Policía Federal dedicada a la defensa antidrones, integrada por aproximadamente 130 efectivos, con la misión de detectar e interceptar objetos voladores que puedan constituir una amenaza.

En los últimos meses se han multiplicado en Alemania los avistamientos de drones cerca de instalaciones militares, infraestructuras energéticas y aeropuertos, que el Gobierno atribuye a acciones de Rusia con el objetivo de desestabilizar el país e intimidar a la población.

Junto con el centro de defensa contra drones y la unidad especializada, el Gobierno alemán tiene intención de abrir también un centro de investigación para mejorar la defensa antidrones, mientras que se halla en trámite parlamentario una ley para ampliar las competencias y la capacidad de actuación del Ejército.

Por otra parte, el Gobierno de Kenia ha rescatado y repatriado a 18 nacionales que estaban varados en Rusia tras ser reclutados para luchar en las filas del Ejército ruso en la guerra de Ucrania, según informó el primer ministro y titular de Asuntos Exteriores y la Diáspora, Musalia Mudavadi, en un comunicado hecho público este miércoles.

"Los 18 kenianos repatriados, y otros que enfrentan desafíos similares, se someterán a un programa de reintegración para apoyar su retorno a la vida normal", señaló el jefe de la diplomacia keniana.

Desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania en 2022, subrayó, el reclutamiento en el Ejército ruso "se ha ampliado para incluir a ciudadanos africanos".

"Informes fidedignos –prosiguió– indican que más de 200 kenianos podrían haber sido reclutados y se cree que las redes siguen activas tanto en Kenia como en la Federación Rusa. La embajada de Kenia en Moscú ha confirmado casos de heridos entre ciudadanos kenianos y otros que se quedaron varados tras un intento de reclutamiento".

Además, el Gobierno keniano recibió "múltiples correos electrónicos y comunicaciones urgentes de kenianos en peligro en diversos campamentos militares de la Federación Rusa", precisó Mudavadi.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y la Diáspora está colaborando con el Gobierno ruso para facilitar el traslado de ciudadanos kenianos, incluidos los que se encuentran en campamentos militares, a la embajada de Kenia en Moscú para su posterior repatriación.

Asimismo, reveló, el Gobierno keniano está en conversaciones con las autoridades ucranianas para "facilitar la liberación y el regreso seguro de cualquier ciudadano keniano presuntamente retenido como prisionero de guerra".

Mudavadi instó a los jóvenes kenianos que reciben ofertas de trabajo en el extranjero a que se pongan en contacto con los Ministerios de Asuntos Exteriores y la Diáspora para verificar la autenticidad de las oportunidades laborales.

"Esto –agregó– garantizará que ningún keniano sea engañado por estos agentes corruptos y despiadados para viajar y quedar atrapado en situaciones tan peligrosas".

El pasado noviembre, Mudavadi indicó que, según fuentes de inteligencia, estas personas estarían firmando contratos con agencias que les prometen pagos de hasta 18.000 dólares para visados, viajes y alojamiento.

En una redada de seguridad realizada en las cercanías de Nairobi, la capital de Kenia, a finales de septiembre pasado, las autoridades rescataron a 21 kenianos que estaban siendo preparados para ser desplegados en la guerra.

En esa operación, un agente fue detenido por coordinar la tramitación de reclutas kenianos bajo el pretexto de ofrecer empleos en el extranjero.