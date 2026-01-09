Rusia ataca por primera vez a Ucrania con un misil hipersónico Oréshnik

El Oreshnik es un misil balístico hipersónico de mediano alcance, de fabricación rusa, que entró en servicio en 2024.

Kiev/Rusia atacó anoche la ciudad ucraniana de Leópolis, en el oeste del país, con un misil hipersónico Oréshnik, que recorrió su trayectoria con una velocidad de cerca de 13.000 kilómetros por hora, denunció el alcalde de la urbe, Andrí Sadovi.

"Es la primera vez que se utiliza este tipo de ataque contra Leópolis durante la guerra a gran escala. La ciudad está situada a menos de 70 kilómetros de la frontera con la Unión Europea. Es una clara señal para nuestros socios internacionales: la guerra de Rusia no se detiene ante ninguna frontera", escribió el alcalde en un mensaje en Telegram.

El regidor agregó que "mientras tanto, el Ministerio de Defensa del enemigo afirma que este ‘Oréshnik’ es supuestamente una ‘venganza’ por un ataque ficticio contra la casa de campo del dictador ruso", el jefe del Kremlin, Vladímir Putin. "Nada nuevo por parte del país de los asesinos y los mentirosos", añadió.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha pedido una reacción internacional tras este ataque y los demás que se produjeron durante la noche y dejaron al menos cuatro muertos en Kiev. "Es necesaria una reacción clara por parte del mundo. Sobre todo por parte de Estados Unidos, cuyas señales Rusia realmente tiene en cuenta. Rusia debe recibir señales de que es su obligación centrarse en la diplomacia, y debe sentir las consecuencias cada vez que vuelva a centrarse en asesinatos y la destrucción de infraestructuras", escribió Zelenski en un mensaje en la red social X.

Agregó que este nuevo ataque masivo sirve como un recordatorio muy claro a los socios de Ucrania de que apoyar la defensa aérea del país invadido es una prioridad permanente y subrayó que "en entregas, en producción o en acuerdos no se puede perder ni un sólo día".

Indicó que este viernes informará a sus socios a todos los niveles sobre lo ocurrido y las medidas de respuesta que se necesitan.

Zelenski precisó que durante la noche Rusia atacó territorio ucraniano con 242 drones, 13 misiles balísticos dirigidos contra instalaciones energéticas e infraestructuras civiles, un misil balístico de medio alcance Oréshnik y 22 misiles de crucero.

"El ataque se produjo precisamente durante una importante ola de frío. Dirigido precisamente contra la vida normal de la gente corriente", denunció.

Señaló que en la capital, Kiev, el ataque ruso dejó cuatro muertos, entre ellos un trabajador de los servicios de emergencia, y decenas de heridos, además de daños en infraestructuras energéticas y civiles, veinte edificios residenciales, así como en uno de la embajada de Catar, "un Estado que tanto hace por mediar con Rusia para conseguir la liberación de los prisioneros de guerra y civiles recluidos en prisiones rusas", recordó.

Zelenski denunció que un segundo ataque contra uno de los edificios residenciales fue llevado a cabo precisamente en el momento en que los equipos de emergencia prestaban asistencia tras el primer ataque.

"En Kiev y la región todavía se está haciendo frente a las consecuencias del ataque masivo ruso. Se han desplegado todos los servicios necesarios (…) . Las operaciones de recuperación tras los ataques también continúan en la región de Leópolis y otras regiones de nuestro país", añadió, y a seguró que se está haciendo todo lo posible para restablecer el suministro de calefacción y electricidad a la población.

El ministro ucraniano de Exteriores, Andrí Sibiga, advirtió también de la amenaza global que supone el uso de un misil hipersónico Oréshnik.

"Un ataque de este tipo cerca de la frontera de la UE y la Otan supone una grave amenaza para la seguridad del continente europeo y una prueba para la comunidad transatlántica. Exigimos respuestas contundentes a las acciones temerarias de Rusia", añadió.

Sibiga calificó de "absurdo" que Rusia "intente justificar este ataque con el falso ‘ataque a la residencia de Putin’, que nunca ocurrió" y señaló que esto constituye "otra prueba de que Moscú no necesita razones reales para su terror y su guerra".

"Instamos a todos los Estados y organizaciones internacionales responsables a que denuncien las mentiras rusas y aumenten sin demora la presión sobre el agresor", dijo.

Afirmó que es necesario adoptar medidas más enérgicas contra la flota de petroleros rusos, y dijo que Estados Unidos hace bien en tomar medidas al respecto, así como contra los ingresos del petroleo, las mecanismo y los activos de Rusia, "no sólo en la UE, sino en todo el mundo".

"Iniciaremos acciones internacionales: una reunión urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una reunión del Consejo Ucrania-Otan, así como respuestas dentro de la UE, el Consejo de Europa y la OSCE", la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, anunció.

Agregó que Ucrania está informando a Estados Unidos, a los socios europeos y a todos los países y organizaciones internacionales sobre los detalles de este peligroso ataque a través de los canales diplomáticos.