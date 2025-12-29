Rusia avisa de que no quedará impune el supuesto intento de Ucrania de atacar la residencia de Putin

Vladímir Putin durante la conferencia de prensa de fin de año en 2024.

Moscú asegura que no se retirará de las negociaciones de paz, pero "revisará su postura" por la "completa degeneración del régimen criminal de Kiev"

Moscú/Las fuerzas ucranianas intentaron atacar anoche con drones una de las residencias del presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró este lunes el ministro de Exteriores del país, Serguéi Lavrov.

"En la noche del 28 al 29 de diciembre de 2025 el régimen de Kiev lanzó un ataque terrorista con 91 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance contra la residencia estatal del presidente de Rusia en la región de Nóvgorod", dijo Lavrov, citado por las agencias rusas.

Agregó que todos los drones lanzados por Kiev fueron destruidos y no se reportaron víctimas ni daños por la caída de sus fragmentos.

El jefe de la diplomacia rusa enfatizó que esa acción "se cometió durante unas intensas negociaciones entre Rusia y Estados Unidos para resolver el conflicto ucraniano".

Lavrov aseguró que Moscú no tiene intención de retirarse del proceso de negociación con Washington, pero revisará su postura en lo que respecta al arreglo ucraniano.

"Dada la completa degeneración del régimen criminal de Kiev, que ha virado hacia una política de terrorismo de Estado, se reconsiderarán las posiciones negociadoras de Rusia", dijo. Además, adelantó que las acciones de Kiev "no se quedarán impunes".

"Se han determinado los objetivos de los ataques de represalia y el momento en el que las Fuerzas Armadas rusas los implementarán", aseguró el ministro.

Mientras, el viceministro de Exteriores Alexandr Grushkó acusó a las autoridades de Kiev de cometer "provocaciones" para intentar frustrar las negociaciones de paz, cuando el proceso entra en una fase "delicada de búsqueda de soluciones".

La situación se está complicando en las últimas horas, después de la reunión entre Trump y Zelenski el domingo en Florida. El presidente de Ucrania ha calificado este lunes de "fantasías" las posiciones de Rusia sobre el Dombás, región oriental ucraniana donde tropas de Kiev y Moscú luchan desde el inicio de la invasión, y sobre la que el jefe de Estado ruso, Vladímir Putin, dice que la "liberación" avanza.

"En sus fantasías les gustaría que no existiéramos en absoluto en el territorio de nuestro propio país. Estas fantasías llevan años existiendo", escribió Zelenski en su cuenta de X para aludir a una "retirada del Dombás" deseada por Rusia.

"Pero tenemos nuestra propia tierra, nuestra propia integridad territorial, nuestro propio Estado y nuestros propios intereses. Actuaremos de acuerdo con los intereses de Ucrania", agregó.

Zelenski y Trump lanzaron tras su encuentro un mensaje de avances hacia la paz, aunque no cerraron un pacto y tampoco resolvieron "cuestiones espinosas" pendientes, según los términos del presidente estadounidense, que previamente habló con Putin y dijo, para la sorpresa de Zelenski, que Moscú desea "ver a Ucrania tener éxito".

Este lunes, Putin agradeció en una reunión con la cúpula militar de su país a los miembros de la Fuerzas Armadas de Rusia por su servicio en Ucrania y aseguró que la "liberación" del Dombás, así como de las regiones de Jersón y Zaporiyia, avanza según el plan de la operación militar .

"La liberación de Donbás, Zaporiyia y Jersón se está llevando a cabo por etapas, de acuerdo con el plan de la operación militar especial", según Putin.