Rusia ayuda a Irán con inteligencia para sus ataques a EE UU, según el 'Washington Post'

Rusos dejando flores ante el retrato del fallecido ayatolá Ali Jameneí, cerca de la Embajada de Irán en Moscú.

Putin habla con Pezeshkian, que le agradece la solidaridad de Rusia con Irán

Washington/Moscú/Rusia está proporcionando a Irán información de inteligencia sobre la ubicación de las fuerzas y activos militares estadounidenses, incluidos buques de guerra y aviones, en la guerra de Oriente Medio, según informó este viernes el diario The Washington Post.

Desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el pasado sábado, Moscú ha facilitado a Teherán varias ubicaciones que le han permitido lanzar ataques precisos sobre objetivos estadounidenses en el golfo Pérsico y otros lugares, indica el diario, que cita a tres funcionarios anónimos familiarizados con la información de inteligencia.

La información del Post contrasta con la postura pública del Kremlin, cuyo portavoz, Dmitri Peskov, afirmó este jueves que el conflicto en torno a Irán no es su guerra y que Rusia debe mirar por su propio beneficio.

El Washington Post asegura que no está claro hasta qué punto está ayudando Rusia a Irán, y que las capacidades iraníes de localizar a fuerzas estadounidenses están decayendo poco a poco, de acuerdo con los citados funcionarios.

Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirmó este viernes en una entrevista con la cadena NBC que China y Rusia están "apoyando a Irán políticamente y de otras maneras", sin dar más detalles, y añadió que la cooperación militar entre Moscú y Teherán "nunca ha sido un secreto".

Mientras tanto, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, preguntada este viernes sobre la ayuda rusa a Irán, dijo que no podía comentar sobre "informes de inteligencia filtrados a la prensa", pero que en todo caso esta supuesta ayuda no está teniendo ningún impacto en la ofensiva.

"Claramente no está teniendo ningún impacto en las operaciones militares en Irán, porque los estamos diezmando por completo. Estamos logrando los objetivos militares de esta operación y esto continuará", aseguró.

Moscú ha condenado los ataques de EE UU e Israel a su aliado Irán, pero ha evitado ahondar demasiado en sus críticas al presidente estadounidense, Donald Trump, en lo que muchos analistas interpretan como una necesidad de preservar sus bazas negociadoras con Washington respecto a la guerra en Ucrania.

Expertas consultadas por The Washington Post recordaron que Irán solo posee unos pocos satélites de grado militar y no tiene una constelación satelital, por lo que contar con las capacidades espaciales del Kremlin supondría una enorme ventaja, y coincidieron en que sus primeros ataques han sido muy precisos y sofisticados.

Por otra parte, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, conversó este viernes por teléfono con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, a quien reiteró las condolencias de Moscú por el asesinato del líder supremo del país persa, Ali Jameneí, y miembros de su familia, informó el Kremlin.

Según un comunicado de la Presidencia rusa, Pezeshkian, por su parte, agradeció a Putin la solidaridad de Rusia con el pueblo iraní, que ”defiende la soberanía y la independencia” de su país.

Se trata de la primera conversación telefónica entre ambos mandatarios desde el inicio de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra la República Islámica.

El pasado 1 de marzo Putin envió un telegrama con condolencias a Pezeshkian en el que calificó la muerte de Jameneí como una ”cínica violación” de todas las normas.

”Acepte mis más sentidas condolencias por el asesinato del líder supremo de Irán, Sayyid Ali Jameneí, y sus familiares, cometido con una cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho internacional”, dijo Putin en el telegrama, que se convirtió en su primera reacción a los bombardeos de Irán.

Hoy Putin volvió a transmitir su pésame por la muerte de Jameneí, sus familiares, “miembros de la cúpula militar y política, así como numerosas víctimas civiles” a consecuencia de la ”agresión armada de Israel y Estados Unidos” contra Irán.

El líder ruso reafirmó la postura rusa sobre la necesidad de un ”cese inmediato de las hostilidades” y un rápido retorno a la diplomacia. Putin señaló que mantiene un contacto permanente con líderes del Consejo de Cooperación del Golfo.

Pezeshkian, por su parte, agradeció la solidaridad de Rusia y ofreció a Putin información ”detallada” sobre la fase actual del conflicto. Las partes acordaron continuar los contactos a través de diversos canales.