Teherán vive una madrugada de terror, pánico y llanto por los duros bombardeos

La gente corre en busca de refugio mientras el humo se eleva tras un ataque aéreo en el centro de Teherán.

Irán advierte de nuevas armas y una guerra larga en la que ya se cuentan más de un millar de muertos

Teherán/Teherán vivió una dura madrugada de bombardeos contra el centro de la ciudad que provocaron terror, pánico y llantos, en uno de los ataques más duros a la capital iraní en los ya siete días de guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Las explosiones comenzaron en torno a las 5:00, hora local en el centro de la capital iraní de 12 millones de habitantes, en zonas como la de Pastor donde varias oficinas gubernamentales tienen su sede, incluida la Presidencia, que ya había sido atacada previamente.

“A mi esposa le dio un ataque de pánico”, dice a EFE Alireza, dentista de 53 años que reside por el bulevar Keshavarz. “Mi hija de 3 años se llevó un buen susto y estuvo llorando”, continua este vecino que asegura que a pesar de todo no abandonará la capital como han hecho ya muchos vecinos.

Raha, médico de 60 años, se despertó asustada a las 5:34 por el sonido de fuertes explosiones. “Fueron tan potentes que retumbaba el edificio donde vivo”, cuenta. La mujer añade que a primera hora de la mañana aún olía a sulfuro y químico.

Videos en redes sociales mostraron fuertes explosiones y enormes columnas de humo elevándose en la noche. El Ejército israelí informó de madrugada que había comenzado en una "amplia oleada" de ataques contra la infraestructura del régimen iraní en Teherán.

Las autoridades israelíes también afirmaron haber destruido seis lanzaderas de misiles balísticos en territorio iraní.

Los ataques fueron respondidos por otra oleada de misiles desde Irán sin que hasta el momento se haya informado de daños o muertos del ataque en Israel, algo también habitual. Hasta la fecha, los servicios de emergencias de Israel cifran en 10 los muertos en el país a raíz de los ataques iraníes, además de 128 heridos.

Los bombardeos contra la capital iraní han sido constantes desde que Israel y Estados Unidos comenzaran el sábado una guerra contra la nación persa en la que hasta el momento han muerto más de un millar de iraníes y han sido destruidos miles de edificios en todo el país.

Ayer, el presidente de la Media Luna Roja iraní, Pir Hossein Kolivand, detalló que los bombardeos han afectado a 3.643 edificios civiles, incluidas 3.090 viviendas, 528 comercios y también 13 centros médicos y nueve sedes de la Media Luna. El Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) estima que entre 1.000 y 2.000 vehículos abandonan diariamente la capital iraní.

EFE ha podido constatar importantes daños en Teherán como consecuencia de los ataques de estos días como la comisaría de Kargar, totalmente destruida, y los edificios casas y negocios cercanos afectados por el ataque, o la Plaza Niufar donde varios bloques fueron golpeados por otro bombardeo.

Los ataques también han afectado a otras zonas de Irán en las últimas horas, como Shiraz, donde las autoridades reportan varios muertos en bombardeos.

El portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC), el general de brigada Ali Mohammad Naeini, afirmó que las ofensivas lanzadas hasta ahora solo han utilizado "una fracción" de las capacidades militares iraníes, según un comunicado recogido por la televisión local Press TV.

"Irán está preparado para una guerra larga para castigar al agresor", declaró Naeini, quien aseguró que Teherán desplegará en próximas fases del conflicto una nueva generación de armamento estratégico que aún no ha sido utilizado a gran escala en el campo de batalla, sin dar más detalles.

Mientras, Arabia Saudí, Catar y Kuwait interceptaron varios misiles en su espacio aéreo. Las autoridades sauditas aseguraron que uno se dirigía a la base aérea Príncipe Sultán, mientras que las cataríes también dijeron haber frustrado un ataque con drones contra la base de Al Udeid en Doha, que alberga efectivos estadounidenses. En Emiratos Árabes Unidos se han registrado tres víctimas mortales y una en Baréin.

Durante la madrugada, nuevos bombardeos alcanzaron el sur y el este del Líbano además de los barrios periféricos en el sur de Beirut, la capital, según recogió la libanesa Agencia Nacional de Noticias (ANN). Israel emitió órdenes masivas de evacuación para estos barrios del extrarradio de la capital y alertó de una operación específicamente contra el sur de la capital antes de lanzar algunos bombardeos con cuentagotas durante la noche del jueves, antes de redoblar su ofensiva por la madrugada.

El número de muertos por la campaña de bombardeos israelíes contra el Líbano se eleva ya a 123 y el de heridos a 683, según el Centro de Operaciones de Emergencia libanés.

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos indicó que los ataques de misiles balísticos de Irán se han reducido en un 90%, mientras que los ataques con drones han bajado un 83%. También afirmó haber atacado un buque portaviones de drones en Irán.

El presidente de EE UU, Donald Trump, elogió el rendimiento militar de las fuerzas armadas de su país en Irán y pidió no preocuparse por lo que venga después. "Están diezmados durante un período de 10 años antes de que puedan reconstruirlo", dijo en una entrevista telefónica con ABC News.

Seis militares estadounidenses fallecieron en Kuwait desde el inicio de la guerra, donde también murieron dos soldados locales, un civil y una niña.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos autorizó una exención temporal de 30 días para permitir que cargamentos de petróleo ruso varados en el mar sean vendidos a refinadores indios. El primer ministro indio, Narendra Modi, ha hablado con una decena de líderes en las últimas horas, después de que el conflicto se extendiera al Índico con el derribo de un buque iraní por parte de un submarino estadounidense frente a costas de Sri Lanka.

Sri Lanka continúa este viernes, por tercer día consecutivo, el operativo, tras recuperar 84 cadáveres y hospitalizar a 32 supervivientes de los 180 pasajeros del barco torpedeado, mientras avanza en el desembarco de 208 tripulantes de una segunda embarcación de Irán intervenida en sus aguas.

El Congreso de Estados Unidos rechazó la resolución que pretendía frenar la intervención militar ordenada contra Irán por el presidente Donald Trump, que no solicitó autorización previa para el ataque, con un resultado de 212 a 219. La negativa se suma a la que el miércoles recibió la misma propuesta en el Senado y supone una victoria para Trump.

Las fuerzas de seguridad rusas detuvieron el pasado domingo a decenas de iraníes que celebraron los ataques de Estados Unidos e Israel contra su país durante una manifestación en Moscú, informaron este viernes medios locales.

Un grupo de entre unos 20 y 45 iraníes fueron detenidos el 1 de marzo al reunirse cerca de la estación de metro Salaryevo, en las afueras de la capital rusa, con la intención de celebrar los ataques contra Irán y la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, informó el canal de Telegram ‘Ostorozhno, novosti’ (‘Cuidado, noticias’).

La policía, que llegó pronto al lugar de los hechos, detuvo y multó a los asistentes por celebrar un acto público sin autorización ni notificación. Según el medio ruso, los asistentes coreaban "gracias, Estados Unidos de América".

La manifestación fue convocada a través de la red social Instagram por una usuaria iraní residente en Rusia que cuenta con unos 15.000 seguidores. "Esta es una fiesta de alegría, y no deberían traer carteles políticos ni nada por el estilo. Estación de metro de Salaryevo a las 19:30. Allí nos vemos", rezaba la convocatoria.

La presunta organizadora permanecerá arrestada durante 10 días, afirma el medio vinculado con la periodista y política Xenia Sobchak, hija del fallecido alcalde de San Petersburgo Anatoli Sobchak y vinculada al Kremlin. Ayer, la Presidencia rusa informó de que la guerra de Irán no es su guerra y que actuarán en sus propios intereses, "por muy cínico que pueda parecer"

Mientras, el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, afirmó este viernes en una entrevista con la cadena estadounidense NBC que China y Rusia "están apoyando políticamente y de otras maneras" a la República Islámica, sin especificar cómo.