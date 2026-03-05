Crece el malestar entre las bases trumpistas por la intervención de EE UU en Irán

Carlson apuntó en su podcast: “es difícil decir esto, pero Estados Unidos no tomó la decisión aquí. Benjamin Netanyahu la tomó”.

Madrid/Algunas de las voces más representativas de las bases del presidente estadounidense, Donald Trump, el conocido como movimiento MAGA (sigla en inglés de "Hacer grande a EE UU de nuevo"), han comenzado a cuestionar en público la intervención estadounidense en Irán.

La periodista y podcastera Megyn Kelly, y los comentaristas políticos conservadores Tucker Carlson y Matt Walsh se encuentran entre las principales figuras que han expresado su malestar por la situación.

Kelly, ex presentadora de Fox News, ya denunció el lunes que tenía “serias dudas” sobre el ataque a Irán lanzado por Estados Unidos e Israel. Un día después, las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el Capitolio se incrementaron las críticas.

Rubio aseguró que Washington supo de antemano "que habría una acción israelí" contra Irán y "que eso precipitaría un ataque contra las fuerzas estadounidenses".

Estas palabras han reforzado una idea que ya de por sí tiene peso en el entorno ultraconservador estadounidense –el Gobierno Trump se pliega en exceso a los deseos de Israel– y, en este caso, hacen pensar al entorno MAGA que ha sido directamente el primer ministro, Benjamin Netanyahu, el que ha tomado por EE UU la decisión de atacar a Irán.

El periodista Carlson apuntó en su podcast que "es difícil decir esto, pero Estados Unidos no tomó la decisión aquí. Benjamin Netanyahu la tomó”.

En el mismo sentido se pronunció Matt Walsh, que escribió en su cuenta de X que Rubio "nos está diciendo sin rodeos que estamos en guerra con Irán porque Israel nos obligó. Esto es básicamente lo peor que podría haber dicho".

Trump centró buena parte de la campaña electoral que lo llevó de nuevo a la Casa Blanca en rechazar la intervención de Estados Unidos en guerras extranjeras y apostando por unas políticas centradas en mejorar la vida de los estadounidenses.

“No enviaré a nuestros hijos e hijas a luchar en una guerra en un país del que nunca han oído hablar. No lo haremos. Vamos a traer a nuestras tropas a casa y nos centraremos en Estados Unidos Primero”, aseguraba en mítines y entrevistas antes de imponerse en las urnas en noviembre de 2024.

El rechazo a la participación en la intervención en Oriente Medio y las dudas sobre el tiempo que pueda prolongarse, también alcanzan a algunos legisladores, como el republicano por Tennesee, Tim Burchett, que esta semana ha señalado que los “votantes MAGA” deberían estar preocupados por si la intervención militar en Irán se convierte en “otra guerra eterna”.

"Yo diría que sigan preocupados. Estén alerta. Manténgannos alerta y honestos en este asunto", aseguró Burchett a un periodista en el Congreso en una clara señal del malestar que se extiende por el mundo MAGA y que puede resultar costoso políticamente para Trump, que encara en noviembre unas elecciones de medio mandato en la que los republicanos se juegan mantener su exigua mayoría en el Congreso.

En el Senado, al menos, Trump contó con un cierto respaldo al ser rechazada una resolución para poner fin a la ofensiva militar en Irán, que podría durar hasta ocho semanas, según la Casa Blanca.

La mayoría republicana tumbó la propuesta, que pretendía frenar la intervención militar ordenada por el presidente Donald Trump, quien no solicitó autorización previa al Congreso para el ataque, con una votación de 47 a favor y 53 en contra.

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, subrayó que Estados Unidos tiene munición suficiente para completar su campaña contra Irán y sugirió que la guerra contra la República Islámica podría durar hasta ocho semanas, mientras La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, insistió en que enviar tropas sobre el terreno "no forma parte del plan para esta operación en este momento" pero tampoco lo descartó, al decir que es una opción que "está sobre la mesa" para Trump.

La conferencia dejó un nuevo desencuentro con el Gobierno español, ya que Leavitt sostuvo que Madrid había accedido finalmente a colaborar con EE UU. Pocos minutos después, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, rechazó "tajantemente" haber cambiado de opinión y siquiera haber hablado con Washington.

El desencuentro se plasmó también en otra serie de declaraciones entre el secretario del Tesoro de EE UU, Scott Bessent, y el ministro español de Transportes, Óscar Puente. Bessent había dicho que la negativa de España a que las bases de Morón y Rota sean utilizadas es algo "inaceptable", mientras que Puente respondió que "quien pone en riesgo la vida de los estadounidenses es quien los lleva a una guerra injustificada".

España sí enviará una fragata para participar en la defensa europea de Chipre, atacada el pasado lunes en un incidente inicialmente atribuido a Irán, pero que según declaraciones este miércoles del Ministerio de Defensa de la isla y de Reino Unido no procedía de allí.

El líder del grupo chií libanés Hezbolá, Naim Qassem, acusó este miércoles a Israel de lanzar una "guerra premeditada" contra el Líbano en un discurso televisado, el primero desde que la madrugada del lunes comenzó una intensa ofensiva aérea israelí contra el país. Qassem denunció que Israel ha violado el alto el fuego repetidamente durante los últimos 15 meses y advirtió que su "paciencia tiene un límite": "Nuestra opción es la confrontación y la resistencia hasta el final"

El último balance de víctimas en el Líbano es de 72 muertos y 437 heridos, una cifra susceptible de aumentar ya que los bombardeos israelíes no cesan. Casi 84.000 personas están desplazadas.

Israel por su parte, anunció, una nueva oleada de ataques contra infraestructura militar en Teherán después de haber bombardeado a lo largo del día varios puntos de la capital iraní, la ciudad sureña de Shiraz y la central de Isfahan. Las Fuerzas de Defensa de Israel también anunciaron un ataque a decenas de objetivos en el Líbano, como puntos de lanzamiento de cohetes y una planta de producción de drones.

Todos estos ataques suceden mientras Hezbolá e Irán también buscan diezmar los objetivos militares israelíes, con poco impacto hasta el momento, y mientras Teherán puso alto durante unas horas a sus ataques a países aliados de EE UU en el golfo Pérsico.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que ya ha "expresado las advertencias más claras" para evitar que se repitan ataques a su territorio: "Estamos en consultas cercanas con nuestros aliados en la Otan, tomamos todo tipo de precauciones y hacemos las intervenciones inmediatas necesarias".

Esas defensas interceptaron este miércoles un misil iraní sobre el Mediterráneo oriental y los restos de la munición antiaérea cayeron en el extremo sur del país, confirmó el gobierno turco, sin causar víctimas ni heridos.

Mientras, la Marina de Sri Lanka continúa la búsqueda de decenas de desaparecidos, tras el hundimiento en aguas internacionales del buque de guerra iraní IRIS Dena, provocado por el ataque con torpedo de un submarino de Estados Unidos y que ha causado la muerte de al menos 84 tripulantes, con 32 rescatados y un total de 180 a bordo.

De acuerdo con los registros de navegación citados en Sri Lanka, la fragata iraní regresaba a su país tras haber participado en ejercicios militares conjuntos en la ciudad costera de Visakhapatnam, en la vecina India, cuando fue interceptada y destruida. India no se ha pronunciado aún al respecto.

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó asimismo este jueves que ha atacado un petrolero de Estados Unidos al norte del golfo Pérsico y que el buque se encuentra en llamas.

“El petrolero estadounidense fue alcanzado en la madrugada de hoy por combatientes de la fuerza naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria en el norte del Golfo Pérsico y actualmente se encuentra en llamas”, dijo el cuerpo militar de élite en un comunicado. La información del ataque no pudo ser confirmada de manera independiente.

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés) informó este jueves de una gran explosión frente a la costa meridional de Kuwait, en el Golfo Pérsico, el último de una serie de incidentes.

Hoy, el Financial Times, que cita a fuentes del sector de defensa ucraniano, afirma que el Pentágono y al menos un Gobierno del Golfo mantienen conversaciones para adquirir drones interceptores fabricados en Ucrania con el fin de contrarrestar ataques de aparatos iraníes Shahed.

Según el diario británico, los países del Golfo han estado utilizando misiles Patriot de fabricación estadounidense, incluidos los PAC‑3, para repeler oleadas de drones iraníes desde que Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado su ofensiva contra la nación persa, pero sus existencias están disminuyendo y buscan alternativas más baratas.

El FT apunta que los misiles PAC‑3 del sistema Patriot cuestan millones de dólares, frente a unos Shahed iraníes que apenas valen unos 30.000 dólares.

Desde la invasión rusa en 2022, Ucrania ha desarrollado interceptores de producción masiva muy económicos para derribar versiones rusas de los Shahed, lanzadas en enjambres contra ciudades ucranianas.

Un funcionario ucraniano calificó de "sensible" el diálogo con el Pentágono, pero señaló al periódico que existe "un aumento del interés" por estos sistemas de bajo coste.

Una fuente del sector añadió que cualquier venta, incluso si los sistemas se fabrican fuera del país, requeriría coordinación con Kiev.

De acuerdo con el rotativo, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reveló el martes que ha tratado el uso de tecnología antidrones ucraniana con el emir de Catar, Tamim bin Hamad al Thani, y el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

"La experiencia de Ucrania en contrarrestar drones ‘Shahed’ es actualmente la más avanzada del mundo", afirmó, aunque advirtió de que cualquier cooperación no debe mermar la capacidad defensiva ucraniana.

El FT indica que Kiev confía en que, si los países de Oriente Medio sustituyen los misiles PAC‑3 por interceptores ucranianos frente a drones, aumente la disponibilidad global de esos misiles para que Ucrania pueda emplearlos contra misiles balísticos y de crucero más avanzados.