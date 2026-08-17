Rusia construye bases de drones a una distancia que podría alcanzar la Otan

Rescatistas trabajan en el lugar de un ataque con misiles rusos contra un edificio residencial en Kiev, el pasado 1 de agosto.

Al menos seis muertos en región la fronteriza rusa de Bélgorod tras el ataque de misiles ucranianos y tres en el ataque a una oficina de Correos ucraniana

Moscú/Berlín/Rusia ha establecido bases secretas capaces de lanzar drones de gran potencia que podrían alcanzar a países de la Otan, según revela este lunes el periódico británico The Telegraph. De acuerdo con la investigación de ese diario, hay diez bases del Kremlin equipadas con plataformas de lanzamiento recién construidas para los drones suicidas de largo alcance más avanzados de Moscú.

Algunas de estas bases ya se están utilizando para atacar intensamente a Ucrania, pero también representan una amenaza a largo plazo para los aliados de la Otan, al situarlos al alcance de los drones de ataque de alta tecnología de Rusia.

Esta tecnología que evoluciona rápidamente podría eventualmente volverse en contra de Europa si estalla un conflicto bélico, ya que algunas de las bases sitúan a los drones más potentes de Rusia a una distancia que permite alcanzar Varsovia.

Funcionarios de inteligencia de Europa y Estados Unidos creen que Rusia prevé la posibilidad de llevar a cabo una provocación armada en suelo polaco

El Telegraph afirma, además, que funcionarios de inteligencia de Europa y Estados Unidos creen que Rusia prevé la posibilidad de llevar a cabo una provocación armada en suelo polaco, ataques con misiles o drones contra infraestructuras críticas.

Un funcionario de la Otan declaró al diario que la alianza militar está "preparada para defender cada centímetro del territorio aliado" y que seguirá reforzando su "capacidad de disuasión y defensa frente a cualquier amenaza, incluidas las de los drones".

Según el análisis de imágenes por satélite, el rotativo identificó varias nuevas rampas de lanzamiento utilizadas para el despegue de drones a lo largo de la frontera rusa con Bielorrusia y Ucrania.

Algunas de las bases de operaciones para drones se han reconvertido a partir de instalaciones militares y aeropuertos civiles, mientras que se han habilitado plataformas de lanzamiento adicionales en zonas rurales de Rusia.

El diario subraya que Moscú ha estado modernizando a gran velocidad su versión del dron iraní Shahed

El análisis de imágenes realizado por DroneSec, una empresa de inteligencia especializada en drones, reveló que unas rampas recién instaladas parecían tener una longitud mayor, lo que indica su capacidad para lanzar los drones de ataque de largo alcance más recientes del Kremlin.

El diario subraya que Moscú ha estado modernizando a gran velocidad su versión del dron iraní Shahed, desplegando variantes más nuevas propulsadas por motores a reacción y capaces de alcanzar objetivos situados a casi 1.000 kilómetros de distancia.

El uso de estas nuevas variantes desde las bases identificadas pondría a la capital de Polonia al alcance de los ataques rusos, si bien no hay indicios de que Rusia planee un ataque de este tipo. No obstante, los líderes de la Otan se preparan para un posible conflicto futuro, agrega.

Este lunes, al menos seis civiles rusos murieron y cuatro resultaron heridos a consecuencia de un ataque de misiles ucranianos contra la región fronteriza de Bélgorod, según informó el gobernador en funciones local, Alexandr Shuváev.

"Los terroristas de Kiev atacaron con misiles la localidad de Kóloskovo del distrito Valuiski. Murieron seis civiles, otros cuatro, incluyendo a un menor de edad, resultaron heridos"

"Los terroristas de Kiev atacaron con misiles la localidad de Kóloskovo del distrito Valuiski. Murieron seis civiles, otros cuatro, incluyendo a un menor de edad, resultaron heridos", escribió en MAX, la red de mensajería rusa. Shuváev lamentó las pérdidas humanas y expresó sus profundas condolencias a los familiares y allegados.

Señaló que entre los heridos hay un menor de 14 años. "Dos heridos recibieron atención médica, pero se negaron a ser hospitalizados. El resto, incluyendo al menor de edad, fueron ingresados en el hospital central de Valúisk", indicó. Según el gobernador, "en el lugar del ataque ardió un inmueble y dañó un automóvil".

El canal de Telegram local Pépel puntualizó que el ataque ocurrió la vispera, y señaló que más de diez civiles habrían muerto, al señalar que podrían haber sido víctimas o de misiles o de bombas lanzadas por la Fuerza Aérea ucraniana. El número de víctimas civiles de ambos bandos se ha incrementado considerable en las últimas semanas a consecuencia de la escalada de los ataques contra las respectivas retaguardias.

Tres personas murieron y al menos otras seis resultaron heridas en sendos ataques de drones rusos contra una oficina de Nova Poshta, el Correos ucraniano, en la ciudad de Kramatorsk, en la región oriental de Donetsk, donde también fue bombardeado una zona residencial.

"Como resultado de este cínico ataque enemigo contra la infraestructura civil en Kramatorsk, uno de nuestros compañeros murió y otros cuatro resultaron heridos de diversa gravedad"

"Un ataque con drones destruyó la sucursal número 3 de Nova Poshta en la región de Donetsk. Como resultado de este cínico ataque enemigo contra la infraestructura civil en Kramatorsk, uno de nuestros compañeros murió y otros cuatro resultaron heridos de diversa gravedad", declaró la empresa en la aplicación Telegram.

Tras el ataque se están llevando a cabo trabajos de limpieza y la empresa dijo que en breve se dispondrá de información detallada sobre los envíos dañados. "Indemnizaremos a los clientes por el valor declarado de los envíos destruidos en el ataque. Nova Poshta ya ha activado rutas logísticas alternativas para minimizar posibles retrasos en las entregas", indicó Correos.

Como consecuencia del ataque, dos personas resultaron heridas y otras dos quedaron atrapadas bajo los escombros de un edificio residencial, Según informó el Servicio Estatal de Emergencias (DSN) de Donetsk en Facebook.

Durante las labores de rescate, los equipos de emergencia encontraron el cuerpo de un hombre y restos de otra persona, y retiraron 1.100 kilogramos de estructuras destruidas. Además, en la vecina ciudad de Sloviansk, como resultado del impacto de un dron ruso se produjo un incendio en el recinto del mercado local, donde 54 pabellones comerciales quedaron envueltos en llamas, de acuerdo con el Servicio Estatal de Emergencias.

Los equipos de emergencia lograron contener el incendio en una superficie de 2.000 metros cuadrados. También se incendiaron una vivienda particular de dos plantas y un automóvil.

Las defensas antiaéreas de Rusia, por otra parte, derribaron 205 drones de largo alcance ucranianos durante la pasada noche

Las defensas antiaéreas de Rusia, por otra parte, derribaron 205 drones de largo alcance ucranianos durante la pasada noche, un ataque que costó este lunes la vida de un civil en la región fronteriza de Briansk, según las autoridades locales.

"Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 205 drones ucranianos de ala fija" sobre ocho regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov, informó en Telegram el mando castrense ruso.

El gobernador de la región de Briansk, Yegor Kovakchuk, escribió en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa, que "a consecuencia del ataque de un dron contra la localidad Ponúrovka del distrito Starodubski murió un civil".

Expresó sus condolencias a los familiares de la víctima y señaló que estos recibirán toda la ayuda y el apoyo necesario de las autoridades.

Señaló que durante las últimas 24 horas sobre esta región fueron derribados 60 drones ucranianos de ala fija.

Durante la noche, mucho menos intensa que la anterior, en la que tuvo lugar el mayor ataque de drones contra la retaguardia rusa desde el comienzo de la guerra, no se reportaron impactos contra infraestructura crítica rusa, intensamente hostigada por las fuerzas enemigas durante las últimas semanas.

En la sureña región de Rostov fueron derribados más de medio centenar de drones durante la pasada noche sobre cinco ciudades y nueve distritos, sin que se reportasen víctimas ni daños, informó en MAX el gobernador local, Yuri Slusar.

La semana pasada el embajador especial del Ministerio de Exteriores de Rusia, Rodión Miroshnik, informó de la muerte de al menos 201 civiles en julio pasado. A su vez, el proyecto independiente ruso Conflict Intelligence Team (CIT) cifró en 634 el número de victimas civiles de ambos países en julio.

Según este grupo cerca de un 30% del total de las víctimas correspondió a civiles en territorio ruso o en las regiones ucranianas controladas por las Fuerzas Armadas de Rusia.