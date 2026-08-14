Rusia denuncia 201 civiles muertos en julio y acusa a EE UU de facilitar los ataques de Kiev

Un cordón policial separa un edificio del centro financiero de Moscú alcanzado por un dron el pasado 30 de julio.

Moscú/Ucrania confirmó este viernes el ataque contra Ust-Luga, el mayor puerto en el Báltico y uno de los mayores de Rusia, donde dañó dos unidades de procesamiento de gas de la empresa Novatek, según el Estado Mayor General.

El mando castrense señaló que durante la pasada noche, unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron el complejo en Slobodka, en la región de Leningrado. De acuerdo con el Estado Mayor, se registró un incendio en las instalaciones y, según información preliminar, dos unidades de procesamiento de gas resultaron afectadas.

NOVATEK-Ust-Luga es un complejo industrial y de transbordo destinado al fraccionamiento y procesamiento de condensado de gas estable y tiene una capacidad de casi 8 millones de toneladas de materia prima al año. Los productos del complejo se utilizan en las actividades económico-militares de Rusia y contribuyen al abastecimiento de las necesidades de las Fuerzas Armadas rusas, indicó el Estado Mayor.

Este mismo viernes, Rodión Miroshnik, embajador especial del Ministerio de Exteriores de Rusia, informó que al menos 201 civiles rusos murieron y otros 1.441 resultaron heridos en julio debido a los ataques ucranianos, tanto en territorio ruso como en las regiones ucranianas anexionadas por Moscú en 2022.

Al menos 201 civiles rusos murieron y otros 1.441 resultaron heridos en julio debido a los ataques ucranianos

“A consecuencia de los ataques en julio resultaron heridos al menos 1.441 civiles y murieron 201”, aseveró en un informe difundido por la agencia rusa TASS. Según el diplomático, más del 90% de las víctimas en general durante este mes se debió a ataques de drones enemigos.

Denunció que “el incremento del uso de este tipo de armamento es una consecuencia directa de la entrega por parte de la Unión Europea de grandes sumas de dinero para aumentar la compra de drones”.

“Las estadísticas presentadas son un testimonio directo de la responsabilidad de los patrocinadores extranjeros del régimen de Kiev en el asesinato de la población civil”, sostuvo.

Señaló que “el crédito de 90.000 millones de euros entregado por Bruselas para la militarización de Kiev tuvo consecuencias directas en un incremento considerable del número de habitantes de las regiones rusas muertos y damnificados”.

“La cifra de civiles damnificados a consecuencia de la acciones criminales de las formaciones militares ucranianas se multiplicó por cuatro desde principios de año (387 en enero, 1.739 en julio)”, lo cual significó una media diaria de siete muertos y 49 heridos.

Cerca de un 30% del total de las víctimas correspondió a civiles en territorio ruso o en las regiones ucranianas controladas por las Fuerzas Armadas de Rusia

Las regiones más afectadas fueron las fronterizas Bélgorod y Kursk, con el 30,16% y el 20,57% del total de los ataques, respectivamente, seguidas por la anexionada región ucraniana de Jersón, con el 16,77%.

La región rusa de Briansk, junto a Donetsk y Zaporiyia, también fueron víctimas de múltiples ataques ucranianos, que en total afectaron a otras 41 regiones rusas alejadas del campo de batalla, “ampliando considerablemente la geografía de la destrucción e incrementando el número de víctimas civiles”.

Los datos presentados por el diplomático ruso concuerdan con los del proyecto independiente ruso Conflict Intelligence Team (CIT), que cifró en 634 el número de víctimas civiles de ambos países en julio.

Según este grupo, cerca de un 30% del total de las víctimas correspondió a civiles en territorio ruso o en las regiones ucranianas controladas por las Fuerzas Armadas de Rusia.

Serguéi Lavrov aseguró este viernes que su país ha pedido explicaciones a EE UU sobre la supuesta entrega a Ucrania de datos de inteligencia que le permiten atacar objetivos civiles

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró este viernes que su país ha pedido explicaciones a EE UU sobre la supuesta entrega a Ucrania de datos de inteligencia que le permiten atacar objetivos civiles en la retaguardia rusa.

“Transmitimos toda una serie de preguntas al Departamento de Estado con la solicitud de que comenten sobre los datos de inteligencia (transmitidos a Ucrania) y la más profunda implicación de Estados Unidos en los preparativos y ejecución de ataques contra objetivos civiles en territorio ruso. Esperamos la respuesta”, indicó Lavrov en una entrevista con la televisión pública rusa.

Al mismo tiempo, matizó que “no pondrá ningún ultimátum” a EE UU para la entrega de esos datos y aseveró que Rusia está dispuesta a continuar las negociaciones con Estados Unidos y recibir a los enviados especiales del presidente estadounidense, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Estimó que, mientras los enviados especiales cuenten con la confianza del presidente estadounidense, Donald Trump, Rusia no les cerrará las puertas.

“No nos negamos a dialogar con ellos. Si vienen, ellos saben que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, está dispuesto a recibirles nuevamente”, indicó, pero precisó que “otro asunto es ver qué traen”.

“Reforzaremos nuestros métodos para destruir todo aquello que nutre la maquinaria bélica de Kiev por parte de Occidente. Es algo que ya estamos haciendo. Y ya han comenzado a lamentarse”

Recordó que tras la visita de Witkoff hace un año, Putin aceptó las propuestas de su homólogo estadounidense durante la cumbre en Alaska y poco después Washington impuso sanciones contra las petroleras rusas Lukoil y Rosneft.

También comentó las declaraciones del secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, sobre el papel estadounidense en el conflicto ucraniano, que calificó de “contradictorias” y criticó que Washington “apoye a Ucrania y le suministre armamento e información de inteligencia”.

Alertó que en este contexto Rusia aumentará la intensidad de sus ataques contra la maquinaria de guerra ucraniana y no se detendrá hasta lograr una solución “de largo plazo, fiable y estable” al conflicto.

“Reforzaremos nuestros métodos para destruir todo aquello que nutre la maquinaria bélica de Kiev por parte de Occidente. Es algo que ya estamos haciendo. Y ya han comenzado a lamentarse”, resaltó.