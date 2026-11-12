Rusia lanza 123 drones contra Ucrania y un coronel de su Ejército muere en un atentado en San Petersburgo

Ucrania apenas recibe misiles PAC-3 para sistemas Patriot para derribar misiles balísticos rusos, lo que la hace altamente vulnerable.

Las defensas ucranianas derribaron 94 drones, pero ningún misil. El militar ruso falleció al estallar una bomba colocada bajo su automóvil

Moscú/Kiev/Rusia lanzó durante la madrugada contra Kiev y otras zonas de Ucrania múltiples misiles balísticos y antibuque y 123 drones de larga distancia, según informó la Fuerza Aérea ucraniana. Por otra parte, un coronel de las Fuerzas Armadas de Rusia murió a consecuencia de un atentado con dinamita contra su automóvil en el barrio de Shúshari de San Petersburgo, de acuerdo con el medio digital local Fontanka.

Las defensas neutralizaron 94 de los drones, mientras que ninguno de los misiles fue interceptado.

Un número no especificado de misiles y de drones impactaron en 17 localizaciones que la Fuerza Aérea de Ucrania no precisó.

Un número no especificado de misiles y de drones impactaron en 17 localizaciones que la Fuerza Aérea de Ucrania no precisó

Ucrania apenas recibe misiles PAC-3 para sistemas Patriot para derribar misiles balísticos rusos, lo que la hace altamente vulnerable a este tipo de armamento enemigo.

En San Petersburgo, el explosivo fue plantado en el fondo del automóvil y activado poco después de que el militar iniciase la marcha.

Según Fontanka, el militar, cuya identidad no ha sido revelada, murió en el acto a consecuencia de las heridas recibidas.

En el lugar del ataque ya se encuentran agentes de la policía que establecen las circunstancias del siniestro. Las autoridades locales bloquearon la autopista aledaña.

El medio, que inicialmente informó que la víctima estaba acompañada de un familiar que resultó herido, indicó que abordó el automóvil solo, según se pudo constatar con la grabación de una cámara de vigilancia local.

Fontanka indicó que a consecuencia de la explosión también resultó dañado un autobús de transporte público, en el que varias ventanillas saltaron a consecuencia de la onda expansiva.

El Comité de Instrucción de Rusia inició una causa penal por asesinato, sin presentar hasta el momento hipótesis sobre quién podría haber organizado y perpetrado el atentado

El Comité de Instrucción de Rusia inició una causa penal por asesinato, sin presentar hasta el momento hipótesis sobre quién podría haber organizado y perpetrado el atentado.

Tras el comienzo de la guerra en Ucrania varios militares rusos, incluyendo oficiales de alto rango, han muerto a consecuencia de atentados con dinamita, atribuidos a los servicios de inteligencia ucranianos.

El caso más reciente fue el del jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército ruso, Fanil Sarvárov, muerto en diciembre pasado en Moscú a consecuencia de la explosión de un coche bomba.