Rusia mata a al menos 17 personas en Kiev en un ataque con 496 drones y 74 misiles

Hasta 25 misiles y 12 drones que no fueron interceptados impactaron en 33 localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea.

Ucrania atacó una refinería en Nizhni Nóvgorod y la UE promete más sanciones contra empresas que apoyan la base industrial militar rusa

Kiev/ Moscú/ Bruselas/Rusia atacó esta madrugada Ucrania con un total de 496 drones y 74 misiles, entre ellos 24 balísticos, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte del bombardeo. Los ataques han dejado hasta el momento 17 muertos en la capital, Kiev.

Las defensas aéreas ucranianas lograron derribar 476 drones y 48 misiles, dice también el parte, que especifica que solo cuatro de los misiles balísticos, los más difíciles de neutralizar del arsenal ruso, fueron neutralizados.

Hasta 25 misiles y 12 drones que no fueron interceptados impactaron en 33 localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que dio cuenta además de la caída de fragmentos de drones en otros 18 lugares. La Fuerza Aérea agregó que está determinando lo ocurrido con el resto de misiles no interceptados.

La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, dijo en Telegram que al menos veinte edificios de viviendas sufrieron impactos directos en la capital ucraniana durante el ataque ruso.

La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, dijo en Telegram que al menos veinte edificios de viviendas sufrieron impactos directos en la capital ucraniana durante el ataque ruso

Ucrania había atacado las horas previas con drones una refinería de Lukoil en la localidad de Kstovo, en la región de Nizhni Nóvgorod, ubicada a unos 450 kilómetros al este de la capital rusa, causando la muerte de una persona e hiriendo a cuatro más.

Según informó en MAX el gobernador local, Gleb Nikitin, a consecuencia del ataque murió una persona y otras cuatro resultaron heridas, una de las cuales requirió de hospitalización.

Nikitin indicó que durante la noche las defensas antiaéreas rusas derribaron 30 drones ucranianos. La caída de fragmentos de drones causó "daños no críticos" a una instalación industrial y varias viviendas, sostuvo, sin dar más detalles.

Por su parte, Ucrania confirmó el ataque a la refinería, al señalar que resultaron dañadas instalaciones de procesamiento primario de crudo, y publicó fotos de los daños.

Según informa Lukoil en su portal oficial, la refinería de Kstovo es una de las mayores de su tipo en Rusia.

Durante la pasada noche las defensas antiaéreas rusas "interceptaron y aniquilaron 327 drones ucranianos de ala fija" sobre 18 regiones de Rusia, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov, según el reporte matutino del Ministerio de Defensa ruso en MAX.

Los últimos ataques a Kiev han llevado a la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Kaja Kallas, a afirmar este jueves que propondrá más sanciones contra empresas que apoyan la base industrial militar de Rusia.

"Hoy propondré sancionar a más entidades que apoyan al complejo militar-industrial ruso en respuesta a los ataques. Cuanto más ataque Moscú a la población civil, más sanciones habrá que imponer" indicó Kallas a través de redes sociales.

"Las meras palabras de condena no detendrán los ataques contra Kiev. Solo el apoyo militar sostenido a Ucrania y una mayor presión sobre Moscú pueden lograrlo" zanjó la ex primera ministra estonia.

Kallas recordó que, esta semana, la UE ha comenzado a desembolsar 6.000 millones de euros del préstamo de apoyo de hasta 90.000 millones para Ucrania, centrados en reforzar las defensas de Kiev. "Seguiremos aumentando el coste hasta que Rusia comprenda que no puede ganar" concluyó.

La jefa de la diplomacia comunitaria también confirmó que todo el personal de la UE en Kiev se encuentra a salvo. "Estoy profundamente agradecida a nuestros colegas sobre el terreno, que continúan su labor con valentía y dedicación en las circunstancias más difíciles", afirmó.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, urgió el miércoles desde Dublín a la Unión Europea a adoptar más sanciones a Rusia para forzar a Moscú a poner fin a la guerra. Zelenski participó en los actos de inauguración del semestre de presidencia irlandesa junto a miembros del Gobierno del país y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Urgió a la UE a adoptar nuevas sanciones tanto contra la flota fantasma rusa como contra las "herramientas de las que depende (el presidente ruso, Vladímir) Putin para mantener la guerra en marcha" lo que, dijo, "incluye a empresas en países europeos cuyo único foco es trabajar para Rusia".

"Desafortunadamente hay empresas en Europa que son propiedad o están efectivamente controladas por Rusia y sus oligarcas sancionados"

"Desafortunadamente hay empresas en Europa que son propiedad o están efectivamente controladas por Rusia y sus oligarcas sancionados", dijo Zelenski en Irlanda, país al que se ha señalado por tener en su territorio una fábrica de alúmina que estaría suministrando este material a Moscú.

Preguntado al respecto, el primer ministro irlandés dijo que su país está llevando a cabo una investigación para "establecer todos los hechos» sobre esta cuestión, que luego abordará con la Comisión Europea.

El pasado 9 de junio, la Comisión Europea presentó el vigesimoprimer paquete de sanciones contra Rusia por la guerra en Ucrania, que incluye nuevas medidas de presión en el ámbito de la energía, el sector financiero y el comercio, o la prohibición de la entrada en la Unión Europea de excombatientes prorrusos.