Rutte celebra el anuncio de más tropas de EE UU pero Europa debe reducir su dependencia

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Otan posan con el secretario general Mark Rutte, el rey Carlos Gustavo y la reina Silvia de Suecia, y el primer ministro sueco Ulf Kristersson, en Helsingborg,.

Trump, recula y anuncia el despliegue de 5.000 soldados en Polonia una semana después de haber cancelado el envío de 4.000 efectivos a ese país

Helsingborg (Suecia)/Berlín/El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, celebró este viernes el anuncio de Estados Unidos de que finalmente enviará 5.000 soldados a Polonia, pero dejó claro que Europa debe seguir en la trayectoria de reforzarse para reducir sus dependencias.

"Acojo con satisfacción el anuncio (…). Pero seamos claros: la trayectoria que seguimos es una Europa más fuerte y una OTAN más fuerte, asegurándonos de que, con el tiempo, paso a paso, dependamos menos de un único aliado, como hemos hecho durante tanto tiempo, que es Estados Unidos", indicó Rutte a la prensa a su llegada a una reunión de ministros aliados de Exteriores.

Rutte afirmó que esa reducción de la dependencia que actualmente tienen los aliados europeos permitirá también a Estados Unidos "tener la posibilidad y la opción de orientarse más hacia otras prioridades, que también redundan en nuestro interés".

El ex primer ministro neerlandés indicó que los mandos militares de la Alianza "están ultimando todos los detalles" tras el anuncio de que Estados Unidos desplegará más tropas.

Previamente, Trump había confirmado el repliegue de 5.000 soldados de sus bases en Alemania

El presidente estadounidense, Donald Trump, reculó y anunció el jueves el despliegue de 5.000 soldados en Polonia una semana después de haber cancelado el envío previsto de 4.000 efectivos a ese país y en medio de sus críticas a los aliados europeos por su postura en la guerra contra Irán.

Previamente, Trump había confirmado el repliegue de 5.000 soldados de sus bases en Alemania en un gesto que se interpretó como una respuesta a unos comentarios del canciller alemán, Friedrich Merz, sobre que EE UU estaba siendo "humillado" por Irán en las negociaciones para encontrar una salida al conflicto.

"La tendencia es que los aliados europeos están aumentando su gasto", recalcó Rutte, y destacó los avances de diferentes países aliados para alcanzar el gasto militar del 5% de su PIB en 2035.

Según dijo, esto es necesario "no solo para equiparar lo que gastan los Estados Unidos, sino también para asegurarnos de que contamos con lo necesario para garantizar nuestra defensa frente a nuestros adversarios, incluidas nuestras amenazas a largo plazo, que es Rusia".

Además, dejó claro que Estados Unidos "desempeñará un papel clave en Europa en lo que respecta a lo nuclear, pero también en lo convencional".

"Lo que verán en los próximos tiempos es un proceso paso a paso en el que los europeos se implicarán más, lo cual es realmente importante –los estadounidenses lo reconocen–, y dentro de ese proceso siempre habrá, por supuesto, decisiones y anuncios que forman parte de una trayectoria a más largo plazo", concluyó.

"Las buenas alianzas son aquellas que se basan en la cooperación, el respeto mutuo y el compromiso con nuestra seguridad común"

También alabó la decisión el presidente de Polonia, Karol Nawrocki. "Doy las gracias al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, por su amistad hacia Polonia y por las decisiones cuya importancia práctica vemos hoy con toda claridad. ¡La seguridad de Polonia y del pueblo polaco es mi máxima prioridad!", escribió Nawrocki en su cuenta de X.

"Las buenas alianzas son aquellas que se basan en la cooperación, el respeto mutuo y el compromiso con nuestra seguridad común", abundó el jefe de Estado de Polonia, que calificó de "pilar fundamental de la seguridad" de su país y de Europa la alianza polaco-estadounidense.

"A raíz de la exitosa elección del ahora presidente de Polonia, Karol Nawrocki, a quien tuve el orgullo de respaldar, y dada nuestra relación con él, me complace anunciar que Estados Unidos enviará 5.000 soldados más a Polonia", escribió Trump, que aludió al triunfo electoral del mandatario polaco, de la que en junio se cumplirá un año.

El pasado viernes, Merz y Trump hablaron por teléfono y coincidieron en que Irán debe abrir el estrecho de Ormuz y volver a la mesa de negociación para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Esa conversación se produjo después de que Trump amenazara con retirar 5.000 soldados de los 36.000 que se estima Washington tiene en Alemania, una retirada que fue finalmente anunciada por el Pentágono el pasado 1 de mayo.

El canciller Merz dijo el pasado 27 de abril que Irán había "humillado" a Estados Unidos en el marco de las negociaciones para frenar la guerra en Oriente Medio.