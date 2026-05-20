Xi cierra filas con un Putin que se ofrece como socio energético "fiable" ante las crisis internacionales

Vladímir Putin y Xi Jinping se estrechan la mano durante una ceremonia de firma en el Gran Salón del Pueblo, este miércoles.

Pekín/Los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladímir Putin, defendieron este miércoles en Pekín una mayor coordinación ante las tensiones internacionales, en medio de las cuales el líder ruso destacó el papel de Moscú como suministrador energético "fiable" para China.

La reunión, celebrada en el Gran Palacio del Pueblo, constituye el momento central de la visita de Estado de Putin a China, la vigesimoquinta del mandatario ruso al país asiático y la primera reunión presencial entre ambos líderes en lo que va de año.

Xi recibió a Putin con honores en la escalinata del Gran Palacio del Pueblo, en un encuentro que se produce una semana después de la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a Pekín, una secuencia que la prensa oficial china ha presentado como señal de que la capital china se consolida como "epicentro de la diplomacia mundial".

El mandatario chino señaló que el escenario internacional atraviesa una situación de "cambios y turbulencias entrelazados" y lamentó las "tendencias adversas de hegemonismo unilateral", aunque sostuvo que la paz, el desarrollo y la cooperación siguen siendo la "corriente principal".

El mandatario chino señaló que el escenario internacional atraviesa una situación de "cambios y turbulencias entrelazados" y lamentó las "tendencias adversas de hegemonismo unilateral"

"Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y grandes potencias mundiales, China y Rusia deben mirar al largo plazo estratégico", afirmó Xi, quien pidió promover un sistema de gobernanza global "más justo y razonable", según la agencia de noticias Xinhua.

Putin, por su parte, aseguró que las relaciones entre Rusia y China han alcanzado un nivel "sin precedentes" y son un ejemplo de "verdadera asociación estratégica", según la versión difundida por medios rusos.

En el plano energético, Putin afirmó que Rusia sigue desempeñando un papel de proveedor "fiable y estable", en un momento en que el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán y Estados Unidos ha puesto bajo presión las rutas marítimas de suministro hacia Asia y ha elevado el peso estratégico de los gasoductos terrestres.

Por Ormuz transitan aproximadamente el 45% de las importaciones chinas de petróleo y gas y las autoridades del gigante asiático han tenido que intervenir en las últimas semanas para contener la subida de precios de los combustibles.

Xi también se refirió a la coyuntura en el golfo Pérsico, que describió como situada en un momento "crítico" entre la guerra y la paz, y afirmó que "el cese total de las hostilidades es imperativo".

El mandatario chino sostuvo que insistir en la negociación resulta "especialmente importante" y que una pronta desescalada ayudaría a reducir las perturbaciones sobre la estabilidad del suministro energético, las cadenas industriales y de suministro, y el orden comercial internacional.

Ambos países abogaron en una declaración conjunta por una solución negociada a la guerra de Ucrania y por "eliminar por completo" las raíces del conflicto.

Ambos países abogaron en una declaración conjunta por una solución negociada a la guerra de Ucrania y por "eliminar por completo" las raíces del conflicto

"Las partes respaldan todos los esfuerzos para establecer una paz duradera y sostenible, y abogan por continuar la búsqueda de una solución mediante el diálogo y las negociaciones", reza la declaración conjunta emitida tras la cumbre ruso-china en Pekín.

Además, el documento indica que "las partes están convencidas de la necesidad de eliminar por completo las raíces" de la guerra, en clara alusión al acercamiento de la Otan a las fronteras rusas.

Por su parte, Moscú expresó su agradecimiento a Pekín por su "postura objetiva e imparcial" así como por su "papel constructivo en la resolución de la crisis ucraniana por medios políticos y diplomáticos".

Desde el inicio de la guerra de Ucrania en 2022, China ha declarado respetar la soberanía nacional ucraniana, pero ha llamado a tener en cuenta las preocupaciones rusas sobre la ampliación de la Otan.

Al mismo tiempo, a pesar de las sanciones internacionales, Pekín ha contribuido a la parte rusa facilitando el abastecimiento tecnológico que ha sido utilizado por Rusia con fines militares.

Entre decenas de memorandos firmados hoy, Putin y Xi rubricaron una declaración conjunta para el fortalecimiento de la cooperación estratégica y una profunda asociación, y también para el reforzamiento de las relaciones de buena vecindad, amistad y cooperación.

Además, ambos mandatarios aprobaron una segunda declaración sobre el establecimiento de un mundo multipolar y unas relaciones de nuevo tipo y, seguidamente, presidieron también la firma de una veintena de acuerdos.

Entre los documentos firmados figuran memorandos de cooperación científico-técnica, energética, preparación de cuadros, políticas antimonopolio, transporte ferroviario, entre otros.

Entre los documentos firmados figuran memorandos de cooperación científico-técnica, energética, preparación de cuadros, políticas antimonopolio, transporte ferroviario, entre otros

El viaje coincide con el 25.º aniversario del Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación entre China y Rusia y con el 30.º aniversario del establecimiento de su asociación estratégica, dos efemérides que ambos gobiernos han usado para subrayar la continuidad de sus vínculos.

Putin difundió antes de aterrizar en Pekín un mensaje dirigido al pueblo chino en el que calificó a Xi de "buen amigo", afirmó que las relaciones entre ambos países han alcanzado un nivel "sin precedentes" y sostuvo que Moscú y Pekín desempeñan un papel "estabilizador" en la escena internacional.

Poco antes del inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania en 2022, Xi y Putin proclamaron en Pekín una "amistad sin límites", una fórmula que desde entonces ha acompañado el estrechamiento de los vínculos políticos, comerciales y energéticos entre ambos países.