Los saboteadores rusos que atacaron Bélgorod no descartan futuras acciones

(EFE).- El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró este martes haber liquidado a todos los saboteadores rusos que reivindicaron un ataque el lunes en la región de Bélgorod, limítrofe con Ucrania, país que se desvinculó de la acción.

Poco antes, los saboteadores habían destacado la incapacidad del Ejército ruso para impedir sus incursiones y afirmaron que no pararán hasta derrotar al "régimen" del presidente Vladímir Putin. "El Ejército ruso no pudo enfrentar al grupo de patriotas voluntarios que tomaron las armas y no tuvieron miedo de enfrentar abiertamente al régimen de Moscú en aras del futuro libre de Rusia", afirmó la Legión Libertad para Rusia en su canal de Telegram.

El portavoz de Defensa de Rusia, Ígor Konashénkov, informó en su parte bélico diario que "los grupos armados nacionalistas fueron rodeados y eliminados. Han sido liquidados más de setenta terroristas ucranianos" .

"En la región de Bélgorod cunde el pánico, tiene lugar una evacuación parcial organizada, pero en su mayoría, se trata de una fuga espontánea"

No obstante, el grupo de saboteadores destacó que el ataque en Bélgorod del lunes "echó por tierra una vez más el mito de que los ciudadanos rusos están seguros y Rusia es fuerte", al no descartar futuras acciones. "De hecho las autoridades saquearon durante años el presupuesto y mentían que todo marcha bien. Rusia no cuenta con reservas para reaccionar a crisis militares. Todos sus efectivos están muertos, heridos o en Ucrania. Rusia está totalmente desprotegida", añadieron.

La Legión Libertad para Rusia dijo que "en la región de Bélgorod cunde el pánico, tiene lugar una evacuación parcial organizada, pero en su mayoría, se trata de una fuga espontánea".

Por su parte, el Cuerpo de Voluntarios Rusos, otra de las formaciones que asumieron la responsabilidad del ataque, emitió en paralelo un comunicado en Telegram en el que aseguró que "el país está listo para los cambios".

"Pronto en Rusia no habrá nadie cuyo conocido no haya perdido la vida en esta guerra criminal. Para ponerle fin hay que golpear al enemigo en los territorios que ocupa. La guerra continuará hasta que el cuerpo ahorcado de Putin adorne los muros del Kremlin", afirmó el movimiento.

Un representante del Directorio de Inteligencia Militar de Ucrania aseguró previamente que detrás de los ataques a la región de Bélgorod estaban estos dos grupos de voluntarios rusos que combaten contra el Kremlin.

La víspera ambas formaciones paramilitares publicaron en sus canales de Telegram vídeos supuestamente desde Bélgorod. "¡Las noticias de los campos de Bélgorod no se hacen esperar!", escribió el Cuerpo de Voluntarios Rusos, en tanto que la Legión Libertad para Rusia, señaló que "comenzó a asaltar Gráivoron", en esa provincia rusa.

"Pronto en Rusia no habrá nadie cuyo conocido no haya perdido la vida en esta guerra criminal. La guerra continuará hasta que el cuerpo ahorcado de Putin adorne los muros del Kremlin"

Konashénkov destacó que parte de los asaltantes fueron expulsados a Ucrania, donde la artillería rusa siguió atacándoles "hasta su total eliminación". También fueron destruidos cuatro blindados y cinco camionetas.

Durante la operación "antiterrorista" participaron las unidades que protegen las fronteras del Distrito Militar Occidental, la artillería y la aviación.

Las autoridades de Bélgorod, que tuvieron que proceder a evacuar nueve localidades de la provincia, estimaron en diez los heridos en los ataques, mientras una anciana murió durante la evacuación.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, admitió su "profunda preocupación" por la incursión de saboteadores y aseguró que por ello debe continuar la campaña militar en el país vecino.

"Sin duda, lo que ocurrió ayer suscita profunda preocupación. Es una nueva demostración de que los combatientes ucranianos continúan sus actividades contra nuestro país. Continuará la operación militar especial (en Ucrania) para evitar semejantes incursiones en el futuro", subrayó.

Peskov descartó no obstante que Putin vaya a celebrar una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Rusia dedicada a la incursión en Bélgorod, como sí lo hizo en marzo pasado tras una incursión similar en la región fronteriza de Briansk, reivindicada por el Cuerpo de Voluntarios Rusos.

Al ser preguntado por la participación de rusos en el ataque a la región, Peskov reiteró que son "combatientes ucranianos de Ucrania".

La viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Malyar, calificó hoy a los saboteadores de "patriotas de Rusia" que "se rebelan contra el régimen de Putin". Malyar atribuyó las acciones armadas al "deseo de los ciudadanos (rusos) de cambiar el sistema político del país y parar esta guerra sangrienta desatada por el Kremlin".

