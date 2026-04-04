Un segundo avión militar de EE UU cae en el estrecho de Ormuz este viernes

Madrid/La guerra abierta entre Estados Unidos e Irán dejó este viernes un saldo especialmente incómodo para Washington con dos aeronaves militares fuera de combate en pocas horas, un piloto desaparecido en territorio enemigo y una Casa Blanca atrincherada en el silencio. Mientras Donald Trump insiste en que el derribo de un caza estadounidense no alterará sus planes, el Pentágono evita dar explicaciones sobre una jornada que expuso la vulnerabilidad de su operación militar.

El episodio más grave fue el derribo de un F-15 estadounidense dentro de Irán, el primero desde que comenzó la guerra el pasado 28 de febrero. En la aeronave viajaban dos tripulantes. Uno de ellos fue rescatado por fuerzas estadounidenses y recibe atención médica, según personas cercanas al asunto citadas por CNN. Del segundo no se sabe nada con certeza. Las fuerzas de EE UU siguen buscándolo, pero hasta ahora no han informado si fue capturado, si logró ocultarse o si murió tras la caída del avión.

Casi al mismo tiempo, un segundo aparato militar estadounidense, un A-10 Warthog, se estrelló cerca del estrecho de Ormuz. Según dos funcionarios citados por The New York Times, el único tripulante a bordo salió con vida y quedó bajo custodia de EE UU. No han trascendido detalles sobre las causas del accidente ni sobre el punto exacto en que cayó la aeronave.

Ni el Pentágono ni el Comando Central de Estados Unidos han ofrecido una explicación amplia sobre lo ocurrido

A la confusión se suma que dos helicópteros estadounidenses que participaban en las labores de rescate del tripulante desaparecido también fueron alcanzados por fuego iraní, aunque sus ocupantes lograron salir ilesos, según fuentes militares citadas por The Washington Post. El dato refuerza la idea de que la operación de recuperación se desarrolla en un escenario de alta exposición y con riesgos crecientes para las fuerzas de EE UU.

Pese a la gravedad de los hechos, ni el Pentágono ni el Comando Central de Estados Unidos han ofrecido una explicación amplia sobre lo ocurrido. Tampoco Trump, que ha optado por reducir el episodio a una frase. En una entrevista telefónica con NBC News, negó que el derribo del F-15 afecte las negociaciones con Teherán. “No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra”, dijo, sin añadir ningún detalle más.

El revés llega además en un momento políticamente delicado. Hace apenas dos días, Trump prometió atacar a Irán “con dureza” durante las próximas dos o tres semanas. Sin embargo, en su último discurso a la nación no explicó cómo piensa ejecutar esa nueva fase de la campaña ni qué salida ve para el conflicto. Tampoco aclaró qué ocurrirá con el estrecho de Ormuz, uno de los puntos más sensibles de la crisis.

EE UU acumula 365 militares heridos y 13 muertos, según el Sistema de Análisis de Bajas de la Defensa

Desde el inicio de la ofensiva, EE UU acumula 365 militares heridos y 13 muertos, según el Sistema de Análisis de Bajas de la Defensa. De los heridos, 247 pertenecen al Ejército, 63 a la Armada, 19 al Cuerpo de Marines y 36 a la Fuerza Aérea. Entre los fallecidos, siete eran soldados del Ejército y seis, miembros de la Fuerza Aérea. Las cifras no incluyen, además, las posibles bajas o lesiones asociadas a los incidentes de este viernes.

Lejos de traducirse en cautela, ese costo humano coincide con una apuesta de la Casa Blanca por aumentar aún más el gasto militar. Trump propuso elevar el presupuesto de defensa para el próximo año fiscal hasta la cifra récord de 1,5 billones de dólares, a costa de recortar programas sociales. La propuesta ya ha provocado rechazo incluso entre republicanos. El senador John Curtis adelantó que no apoyará más fondos para la guerra con Irán sin que el Congreso examine antes una declaración formal de guerra.

Mientras tanto, los intentos de mediación para alcanzar un alto el fuego entre Washington y Teherán siguen, según The Wall Street Journal, en un “punto muerto”. Irán no estaría dispuesto a reunirse con funcionarios estadounidenses en Islamabad en los próximos días y considera “inaceptables” las exigencias de Washington.