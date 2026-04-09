Sheinbaum dice estar “orgullosa” de apoyar a Cuba y niega opacidad sobre el envío de ayuda

Según 'El Universal', La Habana pidió a México reservar por cinco años los datos de la cooperación bilateral para evitar supuestos boicots

Ciudad de México/La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se mostró este jueves “orgullosa de apoyar a Cuba” con el envío de ayuda humanitaria y rechazó las versiones sobre el supuesto ocultamiento de información sobre el respaldo mexicano a la Isla.

“Nosotros no tenemos nada que esconder con Cuba. Al revés, estamos orgullosos de apoyar al pueblo cubano. Orgullosa estoy de apoyar al pueblo de Cuba porque es la mejor tradición diplomática que ha tenido nuestro país”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia matutina.

La mandataria mexicana rechazó que su gobierno haya reservado información sobre los envíos de ayuda a petición de La Habana. Sin embargo, según publicó este jueves El Universal, el Gobierno de Miguel Díaz-Canel solicitó a México, mediante una nota diplomática verbal, clasificar por cinco años la información relativa a los cargamentos de ayuda humanitaria enviados a la Isla, y las autoridades mexicanas habrían accedido a esa petición.

La Habana argumentó que la divulgación de esos datos podría comprometer la entrega de alimentos y medicinas, al propiciar acciones de “disidentes” y “grupos antagónicos”

De acuerdo con una respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores a una solicitud de información dirigida a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, La Habana argumentó que la divulgación de esos datos podría comprometer la entrega de alimentos y medicinas, al propiciar acciones de “disidentes” y “grupos antagónicos” que, según esa versión, difunden información falsa para azuzar a la población, boicotear la distribución de las donaciones e incluso apropiarse indebidamente de ellas.

El diario mexicano añade que las autoridades de ese país justificaron la reserva con el argumento de proteger la relación bilateral, evitar que la cooperación humanitaria se convierta en un factor de violencia e inestabilidad social y preservar la imagen diplomática de México y su liderazgo regional. La nota señala además que la asistencia debía brindarse con el consentimiento de Cuba y bajo “canales de apoyo prudentes”, en un contexto en el que, según la respuesta oficial citada, se buscaba impedir un escenario de “caos social, ingobernabilidad e insurgencia de grupos de choque”. El Universal agrega que, tras cuatro cargamentos enviados en buques de las Fuerzas Armadas entre febrero y marzo, el volumen acumulado de ayuda destinada a la población civil ascendía a 3.125 toneladas.

“Nunca ha pedido Cuba a México que reserve información”, enfatizó Sheinbaum, quien calificó esa versión de “falsa”.

Sheinbaum afirmó que su Administración cuenta con registros sobre las exportaciones y que estas se han realizado bajo esquemas comerciales, además de la ayuda humanitaria que México ha decidido enviar.

Sheinbaum anunció el pasado 30 de marzo que su Gobierno trabaja con las autoridades cubanas para reactivar el suministro de petróleo a la Isla

La presidenta mexicana ha reiterado en varias ocasiones que su Gobierno seguirá proporcionando ayuda humanitaria a Cuba. También ha indicado que, tanto en materia de combustibles como en asistencia social, la cooperación se mantiene bajo criterios de soberanía y sin afectar los intereses nacionales.

Sheinbaum anunció el pasado 30 de marzo que su Gobierno trabaja con las autoridades cubanas para reactivar el suministro de petróleo a la Isla, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señalara que no tenía “ningún problema” con que Cuba recibiera un buque ruso con petróleo pese al bloqueo energético decretado por Washington.

Cuba vive desde mediados de 2024 una grave crisis energética por la conjunción de un factor estructural, un sistema eléctrico obsoleto y con déficit crónico de inversiones, agravado por los últimos tres meses de bloqueo petrolero de EE UU.