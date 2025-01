Sheinbaum está dispuesta a colaborar con Trump, que declaró "terroristas" a los cárteles de México

Ciudad de México/Las primeras decisiones del presidente estadounidense Donald Trump tras sentarse el lunes en el Despacho Oval comenzaron a despertar este martes las reacciones de los países involucrados. Tras la orden del republicano de incluir a los cárteles mexicanos entre las organizaciones que Washington considera terroristas, la presidenta de México, Claudia Sehinbaum, anunció que busca coordinación con la nueva Administración del país vecino. “Todos queremos combatir a los cárteles de las drogas, eso es evidente. ¿Entonces, qué hay que hacer? Hay que coordinar esfuerzos, hay que colaborar, ellos en su territorio, nosotros en nuestro territorio", manifestó Sheinbaum en su conferencia matutina.

La gobernante mexicana reconoció que "ellos pueden actuar en su territorio, en su marco de actuación y de su Constitución" tras la orden que firmó Trump en su primer día en el cargo para clasificar al grupo criminal venezolano Tren de Aragua, los cárteles mexicanos y a la pandilla salvadoreña MS-13 como organizaciones terroristas. “México probablemente no quiere esto”, dijo Trump, que ofreció un plazo de dos semanas para que los distintos departamentos del Gobierno de Estados Unidos ayuden a compilar una lista de las organizaciones criminales mexicanas.

Aunque la medida ha despertado preocupación en México por la posible intervención de tropas estadounidenses y Trump ha sugerido bombardear territorio mexicano, Sheinbaum pidió esperar a ver las verdaderas implicaciones. “Vamos a esperar, por eso digo que el canciller (Juan Ramón de la Fuente) va a entrar en contacto con el secretario de Estado de Estados Unidos (Marco Rubio), pero lo que estamos buscando es una coordinación y una cooperación para que no llegue a presentarse una situación así", señaló.

Trump ha acusado a México de "estar gobernado por los cárteles" y de ser un lugar "muy inseguro", además de amenazar con imponer aranceles del 25% a partir del 1 de febrero si el Gobierno mexicano no frena la "invasión" de migrantes y drogas, en particular el fentanilo. Sheinbaum también ha criticado el tráfico de armas a México desde Estados Unidos, origen de tres de cada cuatro pistolas confiscadas en territorio mexicano –según datos del Ejecutivo–, y ha aseverado que el país vecino tiene una crisis de consumo de drogas.

La presidenta además avisó este martes de que su Gobierno devolverá a sus países de origen a los migrantes varados en México afectados por las nuevas restricciones migratorias anunciadas por Trump. "Buscaríamos los mecanismos a través de la política migratoria y la política exterior de retorno a sus países de origen. Por ejemplo, hay acuerdo con Guatemala, con prácticamente todos los países centroamericanos, de hecho hubo una reunión el viernes pasado para ello. Hay acuerdo con Cuba", advirtió en su conferencia matutina.

Sheinbaum prometió "atención humanitaria" a los migrantes de otras naciones, en particular de Latinoamérica, que estén en México y que ya no puedan cruzar a Estados Unidos, pero insistió en que el nuevo Gobierno de Trump debe deportar de forma directa a los indocumentados a sus lugares de origen y no a territorio mexicano. Sin embargo, no aclaró si el Gobierno de México pagaría por estas repatriaciones o lo haría Estados Unidos.

En particular, Sheinbaum se refirió al nuevo decreto del mandatario que reinstaura el programa Quédate en México, que obliga a los solicitantes de asilo estadounidense a esperar en territorio mexicano la tramitación de sus solicitudes. La mandataria argumentó que "más que recibir" a estos migrantes México les daría "atención humanitaria".

Asimismo, la jefa de Estado reiteró que su Gobierno está listo para las deportaciones masivas, que afectarían en particular a México, origen de cerca de la mitad de los 11 millones de indocumentados en Estados Unidos y cuyas remesas representan casi el 4% del producto interior bruto mexicano.

Panamá también reaccionó a la promesa que hizo Trump durante su investidura de recuperar el canal porque, a su juicio, China lo está "operando" y los buques estadounidenses pagan una alta tarifa de peaje y no son tratados "de una manera justa", afirmaciones que el Gobierno panameño ha rechazado rotundamente. "China está operando el Canal de Panamá. Pero no se lo dimos a China. Se lo dimos a Panamá, y lo vamos a retomar", dijo Trump durante su discurso de toma de posesión.

Sus palabras obtuvieron la respuesta inmediata del presidente panameño, José Raúl Mulino: "el canal es y seguirá siendo de Panamá". Mulino, además, negó la presencia "de ninguna nación del mundo que interfiera" con la administración del canal. "El canal no fue una concesión de nadie. Fue el resultado de luchas generacionales que culminaron en 1999, producto del tratado Torrijos-Carter", subrayó el mandatario panameño, quien no felicitó a Trump por su nuevo mandato.

Las declaraciones de Trump durante su primer discurso como presidente provocaron una oleada de rechazo en el país, al recordar que no solo la vía está en manos panameñas desde hace 25 años, sino que "es un ejemplo de éxito y soberanía nacional". Varios ex mandatarios como Ernesto Pérez Balladares (1994-1999) y Martín Torrijos (2004-2009) criticaron la acusación del presidente estadounidense. El gesto fue repetido por empresas locales, políticos, usuarios de redes sociales, activistas y sindicatos, en pro de la soberanía de Panamá, un tema especialmente sensible en el país debido a la presencia de Estados Unidos durante casi 100 años en la llamada Zona del Canal, un enclave administrado por EE UU.

"Reiteramos nuestro más absoluto compromiso con los Tratados Torrijos-Carter. La vigencia de estos tratados es incontestable, como lo es la soberanía de Panamá sobre el canal. El uso de la fuerza y la amenaza no son admisibles y no son de recibo para disputar los derechos adquiridos del pueblo y Gobierno panameños respecto al canal", señaló el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.