"Si arde Ucrania, va a arder vuestro Moscú", dice Zelenski

Kiev/El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó este miércoles de "absolutamente justo" el ataque de su Ejército esta madrugada con decenas de drones contra Moscú, que es una respuesta al ataque ruso que alcanzó el lunes una de las catedrales históricas de Kiev.

"Por supuesto que no queremos que arda Ucrania a causa del enemigo, pero si arde Ucrania va a arder vuestro Moscú", dijo Zelenski desde Bruselas, en un mensaje de voz enviado al grupo de WhatsApp de periodistas que cubren la actualidad ucraniana y en el que volvió a ofrecer al presidente ruso, Vladímir Putin, declarar un alto el fuego inmediato y sentarse a negociar el final de la guerra.

El presidente ucraniano agregó que es necesario que el pueblo ruso sienta las consecuencias de la guerra que lleva a cabo Putin contra Ucrania, y pidió incrementar la presión hacia el Kremlin tanto por parte de Europa y EE UU como de los propios rusos, a los que Zelenski no ha apelado de forma directa durante la mayor parte del conflicto.

El presidente pidió incrementar la presión hacia el Kremlin tanto por parte de Europa y EE UU como de los propios rusos, a los que Zelenski no ha apelado de forma directa durante la mayor parte del conflicto

Ucrania atacó esta madrugada la región de Moscú con decenas de drones. Por segunda vez esta semana fue alcanzada la refinería de la capital rusa, donde el ataque ucraniano provocó al menos cinco incendios que dejaron imágenes impactantes de las instalaciones en llamas, ahora virales entre los usuarios rusos, ucranianos y de otros países en redes sociales.

"Las fuerzas de defensa aérea continúan repeliendo el ataque masivo. Varios drones lograron alcanzar una refinería de petróleo de Moscú", informó el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, a través de Telegram.

Sobianin también comunicó que restos de un dron derribado cayeron sobre un centro comercial adyacente al gran polígono industrial donde se encuentran las refinerías de Kapotnia.

El mismo polígono fue atacado el martes por un dron ucraniano provocando un incendio después de que las defensas rusas abatieran 60 aparatos.

El alcalde estimó en más de 190 los drones derribados anoche que tenían la capital rusa como objetivo. Según Tass ello lo convierte en el mayor ataque sufrido por Moscú en dos años. Sin embargo, la parte ucraniana asegura que Moscú sigue bajo ataque.

"Ahora esto es la normalidad porque (el presidente ruso Vladímir) Putin no quiere poner fin a la guerra. La refinería en Moscú, tanques arden, todo el cielo está cubierto de humo negro", escribió el responsable de combatir la desinformación del Consejo para la Seguridad de Ucrania, Andrí Kovalenko, en Telegram.

El gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, advirtió de daños en otras infraestructuras de dicho territorio que rodea a la capital.

El gobernador de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, advirtió de daños en otras infraestructuras de dicho territorio que rodea a la capital

Las autoridades regionales informaron también de 60 drones abatidos en la región de Briansk. Otros 60 fueron abatidos en la sureña Rostov, donde murió una persona y otras dos resultaron heridas en la ciudad de Gúkovo.

El Ministerio de Defensa aseguró haber interceptado un total de 555 drones ucranianos de ala fija en las regiones de Astraján, Bélgorod, Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Vladímir, Kaluga, Kursk, Lípetsk, Oriol, Smolensk, Tambov, Tula, Rostov, Riazán y la región de Moscú. También derribaron aparatos aéreos no tripulados en la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014, y sobrevolando el mar de Azov.

Durante la noche también se declararon alertas por amenaza de misiles en varias regiones del país y, por primera vez, en la región de Nóvgorod, que se encuentra entre Moscú y San Petersburgo.

Ayer Defensa comunicó haber derribado 172 drones ucranianos, mientras las fuerzas rusas lanzaron entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves un total de 7 misiles balísticos y 239 drones de larga distancia de distintos tipos hacia Ucrania.

Las defensas ucranianas lograron neutralizar 4 de los misiles balísticos y 212 de los drones sobre varias regiones del norte, el este y el sur del país.

Otros 2 misiles balísticos y 26 drones de ataque impactaron en 9 localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó asimismo de la caída de fragmentos de drones o misiles derribados en el aire en otros siete lugares.

La Fuerza Aérea está investigando lo ocurrido con el séptimo misil balístico ruso, y varios drones seguían sobrevolando Ucrania cuando se publicó el parte.

Zelenski se encuentra en Bruselas, donde participará este jueves en la reunión de los países que apoyan militarmente a Ucrania

Zelenski se encuentra en Bruselas, donde participará este jueves en la reunión de los países que apoyan militarmente a Ucrania, conocida como Ramstein por el nombre de la base estadounidense en territorio alemán en que comenzó a reunirse la coalición.

El líder de Kiev dijo en su mensaje de voz que espera recibir más aportaciones económicas de sus socios al programa PURL para seguir comprando armamento en EE UU, y en especial medios de defensa antiaérea para hacer frente sobre todo a los misiles balísticos rusos.

Además, Zelenski afirmó que espera que durante el día representantes de la industria militar alemana hablen con especialistas ucranianos de cómo dar el primer paso hacia la fabricación de un sistema antibalístico europeo propio.

El presidente ucraniano participará además en el Consejo Europeo que se celebra en Bruselas, donde tratará de convencer a todos los Estados miembros para que acepten abrir en julio todos los grupos de capítulos a evaluar para la integración de Ucrania en la UE.