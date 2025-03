Si nadie detiene a Putin "pasará a Moldavia y quizá a Rumanía", alerta Macron

Londres/El presidente francés se pronunció de nuevo este sábado sobre la crisis en torno a la guerra de Ucrania, pidiendo una vuelta a "la calma" y "al respeto", y recalcó que no hay que ceder ante el régimen ruso, ya que si no "pasará a Moldavia y quizá más allá, a Rumanía". "Tenemos una Rusia sobrearmada y agresiva en nuestras fronteras. Lleva a cabo acciones terroristas y campañas masivas de desinformación", recordó Macron en una entrevista conjunta con los medios Le Parisien, Tribune Dimanche y Le Journal du Dimanche.

Recalcó, en consecuencia, que no hay que equivocarse de enemigo, ya que "nuestra seguridad está en juego", y se mostró convencido de que, de lo contrario, Rusia avanzará más tarde sobre otros países europeos.

Por eso abogó nuevamente por obtener una "paz con garantías" en Ucrania, aunque las "ambiciones" del presidente estadounidense, Donald Trump, sean ahora mismo "todo lo contrario". "No tengo ninguna duda –matizó– de que el claro destino de los estadounidenses es estar del lado de los ucranianos. Lo que Estados Unidos ha hecho en los últimos tres años es totalmente coherente con su tradición diplomática y militar. Quiero que los estadounidenses comprendan que desentenderse de Ucrania no redunda en su interés".

Dado el deterioro de la relación entre Kiev y Washington, Macrón pidió "que todo el mundo vuelva a la calma, al respeto y al reconocimiento", para poder hacer "progresos concretos, porque lo que está en juego es "demasiado importante". "Es preferible –razonó– mantener un debate estratégico y confidencial para avanzar y aclarar malentendidos entre las personas, pero no delante de testigos".

También habló del Consejo Europeo Extraordinario del próximo 6 de marzo, en el que los Veintisiete deben abordar la crucial y aplazada construcción de una arquitectura de defensa europea. "El objetivo de esta reunión es aumentar el apoyo a Ucrania y dar a la Comisión Europea un mandato para poner en marcha cuanto antes una financiación conjunta masiva, porque nuestra seguridad está en juego", subrayó el presidente francés.

Explicó que "muchos países europeos han basado su seguridad en el vínculo transatlántico" y que es la hora de un replanteamiento. "Aún tenemos las de ganar. Aún disponemos de los medios para que este salto estratégico europeo sea un éxito", estimó.

En esas conversaciones la disuasión nuclear no será un tema menor y Francia desempeñará un papel central al ser el único país de la Unión Europea en posesión de esa tecnología. Por ello, Macron ha puesto sobre la mesa la posibilidad de abrir el debate sobre una disuasión compartida. "Nosotros tenemos un escudo, ellos no. Y ya no pueden depender de la disuasión nuclear estadounidense. Necesitamos un diálogo estratégico con quienes no lo tienen y eso haría más fuerte a Francia", explicó.

Tras la malograda visita de Volodímir Zelenski a Estados Unidos, Macron ha hablado tanto con el líder ucraniano como con Trump, según informaron fuentes del Elíseo, aunque los detalles de esas conversaciones no se divulgaron. Igualmente conversó con el primer ministro británico, Keir Starmer, con el secretario general de la Otan, Mark Rutte, y con el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

La ministra británica de Economía, Rachel Reeves, firmó este sábado préstamos por valor de 2.600 millones de libras (unos 3.268 millones de sólares) a Ucrania, que serán financiados con activos rusos congelados en el Reino Unido, con ocasión de la visita del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

En presencia por videollamada de su homólogo ucraniano Sergii Marchenko, Reeves rubricó los documentos en una mesa ante Zelenski y Starmer, quien poco antes había brindado una calurosa bienvenida al presidente ucraniano en Downing Street.

Los fondos que el Gobierno británico pondrá a disposición del ucraniano proceden por primera vez de los activos rusos congelados por el Reino Unido, dentro de los llamados Préstamos extraordinarios de aceleración de ingresos. Eso quiere decir que el dinero que se presta a Ucrania será compensado por los beneficios obtenidos por esos activos, como informó Reeves a Marchenko en la videollamada.

Marchenko agradeció la ayuda y declaró que es un paso hacia la confiscación de todos los activos que Rusia tiene en los países europeos.

El acto puso el colofón a la reunión bilateral entre Zelenski y Starmer, quien recibió al ucraniano con un abrazo en Downing Street y le mostró el "apoyo inquebrantable" de su Gobierno y de su país, 24 horas después del duro encontronazo que tuvo con Trump en la Casa Blanca.

Este domingo Starmer es el anfitrión de una cumbre informal de una quincena de líderes europeos en Londres, en la que pide a los aliados implicarse en una eventual fuerza de paz que ofrezca garantías de seguridad para cualquier acuerdo futuro entre Ucrania y Rusia.

Starmer, dijo este domingo que preparará un plan de paz para Ucrania junto al presidente francés y "uno o dos países más" que será luego abordado con Estados Unidos. En una entrevista con la BBC, reclamó que una "coalición de voluntarios" de países europeos sirva como garantía de seguridad para cualquier acuerdo que detenga la guerra entre Ucrania y Rusia, aunque reclamó que en cualquier caso Estados Unidos ofrezca una protección última.

"Confío en Trump y sé que una paz duradera es su objetivo", dijo, tras reconocer que el encontronazo del viernes en la Casa Blanca con Zelenski, lo hizo sentir "muy incómodo". El británico explicó que en sus conversaciones ayer con Trump y con Macron tras reunirse en Downing Street con Zelenski se acordó que "el Reino Unido y Francia, posiblemente con uno o dos países más, trabajarán con Ucrania en un plan para detener los combates", y después ese plan se abordará con EE UU.

Delineó los tres elementos que se tienen que dar para que cualquier paz sea duradera: una Ucrania "fuerte" con capacidad para seguir peleando y que goce de una posición negociadora ventajosa; un "elemento europeo de garantías de seguridad"; y una "barrera de protección" de Estados Unidos. "Tenemos que aclarar qué sería una garantía de seguridad europea. Creo que lo más probable es que sea una coalición de voluntarios, más que movernos al ritmo de cada país europeo, lo que sería muy lento. El Reino Unido y Francia somos los más avanzados en esto, por eso vamos a trabajar en ello", agregó.

"Si va a haber un acuerdo, tiene que ser defendido, porque el peor resultado es que haya un alto el fuego temporal y luego Putin vuelva a atacar", insistió.

Reconoció que las garantías militares de Estados Unidos fueron una "parte intensa" de su charla con Trump el jueves en la Casa Blanca, y defendió que Washington se aferra al artículo 5 de la Alianza Atlántica, que estipula la defensa de los aliados ante una agresión, pero no incluye a Ucrania. "Los equipos de Ucrania y de EE UU se van a reunir para abordar eso", dijo Starmer, quien llamó a los países europeos a "hacer más" por su parte.

El británico admitió que "es un momento de verdadera fragilidad para Europa" y dijo que dará todos los "pasos prácticos" que se necesiten dar para alcanzar una paz duradera.

Dentro de Estados Unidos, también ha habido reacciones en apoyo a Ucrania. El vicepresidente J.D. Vance viajó este sábado al estado de Vermont para esquiar con su familia y fue recibido por un grupo de manifestantes proucranianos que le reprocharon su acalorada discusión del viernes con Zelenski.

Una persona sostenía un cartel con el mensaje "Ve a esquiar a Rusia, traidor", mientras otro manifestante enseñaba otro cartel que decía "Debería darte vergüenza, Vance", informó la cadena CNN.

Los manifestantes, que también portaban banderas ucranianas, estaban alineados en la acera de la localidad de Warren, en Vermont, donde esperaban el paso de la caravana de Vance de camino al resort Sugarbush. Según CNN, también se concentraron personas en apoyo a Vance que ondeaban banderas de Estados Unidos y con el nombre del presidente, Donald Trump. Un hombre sostenía un cartel con la leyenda "Estados Unidos primero" y una mujer mostraba el mensaje "Bienvenido, Vance".

El gobernador de Vermont, Phil Scott, republicano del ala moderada, emitió el viernes un comunicado en el que pidió a los habitantes del estado ser "respetuosos" con Vance, dado que éste viaja con sus hijos.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó que, a diferencia de Estados Unidos, Europa quiere la continuación de la guerra, en una entrevista publicada por el grupo mediático castrense Krásnaya Zvezda. "Ahora, después del mandato de Joe Biden, han llegado (a la Casa Blanca) personas que quieren guiarse por el sentido común. Dicen abiertamente que quieren acabar con todas las guerras y quieren la paz. ¿Quién exige que 'siga la fiesta' en forma de guerra? Europa", aseveró el jefe de la diplomacia rusa.

Agregó que "durante los últimos 500 años todas las tragedias del mundo se originaron en Europa o se produjeron debido a la política europea". Según Lavrov, "si miramos la historia en retrospectiva, los estadounidenses no han tenido ningún papel instigador ni han sido detonante" de esos acontecimientos. "No quiero ser antieuropeo. Sin embargo, la situación actual confirma la idea expresada por muchos historiadores", indicó.

El ministro de Exteriores recordó que el presidente de EE UU, Donald Trump, dice que la posición de su país ante cualquier conflicto debe basarse en el sentido común. Y en el caso de Ucrania, añadió Lavrov, "el sentido común de Washington le dice que hay que hacerse a un lado".

Advirtió de que un despliegue de tropas de paz europeas en Ucrania, posibilidad que debaten algunos aliados de Kiev, significaría para Rusia que persisten las causas que desencadenaron la crisis.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que queda un "largo camino por recorrer" para mejorar las relaciones con Estados Unidos, en una entrevista con el programa de televisión Moscú.Kremlin.Putin, fragmentos de la cual adelantó hoy en Telegram su presentador.

"Ahora se intenta entablar un diálogo y mejorar las relaciones (con EE UU). Queda un largo camino por recorrer, porque se ha causado un daño enorme a todo el conjunto de las relaciones bilaterales", dijo Peskov. Sin embargo, recalcó que si se mantiene la voluntad política expresada por los presidente de EE UU y Rusia, "este camino se puede recorrer bastante rápido".

El portavoz comentó así el desarrollo de las relaciones entre Moscú y Washigton en el último tiempo. "Hemos votado (con EE UU) a favor de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que contiene formulaciones absolutamente equilibradas sobre la crisis ucraniana. Eso realmente era inimaginable", resaltó.

La entrevista fue grabada el pasado miércoles, dos días antes de la visita del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, a Washington, que terminó abruptamente tras una agria discusión en la Casa Blanca con el presidente de EE UU y el vicepresidente J.D. Vance.