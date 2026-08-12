Un soldado ucraniano de origen cubano denuncia tres años de tortura en una prisión rusa

Ucrania lanza un ataque masivo contra la ciudad rusa de Novorosíisk, a orillas del mar Negro

La Habana/Khuan Alberto Leyva Garsiya, un soldado ucraniano de padre cubano, relató este lunes ante el Consejo de Seguridad de la ONU que pasó 1.183 días como prisionero de guerra en manos rusas. Durante su audiencia, aseguró que su ascendencia, lejos de beneficiarle, lo convirtió en blanco de un trato especialmente hostil, incluidos múltiples actos de tortura.

Leyva Garsiya, nacido en Mariúpol, de madre ucraniana, fue capturado en mayo de 2022, cuando la resistencia en la acería Azovstal cayó tras varias semanas frente al asedio ruso sobre la ciudad, según un reporte de la agencia Associated Press.

“Fui maltratado no solo por ser ucraniano, sino también por ser de ascendencia cubana”, dijo al describir su experiencia. “Se indignaban al ver a alguien vinculado a Cuba luchando contra su Ejército de ocupación”, afirmó.

El militar, que continúa en servicio activo en las Fuerzas Armadas de Ucrania, dijo que durante más de tres años de cautiverio fue sometido a palizas, descargas eléctricas, exposición a temperaturas extremadamente bajas y abuso sexual.

“Dos de mis amigos fueron golpeados hasta la muerte en centros de detención en la región de Donetsk”

También relató que algunos de los hombres con los que compartió cautiverio no sobrevivieron. “Dos de mis amigos fueron golpeados hasta la muerte en centros de detención en la región de Donetsk. Dos de mis amigos murieron por las condiciones a las que los sometieron en prisiones rusas y fueron devueltos en bolsas de plástico a la patria”, afirmó.

El joven de 27 años indicó además que presenció malos tratos contra detenidos de otras nacionalidades, entre ellos ciudadanos de Bielorrusia, Georgia, Reino Unido y Colombia, así como personas procedentes del Cáucaso y Asia Central.

Leyva Garsiya contó que, al salir del cautiverio, hace casi un año, tenía un peso de apenas 55 kilogramos y mostró ante la audiencia una fotografía de su cuerpo tras la liberación.

Su historia contrasta con los numerosos ciudadanos de la Isla que han terminado combatiendo del lado ruso. Según informes de la inteligencia ucraniana, son al menos 20.000 los cubanos reclutados como mercenarios del lado ruso desde que inició la guerra en febrero de 2022, más de 1.000 con nombre y contrato documentados, por lo que, según Kiev, La Habana es el segundo proveedor de mercenarios para Moscú, después de Corea del Norte.

Aún hay más de 16.000 civiles detenidos por Rusia, mismos que sufren torturas y malos tratos generalizados y sistemáticos

De acuerdo con Claudia Fuentes Julio, secretaria general adjunta de la ONU para los Derechos Humanos, aún hay más de 16.000 civiles detenidos por Rusia, mismos que sufren torturas y malos tratos generalizados y sistemáticos.

La ONU también ha documentado la ejecución de 129 prisioneros de guerra ucranianos al comienzo de su cautiverio y la muerte de otros 48 bajo custodia debido a torturas, falta de atención médica u otras condiciones inhumanas.

Mientras tanto, en el campo de batalla, el conflicto sigue su curso. Este miércoles, Ucrania lanzó durante la madrugada un ataque masivo con cientos de drones contra la sureña ciudad rusa de Novorossíisk, a orillas del mar Negro, lo que dejó al menos un niño muerto y una una decena de personas heridas, según informó el gobernador de Krasnodar, Veniamín Kondrátiev.

“En Novorossíisk murió un menor de edad de ocho años. Expreso mis profundas condolencias a los padres”, escribió en MAX, la red de mensajería rusa. “Durante toda la noche, la región de Krasnodar repelió un ataque masivo de varios cientos de drones del Ejército ucraniano”, agregó.

“Durante toda la noche, la región de Krasnodar repelió un ataque masivo de varios cientos de drones del Ejército ucraniano”

Según informó en MAX el servicio de prensa del Gobierno local, en la capital regional "cayeron restos de drones sobre seis edificios de viviendas, un comercio y una obra en construcción”.

Además, en la localidad Volná del distrito Temriukski, fragmentos de un dron derribado cayeron en el patio de una casa particular, hiriendo a una persona, indicaron las autoridades.

El canal ucraniano Exilenova+ indicó que en la capital regional fue atacado un combinado panadero ubicado en la terminal portuaria, mientras que Astra señaló que una escuela pública resultó dañada.

A su vez, Mijaíl Razvozháev, el gobernador de Sebastopol, base de la Flota de Mar Negro rusa en la anexionada Crimea, informó que la ciudad fue atacada por más de 30 drones ucranianos, con daños a tres edificios y cinco casas particulares en el distrito de Balakava.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó en su parte matutino que las defensas antiaéreas rusas derribaron en total, durante la pasada noche, 502 drones ucranianos de ala fija.