La muerte sospechosa de Yevgueni Prigozhin, "el hombre de los trabajos sucios de Putin"

Casi nadie en el mundo, con excepción de los medios oficialistas rusos y sus homólogos cubanos, da credibilidad a la tesis del "accidente" de avión que acabó, este miércoles cerca de Moscú, con la vida del fundador del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, y de su mano derecha, Dimitri Utkin. A través de su canal de Telegram, los mercenarios han asegurado estar "esperando información" de sus comandantes y llamaron a no sacar "conclusiones precipitadas" sobre un posible atentado.

Mientras el presidente de EE UU, Joe Biden, decía no sentirse sorprendido por el "accidente" y agregaba que "no hay mucho que pase en Rusia en lo que (el presidente Vladímir) Putin no esté detrás", el portavoz del Gobierno francés, Olivier Veran, admitía que "se pueden tener dudas razonables" sobre las circunstancias de la muerte del jefe de Wagner, que, hace apenas dos meses, había desafiado al jefe del Kremlin.

Más allá de esa cuestión, el portavoz francés señaló que "Prigozhin deja tras de sí cementerios y un desorden terrible en buena parte del globo", tanto en África como en Ucrania, y que "es el hombre de los trabajos sucios de Putin". Su actividad es "indisociable" de la política del presidente ruso, aseguró. Varios representantes de Wagner han asegurado, además, que el grupo mercenario no desaparecerá tras la muerte de su líder.

Varios representantes de Wagner han asegurado que el grupo mercenario no desaparecerá tras la muerte de su líder

La prensa oficial cubana abordó con discreción la muerte de Prigozhin y solo algunos medios, como Cubadebate, se limitaron a decir que "un pasajero con el nombre de Yevgueni Prigozhin" había fallecido en el "accidente" del avión Embraer. La agencia Prensa Latina, por su parte, compartió el video de la caída de la aeronave y describió al líder del Grupo Wagner como organizador de un "ejército privado" que apoyó la "operación militar especial" de Putin en Ucrania. El periódico del Partido Comunista, Granma, no ha dado la noticia.

La agencia estatal rusa Rosaviatsia confirmó este miércoles que Prigozhin murió en el avión Embraer-135 junto a otros 9 tripulantes mientras volaba hacia Moscú desde San Petersburgo, donde el grupo mercenario tiene su cuartel general. A excepción del capitán, un segundo piloto y una azafata, el resto de los fallecidos eran miembros de Wagner. Rosaviatsia subrayó que el avión tenía todos los permisos en regla y realizaba su vuelo tras recibir a su debido momento la autorización oficial para la utilización del espacio aéreo.

El Ministerio para Situaciones de Emergencia de Rusia también informó sobre la muerte de los diez ocupantes del avión, de los que ya se han recuperado ocho cadáveres. La prensa local informó que los cuerpos están carbonizados, por lo que probablemente tendrán que ser sometidos a exámenes de ADN para proceder a su identificación.

El Embraer se estrelló no lejos de la localidad de Kuzhenkino (región de Tver), que se encuentra a unos 200 kilómetros de Moscú. En el video publicado por el diario digital Gazeta.ru se puede ver como el aparato se precipita contra la tierra en un descampado, no lejos de unas viviendas rurales, tras lo cual se produjo una fuerte explosión.

Prigozhin ha muerto dos meses después de la fallida rebelión armada contra el Kremlin en la que llegó a tomar una de las ciudades más importantes del sur de Rusia

Según el diario RBC, las autoridades estudian tres versiones del siniestro: un fallo de pilotaje, un problema técnico o una intervención exterior. Mientras, el asesor de la Presidencia ucraniana, Mijailo Podoliak, aseguró que Prigozhin había sido liquidado por orden de Vladímir Putin, versión respaldada por el magnate ruso Mijaíl Jodorkovski y diferentes canales de Telegram vinculados a Grupo Wagner.

Prigozhin ha muerto dos meses después de la fallida rebelión armada contra el Kremlin en la que llegó a tomar una de las ciudades más importantes del sur de Rusia, Rostov del Don.

A través de los canales de Telegram, el Grupo Wagner dio detalles del suceso y aseguró que no era la primera vez que su líder se enfrentaba a un atentado de esta naturaleza. "En África, Yevgeny Prigozhin tuvo una situación similar cuando su avión fue derribado, pero esa vez voló en otro diferente", escribieron.

El ejército de mercenarios ya ha comenzado a compartir mensajes sobre su muerte: "El jefe del Grupo Wagner, Héroe de Rusia, un verdadero patriota, Yevgeny Viktorovich Prigozhin, murió como resultado de las acciones de los traidores a Rusia. ¡Pero incluso en el infierno será el mejor! ¡Gloria a Rusia!", escribieron en la red social.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.