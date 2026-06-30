Suben a 1.943 los muertos y a 10.571 los heridos por el doble terremoto en Venezuela

Rescatistas de Vietnam caminan este martes sobre escombros de edificaciones destruidas en Catia La Mar, La Guaira (Venezuela).

Los supervivientes montan carpas en torno a los edificios de la Misión Vivienda de Chávez

Caracas/La cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en la zona norte de Venezuela asciende a 1.943 y la de heridos a 10.571, informó este martes el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez. En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión, Rodríguez indicó que 6.461 personas han sido rescatadas.

El funcionario explicó que, en los primeros momentos de la emergencia, entre 13.400 y 13.500 personas lograron salir por sus propios medios o ayudados por sus familiares en la zona de desastre. "Nos tenemos que mantener en la búsqueda incesante de personas con vida. Nos tenemos que mantener en la esperanza de seguir consiguiendo a personas con vida bajo los escombros", pidió.

En este contexto, detalló que 855 edificios sufrieron daños en Venezuela, de los cuales 189 "colapsaron de forma total".

Además, dijo, se estima que aproximadamente 30.000 personas, entre visitantes y residentes, estaban en las áreas de Caraballeda y Catia La Mar, en La Guaira, la zona más afectada por los temblores.

Hasta el momento, la plataforma registra 42.664 personas que aún no han establecido contacto con sus seres queridos

Un total de 80.870 familias han sido atendidas, mientras que en la zona de desastre hay 3.660 rescatistas extranjeros, 148 perros, 49 vehículos de apoyo y 26.121 efectivos venezolanos, apuntó Rodríguez. Asimismo, 15.467 personas se han registrado como voluntarias en labores de rescate.

Rodríguez no informó sobre la cifra de desaparecidos, en momentos en los que varias organizaciones registran este número y han establecido redes de apoyo para localizar a familiares.

La líder opositora María Corina Machado promueve una página web desarrollada por técnicos y la sociedad civil, "Desaparecidos terremoto Venezuela", para que las personas puedan reportar a sus familiares desaparecidos. Hasta el momento, la plataforma registra 42.664 personas que aún no han establecido contacto con sus seres queridos.

Tras los terremotos del pasado miércoles, se han registrado 689 réplicas, precisó el presidente del Parlamento.

El doble terremoto del miércoles es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. En julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un seísmo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Los sismos de la semana pasada afectaron la capital y otros seis estados del norte del país. La región más afectada ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos.

Una primera evaluación experimental rápida realizada por la agencia espacial estadounidense, gracias a imágenes satelitales, indica que el doble terremoto en Venezuela podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.

Orta relata que no le dio tiempo de salir de su casa cuando empezó el terremoto y quedó atrapada junto con su hija, hasta que una hora después fue rescatada por sus vecinos

Mientras tanto, supervivientes han instalado carpas como refugio temporal en las inmediaciones de sus edificios destruidos en La Guaira, que fueron construidos en la era del presidente fallecido Hugo Chávez como parte del programa de social Misión Vivienda, creado en 2011.

"Con la voluntad de Dios, hay que tener fe, la fe mueve montaña y aquí estamos para contarla", declaró a EFE Janet Orta, una superviviente de los terremotos, que destruyeron por completo su apartamento, situado en planta baja.

Orta relata que no le dio tiempo de salir de su casa cuando empezó el terremoto y quedó atrapada junto con su hija, hasta que una hora después la labor de sus vecinos le permitieron salir a la superficie.

Desde el miércoles pasado, cuando se registró el terremoto en la zona norte de Venezuela, está durmiendo junto a otros vecinos en las inmediaciones de su edificio, completamente destruido, en el estado más afectado y considerado la zona cero de la devastación.

Sin embargo, Orta dijo que el Gobierno de Venezuela contabilizó al número de damnificados para luego trasladarlos a uno de los refugios que habilitó.

Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional se acercan a los habitantes de la urbanización para preguntarles varios datos y con eso, de acuerdo al testimonio de los residentes, recibir ayuda para poder trasladar los objetos personales que no sufrieron daños en el terremoto.

Varias ONG han criticado el programa Misión Vivienda, al considerar que se usó como propaganda política y este tipo de edificaciones ponía en riesgo la seguridad de familias enteras

Entre tanto, otros residentes llegan con camiones para sacar colchones, así como cestas de ropa sucia. Los vecinos aseguran que en esa urbanización es difícil contar la cantidad de personas que murieron en los terremotos. Una mujer cuenta que ocho de sus familiares fallecieron, entre ellos su hermano y su madre.

Varias ONG han criticado el programa Misión Vivienda, al considerar que se usó como propaganda política y este tipo de edificaciones ponía en riesgo la seguridad de familias enteras.

"Se ha convertido en una compleja estructura que propicia el manejo irregular de recursos del Estado y que, en muchos casos, pone en riesgo la seguridad de familias enteras por las fallas de infraestructura que muchos urbanismos presentan", denunció hace años la organización Transparencia en un publicación en su página web.

En otra publicación, la misma ONG subrayó que numerosos edificios de Misión Vivienda fueron construidos en "zonas de riesgo, con materiales inadecuados y de manera precipitada, lo que ha generado inconvenientes en techos, paredes y pisos de viviendas relacionados con filtraciones, grietas, hundimientos y otros problemas".