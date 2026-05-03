Suecia aborda otro petrolero sospechoso de pertenecer a la flota rusa en la sombra

El tanquero 'Jin Hui', que aparentemente navegaba sin carga, fue abordado alrededor de las 12:00 GMT al sur de Trelleborg, mientras navegaba hacia el mar Báltico

Berlín/Madrid/La Guardia Costera de Suecia, junto con la Policía, abordó este domingo el barco Jin Hui, un petrolero sospechoso de navegar con falsa bandera siria y de pertenecer a la flota en la sombra que Rusia emplea para eludir las sanciones internacionales.

El ministro sueco de Defensa Civil, Carl-Oskar Bohlin, señaló en un mensaje de la red social X que se trata de "otro buque sospechoso de formar parte de la flota en la sombra rusa".

Según un comunicado de la Guardia Costera, el petrolero, que aparentemente navegaba sin carga, fue abordado alrededor de las 12:00 GMT al sur de Trelleborg mientras navegaba hacia el mar Báltico.

La Guardia Costera llevaba tiempo siguiendo al buque, de 182 metros de eslora y con bandera siria

La Guardia Costera llevaba tiempo siguiendo al buque, de 182 metros de eslora y con bandera siria.

"Existen varios indicadores que hacen que el buque resulte de interés, entre ellos su inclusión en varias listas de sanciones, como las de la Unión Europea y el Reino Unido", indicó la agencia estatal sueca.

La intervención de hoy es la quinta de este tipo y la tercera centrada específicamente en cuestiones de navegabilidad, que requieren investigación, explicó la Guardia Costera.

Mientras tanto, el petrolero Universal, que salió de Rusia y en un principio se preveía llegara a Cuba con su carga de unos 300.000 barriles de diésel, pero que cambió el rumbo de repente hace semana y media, se encuentra aún en mitad del Atlántico, tal y como se observa en la plataforma Marine Traffic, en una aparente posición de espera.

Esa maniobra aumentó la incertidumbre en la Isla, tras el alivio parcial que supuso la llegada, el pasado 31 de marzo, del Anatoly Kolodkin, que descargó en Matanzas unos 730.000 barriles de crudo, alrededor de 100.000 toneladas. Ese envío dio un soplo de oxígeno al régimen por unas semanas, pero no resolvió la asfixia energética nacional.