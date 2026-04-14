Se suicida en prisión preventiva un pintor detenido por un comentario en redes

Una popular bloguera rusa le dice a Putin que el pueblo y los gobernadores "le temen"

Moscú/El artista ruso Andréi Akuzin se ha suicidado mientras estaba en prisión preventiva, informó este partes el portal opositor Mediazona, y sus allegados lo atribuyen a que fue una forma de protesta contra el Gobierno de Vladímir Putin.

Akuzin, de 53 años, se ahorcó en prisión preventiva, donde permanecía tras ser detenido por un comentario que dejó en redes sociales en 2025. "No es un terrorista, eso es ridículo. Simplemente no quiso quedarse callado. Fue arrestado por darle a 'me gusta' o responder a una publicación", afirmó Tatiana Frólova, una amiga suya.

Según el portal Mediazona, un bot de Telegram que rastrea la red indicó que Akuzin simpatizaba con el movimiento Artpodgotovka, prohibido en Rusia. Frólova relató que Akuzin se suicidó en su celda el 8 de abril, un día después de su cumpleaños, y dos días después fue incluido en la lista de terroristas y extremistas.

"La única protesta libre hoy en día es el suicidio", fue uno de los últimos mensajes que recibió Frólova de Akuzin, por lo que considera que la muerte de su amigo fue una reivindicación contra la actual política rusa.

En las redes sociales del artista se puede comprobar que no impulsaba una oposición activa en ellas, a pesar de una publicación en Instagram en la que grabó a una banda tocando una marcha militar en su región natal de Amur, en el Extremo Oriente ruso, donde el pie de foto rezaba "no a la guerra".

"Nosotros le apoyamos y creemos que es un político fuerte, pero hay muchas cosas que usted no sabe y por eso estoy grabando este video"

Por su parte, la popular bloguera rusa Victoria Bonya, que reside en el extranjero, se dirigió al presidente Putin a través de un vídeo en sus redes sociales en el que asegura que el pueblo y los gobernadores le temen y no le dicen toda la verdad.

Bonya aseguró que graba el mensaje "en nombre del pueblo" que no se lo ha pedido, pero siente que tiene que hacerlo porque ama mucho su país.

La influencer, que cuenta con cerca de trece millones de seguidores en Instagram, afirmó que los blogueros, los artistas y los gobernadores temen a Putin. "Pero usted es el presidente de nuestro país y creo que no debemos tener miedo", señaló.

Según Bonya, entre Putin y el pueblo hay un muro que cabe derribar. "Nosotros le apoyamos y creemos que es un político fuerte, pero hay muchas cosas que usted no sabe y por eso estoy grabando este video", agregó.

Asimismo, enumeró los cinco principales problemas que, en su opinión, debe conocer el jefe del Kremlin.

Estos problemas incluyen la situación en torno a las recientes inundaciones en la república de Daguestán, los trabajos para la liquidación de manchas de fuel en la costa rusa del mar Negro, las reglas en torno a la caza de animales en peligro de extinción, el sacrificio de animales en la región de Novosibirsk por una emergencia sanitaria y los bloqueos de internet.

En menos de 24 horas, el mensaje de Bonya a Putin recibió más de 630.000 me gusta.