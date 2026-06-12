La suspensión de los vuelos a Cuba contribuye a hundir las cuentas de la aerolínea canadiense Air Transat

El aumento del precio del queroseno ha sido el motivo principal de las pérdidas de 56 millones de dólares

Madrid/La aerolínea canadiense Air Transat atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años debido al fuerte encarecimiento global del combustible y la suspensión de sus vuelos a Cuba. La compañía registró unas pérdidas netas de unos 56 millones de dólares estadounidenses en el segundo trimestre fiscal de 2026, frente a los 16 millones perdidos un año antes, según su cuenta de resultados difundida este jueves.

Ambos factores tuvieron un impacto estimado de 68 millones de dólares sobre sus beneficios antes de impuestos. De esos 68 millones, afirmó la directora ejecutiva de Transat, Annick Guérard, aproximadamente 50 se atribuyen al incremento del queroseno, que en marzo llegó a duplicar los niveles previos a la guerra con Irán. La empresa no desglosó expresamente esos 18 millones, aunque sí informó que la suspensión de Cuba provocó una caída de ingresos importante.

Pese a mantener ingresos estables, de 735 millones, la empresa se ha visto obligada a buscar el apoyo financiero del Gobierno de Canadá para reforzar su liquidez. Según declaró Guérard, la firma planea solicitar un programa de préstamos federal puesto en marcha a principios de esta semana. “Factores fuera de nuestro control afectaron gravemente la rentabilidad”, señaló.

Pese a mantener ingresos estables, de 735 millones, la empresa se ha visto obligada a buscar el apoyo financiero del Gobierno de Canadá para reforzar su liquidez

El pasado febrero, la compañía había anunciado una suspensión de sus vuelos a la Isla, debido a la falta de suministro de combustible en Cuba, agravado por el bloqueo petrolero de Washington. Posteriormente, el 5 de junio, la compañía comunicó la “suspensión por tiempo indefinido” debido a “la actual situación geopolítica de Cuba”.

La cancelación coincidió con las suspensiones de las aerolíneas Air Canada y WestJet Airlines, y con el cese de las actividades turísticas de la también canadiense Sunwing Vacations. Las empresas alegaban la incertidumbre política y económica y la agudización de la crisis de suministros en la Isla. Los anuncios se publicaron el mismo día que vencía el plazo establecido por Washington para que empresas extranjeras vinculadas con sectores controlados por el Gobierno cubano pusieran fin a estas relaciones, bajo amenaza de sanciones.

Cuba constituía un mercado importante para Air Transat, puesto que Canadá ha sido históricamente el principal emisor de turistas hacia Cuba. Los viajes a la Isla representaron el 9% de los vuelos de la compañía en la primera mitad de 2025.

Air Europa realizará una escala en Punta Cana para repostar, en lugar de hacerlo en Santo Domingo

En febrero, las aerolíneas canadienses habían programado más de 600 vuelos con destino a Cuba, según datos de la empresa de análisis Cirium citados por The Globe and Mail.

En lo que va de 2026, al menos 11 aerolíneas han suspendido sus operaciones en Cuba. De acuerdo con la información difundida por la Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios (Ecasa), este junio continúan operando en Cuba alrededor de 20 aerolíneas internacionales, una cifra significativamente inferior respecto a años anteriores y que incluye varias pequeñas compañías caribeñas con pocos vuelos.

La compañía española Air Europa, la única que mantiene operaciones en Cuba desde España, ha declarado que continuará operando en la Isla pese a las sanciones de EE UU, aunque admite que está “evaluando” la situación. A partir de este sábado, los Boeing 787 de la aerolínea realizarán una escala en Punta Cana para repostar, en lugar de hacerlo en Santo Domingo. El cambio de operativa podría responder a una estrategia para captar más pasajeros en esta escala, frente a la caída de la demanda de vuelos a Cuba desde España.