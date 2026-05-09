Por temor a los drones de Ucrania, Rusia celebra la parada de la Victoria sin armamento pesado y pocos líderes extranjeros

Soldados participan en el Desfile del Día de la Victoria a su paso por la Plaza Roja de Moscú.

En La Habana tuvo lugar la marcha del "Regimiento Inmortal", organizada por la Embajada rusa

Redacción internacional/Rusia celebra este sábado en la plaza Roja el desfile militar por el Día de la Victoria de 1945 sobre la Alemania nazi, sin armamento pesado por primera vez desde 2007 debido, según el Kremlin, a la amenaza terrorista ucraniana.

Los tanques, piezas de artillería, lanzaderas y misiles intercontinentales marcharon por el empedrado de la plaza durante los primeros cuatro años de la guerra de Ucrania, que comenzó en febrero de 2022.

Precisamente, el presidente ruso, Vladímir Putin, fue el que ordenó en 2008 incluir armamento pesado en el desfile para conmemorar la victoria del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi. En esta ocasión, la parada se limitará a las tropas, lo que también reducirá la duración del acto, que tradicionalmente suele durar más de una hora, y el número de invitados.

Por motivos de seguridad, tampoco desfilarán los cadetes, según adelantó el Ministerio de Defensa, pero sí los alumnos más mayores de academias militares. Al contrario que el año pasado, cuando se cumplió el 80 aniversario y acudieron más de 30 líderes extranjeros, sólo cinco mandatarios asistirán en esta ocasión a la parada: los presidentes bielorruso, kazajo, malasio, laosiano y uzbeko.

Putin amenazó con atacar con misiles el centro de Kiev en caso de que Ucrania lleve a cabo alguna clase de provocación en tan señalada fecha

Putin declaró una tregua unilateral de 48 horas que entró en vigor en la medianoche del 7 al 8 de mayo y que fue rechazada por Kiev, al que Moscú acusa de intentar aguar la celebración. Por ello, amenazó con atacar con misiles el centro de Kiev en caso de que Ucrania lleve a cabo alguna clase de provocación en tan señalada fecha.

En cambio, el presidente de EE UU, Donald Trump, anunció la pasada noche un acuerdo entre ambos bandos en conflicto para una tregua en Ucrania, que se extenderá del 9 al 11 de mayo, lo que fue confirmado seguidamente por el Kremlin y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Las autoridades rusas desconectaron este sábado totalmente internet en el centro de la capital, Moscú, por motivos de seguridad, pese a la tregua acordada por Ucrania con mediación de EE UU. Según pudo constatar EFE, el internet móvil no funciona en el corazón de la urbe de 13 millones de habitantes, algo que ha sido corroborado por otros medios locales.

El Ministerio de Desarrollo Digital había adelantado que bloquearía internet durante el 9 de mayo, tras lo que los usuarios recibieron mensajes de los operadores con advertencias de cortes desde el 5 de mayo. El internet por cable sigue funcionando con normalidad este sábado, pero tampoco se pueden enviar mensajes de texto con el teléfono móvil. El pasado martes las autoridades ya interrumpieron durante varias horas el servicio de internet móvil en la capital rusa “por motivos de seguridad”.

Rusia acusó a Ucrania de intentar aguar las celebraciones al no secundar la tregua unilateral anunciada por Putin

En marzo pasado también hubo un bloqueo masivo que se prolongó durante casi tres semanas y causó un gran descontento entre sus habitantes, lo que influyó en el desplome de la popularidad del presidente, Vladímir Putin, a los niveles anteriores a la guerra en Ucrania. La mayoría de rusos no se creen los argumentos esgrimidos por Putin y las fuerzas de seguridad, en lo que cuentan con el apoyo de la mayoría de partidos y de los empresarios.

Rusia acusó a Ucrania de intentar aguar las celebraciones al no secundar la tregua unilateral anunciada por Putin, aunque el pasado año ocurrió lo mismo y Moscú pudo celebrar el 80 aniversario sin contratiempos.

Soldados norcoreanos forman fila antes del desfile militar del Día de la Victoria en Moscú, este 9 mayo. / EFE/EPA/Pavel Bednyakov

Soldados norcoreanos desfilaron este sábado por primera vez en la plaza Roja de Moscú, con ocasión del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Durante la retransmisión televisiva se vio como los militares del Ejército Popular de Corea marchaban por el empedrado de la plaza junto a los soldados rusos.

Corea del Norte envió en 2024 a varios miles de soldados a combatir en la región rusa de Kursk, ocupada parcialmente por el ejército ucraniano, operación en la que, según algunas fuentes, murió un gran número de ellos.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha destacado en varias ocasiones la valentía y profesionalidad del contingente norcoreano, en cuyo honor se erigió recientemente en Pionyang un monumento, ceremonia a la que asistió el ministro de Defensa ruso, Andréi Beloúsov. También marcharon por la céntrica plaza junto al Kremlin varias decenas de soldados que combatieron en Ucrania, donde el ejército ruso aún no ha podido hacerse con el control de todo el Donbás.

La parada militar de este sábado duró 45 minutos y fue la más corta en muchos años, ya que por primera vez desde 2007 transcurrió sin armamento pesado, debido, según el Kremlin, a la amenaza “terrorista” ucraniana.Al término del desfile, una escuadrilla de cazas Su-25 dibujó en los cielos de Moscú la bandera tricolor rusa.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, afirmó que da “máxima prioridad” a la asociación con Rusia

El líder norcoreano, Kim Jong-un, afirmó que da “máxima prioridad” a la asociación con Rusia, en un mensaje a su homólogo ruso, Vladímir Putin, por el 81 aniversario del Día de la Victoria, en medio del despliegue de miles de soldados norcoreanos para apoyar a Moscú en su guerra contra Ucrania.

En el mensaje, publicado este sábado por la agencia estatal KCNA, Kim reafirmó la postura de Pionyang de dar máxima prioridad al tratado de asociación estratégica integral, firmado en 2024, que contempla asistencia mutua en caso de agresión.

El mandatario norcoreano se comprometió a que “siempre” serán responsables de las obligaciones del tratado bilateral.

Tras la firma del pacto, Corea del Norte ha desplegado alrededor de 15.000 soldados en apoyo a Moscú en su guerra contra Ucrania, mientras que la inteligencia surcoreana estima que unos 6.000 de ellos han muerto o resultado heridos en los combates.

La marcha del "Regimiento Inmortal" en la 5ta Avenida en La Habana. / Facebook/Embajada de Rusia en Cuba

La Embajada de Rusia en Cuba organizó este viernes en La Habana una nueva edición de la marcha del “Regimiento Inmortal”, en homenaje al 81 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi durante la llamada Gran Guerra Patria.

La movilización recorrió la 5ta Avenida de la capital cubana y estuvo encabezada por el embajador ruso, Víktor Koronelli, acompañado de diplomáticos, ciudadanos rusos residentes en la Isla y familiares. Los asistentes caminaron portando fotografías de parientes que participaron en la Segunda Guerra Mundial, mientras entonaban canciones vinculadas al período bélico.

Participantes de la marcha del "Regimiento Inmortal" frente a la Embajada rusa en La Habana. / Facebook/Embajada de Rusia en Cuba

Koronelli compartió además un mensaje en redes sociales en el que afirmó que la marcha buscaba honrar “la hazaña” de sus antepasados en la derrota del nazismo. Durante la jornada, el embajador ofreció declaraciones tanto a medios cubanos como a corresponsales de prensa rusa acreditados en la Isla.

La conmemoración coincidió con que este 8 de mayo se cumplieron 66 años del restablecimiento de los vínculos diplomáticos entre Cuba y la entonces Unión Soviética, formalizados en 1960.

En este sentido, Koronelli hizo declaraciones a la prensa sobre la “cooperación estratégica” de Rusia con la Isla. “Continuaremos el trabajo conjunto en bien de nuestros pueblos. Estamos seguros: ¡tenemos nuevas victorias por delante!”, escribió la embajada rusa en sus publicaciones oficiales.