Rusia anuncia un apagón total de internet móvil en Moscú para el 9 de mayo

Las autoridades temen que haya problemas de seguridad el Día de la Victoria en Moscú.

En el desfile militar el 9 de mayo en la plaza Roja no habrá armamento pesado por primera vez desde 2007

Moscú/El próximo 9 de mayo, fecha del desfile militar con ocasión del 81 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi, en Moscú se bloqueará totalmente el internet móvil, incluyendo a los recursos de la 'lista blanca" autorizada, según informó este jueves el Ministerio de Desarrollo Digital de Rusia.

"Para garantizar la seguridad de las celebraciones del Día de la Victoria el 9 de mayo, el acceso a internet móvil —incluidos los sitios web autorizados— y a los servicios de SMS en Moscú será restringido temporalmente", anunció el ministerio en su canal en MAX, el Telegram ruso.

Según Desarrollo Digital, los servicios de internet por cable y WI-Fi continuarán funcionando con normalidad y sin restricciones. Además, señaló que "no existen planes de bloquear o limitar el internet móvil en Moscú los días 7 y 8 de mayo", una posibilidad adelantada por el Ministerio de Desarrollo Digital, Comunicaciones y Medios de Comunicación, que advirtió de que, si surgieran amenazas inmediatas a la seguridad, podrían imponerse restricciones operativas.

El pasado martes las autoridades rusas bloquearon durante varias horas el servicio de internet móvil en la capital rusa "por motivos de seguridad"

El pasado martes las autoridades rusas bloquearon durante varias horas el servicio de internet móvil en la capital rusa "por motivos de seguridad".

En marzo pasado también hubo un bloqueo que se prolongó durante casi tres semanas y causó un gran descontento entre sus habitantes.

El lunes las empresas de telefonía móvil advirtieron a sus clientes a través de SMS que se prevén cortes de internet entre el 5 y el 9 de mayo en la ciudad de Moscú. A su vez, la compañía MTS llamó la atención de que los cortes también podrían extenderse a la región de Moscú, que rodea la capital rusa.

Las autoridades rusas señalan que los cortes se deben a medidas de seguridad ante la amenaza de un posible atentado por parte de Ucrania durante el desfile militar el 9 de mayo en la plaza Roja, que este año se caracterizará por la ausencia de armamento pesado por primera vez desde 2007.

Por su parte, las empresas de telefonía renunciaron a asumir responsabilidad por las interrupciones de sus servicios, pues es el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) el que impone las restricciones a exigencia del jefe de Estado, según una ley promulgada hace unos dos meses.