Un terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá

Aunque no se han reportado por el momento muertos o heridos, el sismo y sus réplicas han provocado serios daños materiales y evacuaciones multitudinarias

Ciudad de Panamá/El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró este viernes un terremoto de magnitud 7,7 en el centro-sur de Panamá, que ha provocado ya importantes daños materiales, aunque todavía no hay informacion sobre víctimas y la alerta por tsunami emitida en un primer momento ya ha sido retirada. De acuerdo con el USGS, el epicentro se registró a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital de Panamá.

El movimiento ocurrió a las 12:56 hora local y fue reportado inicialmente con una magnitud de 7,6, que luego fue actualizada a 7,7, y se sintió con fuerza en algunas zonas de la capital de Panamá, donde varios edificios en la antigua área bancaria fueron desalojados preventivamente. Tras este terremoto se han sentido réplicas de magnitudes de 6,1, 6,0 y la más reciente de 5,3.

Aunque no se han reportado por el momento muertos o heridos, el sismo y sus réplicas han provocado serios daños materiales y evacuaciones multitudinarias. Según informa el diario panameño La Prensa, en Penonomé hay daños estructurales en la catedral San Juan Bautista, en la Gobernación y en el Hotel Dos Continentes. La estructura de la catedral de Santiago, en Veraguas, también ha resultado dañada. El Aeropuerto Internacional de Tocumen ha suspendido operaciones para hacer las correspondientes evaluaciones.

"No se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden"

El presidente de la República, José Raúl Mulino, solicitó a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y a los organismos de seguridad que le informen "sobre los efectos". De igual manera, pidió este viernes en X mantener la calma. "No se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden", dijo.

Por otra parte, El Canal de Panamá informó este viernes de que mantiene con normalidad sus operaciones tras el terremoto de 7,7 que sacudió este viernes el sureste del país, sin registro de heridos, aunque sí de algunos daños materiales, según los primero reportes.

El Canal, por el que pasa entre el 3% y el 5% del comercio mundial, indicó en un comunicado que activó los protocolos de emergencia y sus equipos técnicos inspeccionan las instalaciones para identificar eventuales afectaciones, sin que ello afecte a las operaciones de tránsito de buques.

De acuerdo con las datos oficiales, este viernes había 40 buques en espera para cruzar la vía que comunica el Atlántico y el Pacífico, 37 con reserva y tres sin ella.

En los últimos meses, en Latinoamérica se han registrado terremotos de gran magnitud.

En Venezuela, ocurrieron dos terremotos, seguidos uno del otro, de magnitud 7,2 y 7,5, el pasado 24 de junio, generando destrucción masiva en La Guaira, a unos 30 kilómetros de Caracas. Según el último informe del Gobierno venezolano del pasado 24 de agosto, los terremotos causaron al menos 6.509 muertos y dejaron 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11.001 viviendas con daños graves.

En Colombia, la mañana del 10 de agosto un sismo de 7,4 afectó a 500 municipios de 16 departamentos, la mitad de los 32 que tiene el país, donde 486.917 personas pertenecientes a 303.934 familias sufrieron algún tipo de afectación. Las autoridades colombianas han cifrado los muertos en 335, así como en 4.516 los heridos.