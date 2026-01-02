Tesla pierde el liderazgo mundial en la fabricación de autos eléctricos frente a la china BYD

Los analistas se han apresurado a señalar que el descenso de las ventas de Tesla es consecuencia de las distracciones de Musk en 2025.

El activismo político de Elon Musk y el fin de los créditos fiscales golpean a la compañía estadounidense

Washington/Tesla ya no es el mayor fabricante de automóviles eléctricos del mundo. Ese título corresponde ahora a la china BYD, en un contexto marcado por las distracciones de Elon Musk, las políticas de la Administración del presidente Donald Trump y el aumento de la competencia.

Tesla confirmó su declive este viernes al informar de que el año pasado entregó 1.636.129 vehículos, un 8,5% menos que en 2024. Es el segundo año consecutivo en que la empresa estadounidense pierde ventas.

Horas antes, la china BYD había revelado que sus ventas en 2025 ascendieron a 2,25 millones de automóviles, un 28% más que el año anterior.

El retroceso de Tesla frente a su rival chino se resume en un dato: en diciembre, BYD vendió 414.784 automóviles, prácticamente la misma cifra que Tesla entregó entre octubre y diciembre.

La caída de las entregas de Tesla en el último trimestre de 2025 –un 15,6%, hasta 418.227 unidades– ha generado dudas entre los especialistas sobre si el Model Y, el principal modelo del fabricante estadounidense, sigue siendo el vehículo más vendido del mundo, como afirmó hace unos días su consejero delegado, Elon Musk.

Tesla confirmó su declive este viernes al informar de que el año pasado entregó 1.636.129 vehículos, un 8,5% menos que en 2024

La compañía señaló que, en los tres últimos meses del año, produjo 422.652 unidades de los Model 3 y Model Y, y que entregó un total de 406.585 de ambos modelos. En el conjunto del año, la producción fue de 1.600.767 unidades y las entregas alcanzaron las 1.585.279.

A diferencia del resto de los fabricantes de automóviles, Tesla no especifica la producción y las ventas por modelos, por lo que los analistas solo pueden hacer estimaciones.

Fred Lambert, editor del sitio especializado Electrek, afirmó que las cifras “confirman con casi toda certeza que el Model Y no fue el auto más vendido de 2025”.

Los analistas se han apresurado a señalar que el descenso de las ventas de Tesla es consecuencia de las distracciones de Musk en 2025, un año que comenzó con su integración en el Gobierno del presidente de EE UU, Donald Trump, al frente del controvertido Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

La implicación de Musk en la Administración de Trump provocó el rechazo de muchos consumidores y campañas de boicot contra los productos de Tesla, lo que afectó a sus ventas en mercados como el europeo y el norteamericano.

Un factor que ha contribuido a la caída de las ventas de Tesla ha sido la decisión del Gobierno de Trump de eliminar los créditos fiscales

Musk abandonó finalmente DOGE en mayo pasado, ante las críticas de que su actividad política estaba afectando a su liderazgo en Tesla. Sin embargo, a lo largo de todo el año ha persistido el reproche de que sus otros intereses –entre ellos la dirección de SpaceX y de la firma de inteligencia artificial xAI– han impedido que la compañía reaccione con agilidad a los cambios del mercado.

Un tercer factor que ha contribuido a la caída de las ventas del fabricante de automóviles eléctricos ha sido la decisión del Gobierno de Trump de eliminar los créditos fiscales, de hasta 7.500 dólares, que se concedían a los compradores de vehículos eléctricos.

El subsidio expiró el 30 de septiembre de 2025 y, aunque afectó a todos los fabricantes con modelos eléctricos, su impacto ha sido especialmente severo en Tesla.

Mientras otras empresas, como Ford o General Motors (GM), han dado marcha atrás en sus planes de electrificación para adaptarse a la nueva realidad, Tesla no ha podido seguir la misma estrategia –solo produce vehículos eléctricos– y mantiene desde hace años una gama prácticamente inalterada, sin introducir nuevos modelos que incentiven a los consumidores.