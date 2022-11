La tragedia de una balsera cubana que vio morir a su bebé de once meses

A Yudeimi Rodríguez se le murió en brazos su hijo menor. La balsa en la que viajaba junto a su esposo, Yoandri Espada, sus dos hijos y otros dos cubanos, "se reventó" en la travesía. Uno de los acompañantes cayó al mar y no pudieron rescatarlo. El resto quedó a la deriva durante cuatro días. Según contó ella misma a América TeVé, rota de dolor, su bebé de once meses "no aguantó y murió".

El grupo abandonó la Isla el 30 de octubre por el puerto de Mariel, narró la joven, pero la precaria embarcación se hizo añicos. "Las olas eran inmensas, el mar se puso negro, había mucha corriente".

Los balseros fueron rescatados por un pescador. En un video difundido en redes puede verse cómo su esposo pide ayuda a la embarcación que se acerca, con ella moribunda y los restos de la balsa rodeados de tiburones.

Las dos muertes se suman a los ocho fallecimientos de balseros cubanos que dio a conocer el lunes pasado la suboficial del Distrito Siete, Nicole Groll. De estos diez, siete perdieron la vida a finales de septiembre luego de que la embarcación en que realizaban la travesía naufragó cerca de la isla de Stock, vecina a Cayo Hueso.

El equipo de los congresistas republicanos María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart, recién reelectos, gestionan ahora la liberación de Yoandri Espada, mientras que el otro balsero fue liberado al contar con familia en Florida. Mientras que Yudeimi y su hija recibieron asistencia médica por las condiciones de deshidratación en que fueron encontradas.

A Yudeimi Rodríguez y su hija Claire, de 11 años, quienes presentan en su cuerpo lesiones provocadas por el sol, les brindan asistencia la organización religiosa Hermanos de la Calle y el cubano Manuel Milanés, quien instó a las personas a apoyar a esta familia.

Rodríguez quisiera retroceder el tiempo, pero acepta, entre lágrimas, que su pequeño "ya no está" y "hay que seguir adelante".

El caso se hace público justo el día en que la Guardia Costera estadounidense confirmó el rescate por parte de un buen samaritano de un grupo de 13 balseros frente a Elbow Cay, Bahamas, en pleno huracán Nicole, que se degradó a tormenta tropical tras tocar tierra en Jacksonville, Florida. Los migrantes fueron transferidos al buque William Flores sin que se "reportaran heridos", publicó la Guardia Costera en Twitter.

Las autoridades estadounidenses han advertido que los balseros que sean detenidos en alta mar serán retornados a su país de origen. En lo que va del mes de noviembre la Guardia Costera ha repatriado a 227 cubanos en cuatro grupos.

