Un tribunal brasileño ordena la recontratación de los 1.789 sanitarios cubanos despedidos

La Justicia Federal de Brasil autorizó la reincorporación de 1.789 sanitarios cubanos del polémico programa Mais Medicos, que fue cancelado en 2018 por el entonces presidente Jair Bolsonaro al considerarlo una forma de inyectar dinero al régimen de la Isla a cambio de galenos que, en ocasiones, carecían de especialidad.

Rafael Matos Medina, con estudios profesionales en la Universidad Médica de Camagüey y actualmente residente en Espírito Santo (Brasil), contó al medio local Seculo Diario que la resolución judicial se dio 11 meses después de que el grupo recurriera al Tribunal Federal de Brasilia argumentando que no les fue renovado su contrato durante el programa Médicos por Brasil, creado durante el Gobierno Bolsonaro y que sustituyó a Mais Medicos.

Representados por la Asociación Nacional de Profesionales Médicos Egresados en Instituciones Extranjeras y Estudiantes de Intercambio (Aspromed), a los sanitarios se les informó el pasado viernes que les favoreció el fallo del juez Carlos Augusto Pires Brandão.

