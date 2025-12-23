Trump advierte a Maduro: "Si se hace el duro, será la última vez"

El líder chavista afirma que Venezuela aprovechará esta prueba para eliminar su dependencia del petróleo

Washington / Caracas/ Moscú/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que el líder venezolano, Nicolás Maduro, sería "inteligente" si eligiera dejar el poder y le advirtió que si "se hace el duro" será "la última vez" que lo haga.

Al ser preguntado en una rueda de prensa en su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida) sobre si la estrategia de Estados Unidos es derrocar a Maduro, Trump respondió: "Creo que probablemente sí. No puedo asegurarlo. Eso depende de él. De lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente si lo hiciera. Pero ya lo averiguaremos".

Al ser cuestionado sobre por qué Maduro debería tomarse en serio la amenaza de que Estados Unidos atacaría “pronto” dentro del territorio venezolano, Trump advirtió que habría consecuencias si el mandatario venezolano "se hace el duro". "Puede hacer lo que quiera. Es lo que él decida hacer. Si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo", declaró.

En la rueda de prensa, Trump dijo también que Estados Unidos se quedará con los 1,9 millones de barriles de petróleo del Skipper, el buque confiscado el pasado 10 de diciembre tras dejar en Cuba parte de la carga y seguir la ruta a China para vender, via La Habana, el resto.

"Nos lo quedaremos. Puede que nos lo quedemos, lo vendamos o lo mantengamos en nuestras reservas estratégicas. Nos lo quedaremos y los buques también".

Así mismo, afirmó que ha hablado con compañías petroleras estadounidenses sobre Venezuela, aunque no dio más detalles al respecto. Este lunes, el Comando Sur de Estados Unidos atacó una nueva lancha que presuntamente llevaba drogas y mató a una persona más.

En Caracas, Maduro afirmó que el actual contexto representa una "prueba" para que su país se libere del petróleo y sea "más fuerte como economía".

Maduro, quien tacha de "piratería" la confiscación, agradeció a Dios por poner "esta prueba" que era, dijo, lo "que necesitaba" el país "para dar el salto económico" e independizarse del petróleo, el principal motor de la nación suramericana.

"Sé lo que estoy diciendo, le doy gracias a Dios que me ponga esta prueba, pero esta prueba también la vamos a superar y vamos a quedar más fuertes como economía, como país soberano", expresó Maduro en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro dijo también que los contratos con la estadounidense Chevron se cumplirán "llueva, truene o relampaguee", un día después de que su Gobierno anunciara la salida de un buque de la compañía cargado con petróleo.

"Nosotros somos gente seria, cuando firmamos un contrato, de acuerdo a la Constitución y la ley, eso se cumple, llueva, truene o relampaguee, como está pasando con Chevron. ¡Llueva, truene y relampaguee!", dijo el mandatario.

"Más allá de los conflictos circunstanciales, momentáneos, que podamos tener con la toda la administración, con Chevron se cumple a rajatabla el contrato. Somos gente seria, porque somos gente digna", continuó el mandatario sobre la petrolera que continúa operando en territorio venezolano con una licencia especial.

Además, el líder chavista sostuvo que a EE UU le "iría mejor con el mundo" si "atendiera los temas" de su país y criticó que dedique, según él, el "70%" de su discurso a Venezuela.

"Pienso que el presidente Trump lo pudiera hacer mejor en su país y en el mundo. Le iría mejor, ¿verdad? Dentro de su país con los temas económicos, sociales, le iría mejor con el mundo si él atendiera los temas de su país. Cada presidente en lo suyo", dijo.

El líder chavista indicó que "un presidente no puede estar pensando cómo va a gobernar otros países" y aseguró que si vuelve a hablar con Trump se lo va a decir.

"¿Imagínate que yo perdiera mi tiempo, en vez de ser presidente de Venezuela, pensando en meterme con otros países en buscarle problemas y líos a otros países, en querer gobernar el mundo, verdad? Lo estaría haciendo muy mal", añadió.

Entretanto, el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, aprobó este lunes en primera discusión una ley para garantizar las libertades de navegación y comercio frente al "bloqueo" de EE UU contra los buques petroleros sancionados, una norma que también incluye castigos con hasta 20 de años de cárcel para quienes apoyen estos actos considerados por Caracas como "piratería".

"La ley está estructurada por dos capítulos y 11 artículos, y su objeto principal es garantizar las libertades de navegación y comercio de mercancías protegidas por los tratados internacionales ratificados por Venezuela", dijo el diputado Giuseppe Alessandrello al presentar la propuesta que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional.

Según explicó, la normativa busca "proteger la economía nacional y evitar que se erosione el nivel de vida de la población" en medio de la creciente presión que ejerce Estados Unidos contra el Gobierno venezolano desde que ordenó el despliegue militar en el Caribe el pasado agosto bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

También, busca "proteger la relación comercial y protegernos a nosotros de los actos de depredación que el Gobierno de los Estados Unidos está realizando en nuestro mar", añadió el legislador, al defender que la norma se sustenta en la Convención de Ginebra sobre la Alta Mar de 1958 y la Carta de las Naciones Unidas.

El contenido no se presentó en su totalidad, pero el Parlamento prevé oficializar el martes la ley tras su segunda discusión, según anunció el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Alessandrello adelantó igualmente que también se plantea en la propuesta que "toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones de piratería, bloqueo u otros ilícitos internacionales" contra Venezuela la sancionarán "con prisión de 15 a 20 años" y le impondrán una multa en bolívares equivalentes a entre 100.000 y un millón de veces el tipo de cambio más alto del Banco Central (BCV).

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó que el Gobierno de Estados Unidos es "digno heredero" de Sir Francis Drake, famoso corsario del siglo XVI, en referencia a las acusaciones sobre piratería que esgrime Caracas tras la incautación por parte de fuerzas de ese país de dos buques cargados con petróleo de Venezuela.

"Cuando les vuelvan a hablar de la cuna de la democracia, y la democracia occidental más moderna del mundo y que respeta a las personas, por favor que no le digan que son los Estados Unidos de América, dignos herederos de Sir Francis Drake", dijo Rodríguez.

El diputado afirmó que Drake recibió el título de Sir (caballero) por la reina Isabel I "por el solo hecho de ser pirata en el Caribe".

"Estamos ahorita en presencia del mismo expediente, la misma práctica", añadió Rodríguez, quien citó al filósofo británico Bertrand Russell para acusar a EE UU de ser "un imperio que se mudó de sitio" por, afirmó, replicar "las mismas prácticas, la misma barbarie", en referencia al Imperio Británico.

En este sentido, el titular del Parlamento afirmó que "el pueblo de Venezuela" responderá a "todas las agresiones" y, pronosticó, "va a vencer".

Por otra parte, este martes Rusia ha transmitido a Estados Unidos su preocupación por las acciones llevadas a cabo contra Venezuela, dijo el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov.

"Sin lugar a dudas. También quiero decirles que la labor se está llevando a cabo en los foros multilaterales y principalmente en el Consejo de Seguridad de la ONU, (…) al igual que se utilizan nuestros canales de diálogo con EE UU", declaró el diplomático en declaraciones a la agencia Interfax.

Riabkov lamentó que se esté produciendo una escalada de tensiones en torno a Venezuela, "lo que no inspira confianza en que el próximo año sea más estable y tranquilo que el anterior".

Por su parte, "los contactos con los estadounidenses abarcan diversos temas, aspectos y asuntos. No puedo decir que tengamos un diálogo específico sobre este tema, pero también se plantea durante los contactos de trabajo pertinentes", señaló en el adelanto de la entrevista, que se publicará íntegra mañana.

Esta misma mañana Moscú negó que hubiese ordenado la evacuación de su embajada en Caracas en el contexto de las crecientes tensiones entre la nación caribeña y Estados Unidos, como afirmó este lunes la agencia Associated Press.